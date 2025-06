Morante, convertido en leyenda, por fin conquista la puerta grande de Madrid

Francisco Ojados Viernes, 13 de junio 2025, 00:52 Comenta Compartir

No hay torero más peculiar en el escalafón que Morante de la Puebla. Por su manera de interpretar el toreo y por su personalidad fuera ... del ruedo, José Antonio Morante Camacho es un personaje único. Sin duda, leyenda del toreo. Los que hoy le estamos viendo torear, con sus 'espantás' incluidas, hablaremos en un futuro como yo escuché de niño hablar a los aficionados más antiguos de Joselito, Belmonte o Rafael 'El Gallo' o, sin retrotraerme tan allá, como me habló un viejo aficionado una tarde en la que Curro Romero tuvo a bien destapar el tarro de las esencias en la plaza de Lorca siendo yo un niño y se volvió absolutamente enardecido hacía mí para decirme: «Chaval, tú no sabes la suerte que tienes, con la fortuna que me he gastado siguiendo a Curro para ver esto».

Morante ya es torero de culto al que solo le faltaba esa foto del pasado domingo cruzando en volandas la puerta grande de la Monumental de Las Ventas, esa plaza que ideó su idolatrado Joselito y se materializó en la realidad que ahora es: catedral del toreo. José Antonio ha estado a punto de abrirla en varias ocasiones, pero los aceros se lo impidieron. Sin duda, llegó su momento. Morante parece haberse quitado fantasmas de encima desde que reconoció sus problemas mentales y compartió públicamente su lucha interior. Anda desatado, como la tarde que cortó el rabo en la Maestranza en la feria de abril de 2023. Morante es de extremos, de euforia o tristeza, de soñar el toreo o de no verlo. En este momento, los aficionados estamos de suerte porque el de la Puebla del Río quiere soñar el toreo y es capaz de plasmar con capote y muleta ese sueño para deleite de todos. Capaz de crear un ambiente único, de locura colectiva, siendo un imposible, se me antoja que es el único capaz de conseguir pasear un rabo en Las Ventas como ya lo hizo en Sevilla, en una tarde que se den todos los astros para una enajenación colectiva. Solo hay que ver la emoción de la marabunta que se llevaba izado en hombros al ídolo por la calle de Alcalá en dirección al hotel Wellington, como si de un paso de semana santa se tratara. Un gentío que obligó al torero a salir a saludar desde el balcón. Y eso sin toro, pues Morante dio dos lecciones de toreo en Las Ventas estos días a base de arte y valor con astados que no fueron nada del otro mundo. ¡Ojalá dure el momento álgido en el que está!, que tarde en llegar el decaimiento y el desencanto que temporadas pasadas llevaron al monstruo de La Puebla del Río a retirarse a su guarida para volver a encontrarse y que su clarividencia actual nos permita disfrutar de la tauromaquia del cigarrero. Porque como torea Morante, hoy no torea nadie. Este domingo Corrida 'in memoriam' homenaje a Victorino Celebrada el pasado domingo la corrida de Beneficencia, Las Ventas ha tenido una semana de descanso hasta el domingo, día en que se anuncia otra gran corrida de toros con el 'no hay billetes' en las taquillas. Se trata de la Corrida 'in memoriam' homenaje al legendario Victorino Martín Andrés, en el año en que se cumple el 60 aniversario del debut del ganadero de Galapagar en Las Ventas, donde esta mítica ganadería ha obtenido triunfos para el recuerdo, siendo la única que tiene a gala el indulto de un toro en la Monumental, el famoso 'Belador', lidiado por el cartagenero Ortega Cano en la Corrida de la Prensa, el 19 de julio de 1982. Como no podía ser de otra manera este 15 de junio se lidiará una corrida del hierro de la A coronada, del Marqués de Albaserrada, para una terna de toreros que conocen lo que es toro de Victorino y triunfar con ellos, encabezada por el lorquino Paco Ureña, que viene de torear el fin de semana, el sábado en Ondara y el domingo en Vera, y seguida por el extremeño Emilio de Justo, y el torero de Espartinas Borja Jiménez. Los tres saben lo que es salir a hombros por la puerta grande de Las Ventas y vuelven a Madrid con la intención de repetir esa experiencia. La corrida será televisada por varios canales autonómicos, entre ellos 7RM. Alicante Buen ambiente para las corridas de Hogueras Ampliar Iker Ruiz en su participación en el Bolsín Taurino de Torre Pacheco. La feria de Hogueras de Alicante, a la que son asiduos muchos aficionados de la Región de Murcia, ponía a la venta las entradas para las corridas sueltas el pasado día 7 de junio, con largas colas en las taquillas del coso alicantino. La feria crece este 2025 y dará cinco corridas de toros y una de rejones, además de otros festejos. Los carteles son los siguientes: Viernes, 20 de junio, novillos de Pedraza de Yeltes para Borja Escudero, Kevin Alcolado y Javier Cuartero, que debutará con picadores; sábado 21, toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para José María Manzanares, Roca Rey y Samuel Navalón; domingo 22: toros de Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Marco Pérez; lunes 23: toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Cayetano; martes 24, toros de Zacarías Moreno para Sebastián Castella, Daniel Luque y Tomás Rufo. Habrá dos clases prácticas el 26 y 27 de junio, tarde en la que actuará el murciano Iker Ruiz, alumno de la ET de Alicante. El sábado 28, en horario nocturno, se celebrará un Concurso de Recortadores. El día 29 Novillada homenaje a Ortega Cano en La Albatalía La Albatalía acogerá el domingo 29 de junio, a las 7 de la tarde, una novillada sin picadores homenaje al torero cartagenero Ortega Cano por sus 50 años de alternativa. La novillada, organizado por la empresa Taurosevilla, se planta como un mano a mano entre Antonio Aparicio, de Torre Pacheco, y el novillero murciano Iker Ruiz, que hará su presentación de luces ante sus paisanos y que a partir de este festejo se anuncia como Ruiz de Palazón. Se lidiarán 6 novillos de la ganadería de Los Chospes. Televisión One Toro, con Rafaelillo en los Sanfermines El canal temático One Toro ha anunciado que retransmitirá en directo cuatro corridas de la Feria del Toro de Pamplona, entre ellas la del sábado 12 de julio, en la que está anunciado el murciano Rafaelillo junto a Robleño y Juan de Castilla, con toros de José Escolar. También retransmitirá la del 11 de julio, con toros de Jandilla para Juan Ortega, Roca Rey y Pablo Aguado, la del 13, con toros de La Palmosilla para Fortes, Fernando Adrián y Ginés Marín, y la de Miura, el día 14, con Escribano, Damián Castaño y Colombo.

