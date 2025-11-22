Mor Karbasi, Sergio de Lope, Mixtura y Cat Klezmer Trio actuarán en el X Jewish Lorca Tras la Fiesta de las Luces, el 18 de diciembre habrá un homenaje a Dylan, Reed y Cohen de la mano de Bernal y Villalba en la Sinagoga del Castillo

Sábado, 22 de noviembre 2025

Desde 2013, el festival Jewish Lorca, dedicado a la cultura contenporánea judía, programa y fomenta la presencia en Lorca de artistas internacionales, nacionales, regionales y locales para proyectar la ciudad del sol y su huella sefardí. En 2019, de hecho, Lorca se incorporó a la Red Nacional de Juderías Españolas-Caminos de Sefarad tras el hallazgo y recuperación de la sinagoga del hoy Castillo-Parador.

Con una programación anual, Jewish Lorca, bajo la dirección de Miguel Tébar, propone una grata experiencia para toda la ciudadanía, tanto vecinos del propio municipio como cuantos visitantes se acerquen a descubrir «un festival diverso y global». Además, se trata del primer festival lorquino cesionario de la marca 'Festivales Región de Murcia'.

Apoyo institucional El Ayuntamiento de Lorca organiza y copatrocina, junto al ICA e Instituto de Turismo Región de Murcia [ITREM] y la Red Nacional de Juderías Españolas-Caminos de Sefarad, la décima edición de Jewish Lorca, el primer y único festival de cultura contemporánea judía en España Este año con la colaboración de Lorca Taller del Tiempo, ciuFRONT y Paradores. Programado por Miguel Tébar Almansa y coordinado por La Lanzadera.

Para esta décima edición Jewish Lorca ha condensado en cuatro jornadas el grueso de las diferentes manifestaciones culturales. Según lo previsto, las muestras culturales [conciertos + DJ live] y las actividades complementarias [visitas, menú y recreación], en este 2025 quedan programadas de la siguiente manera.

Este domingo, 23 de noviembre, será el concierto inaugural, con 'Ella con Ellos' por Mor Karbasi con Sergio de Lope & José Carra, en el Museo ciuFRONT, desde las 18:30 hasta las 20:15 horas. La israelí Mor Karbasi es una de las voces más aclamadas de Israel en los festivales internacionales de World Music. Su repertorio reúne canciones en ladino, melodías del folclore europeo y latinoamericano, y composiciones andalusíes interpretadas en hebreo con influencias y escalas árabes. El granadino Sergio de Lope, por su parte, es una de las figuras más destacadas del panorama flamenco y jazzístico contemporáneo. La crítica lo considera «el gran renovador del flamenco actual». Ganador del Filón Minero, primer premio del Concurso de Instrumentistas Flamencos del 57º Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, ha llevado su música a los escenarios más prestigiosos del mundo del jazz y del flamenco. El encuentro entre ambos artistas nace del diálogo entre la música tradicional sefardí de Mor Karbasi y la vanguardia del flamenco-jazz de Sergio de Lope. De esa unión surge la constatación de que el flamenco es, en cierta medida, un reflejo de la música judía tradicional. La propuesta busca reinterpretar tanto la música tradicional como el flamenco desde una mirada contemporánea.

El sábado 29 de noviembre habrá una DJ session, 'II Jewish music experience', por el murciano M. Lacroix, nombre artístico de Miguel Tébar, en la plaza Calderón, frente al Teatro Guerra, desde las 16:30 hasta las 18:30 h. El experimentado pinchadiscos conceptual volverá a sorprender al público exigente con una improvisada selección 'ad hoc' entre miles de canciones populares judías recogidas en el enorme repositorio del S. XX y en lo que llevamos del XXI.

Ese mismo sábado será el concierto 'Mezcla de culturas' por Mixtura, en la sala barroca del Palacio de Guevara, de las 20:00 hasta las 21:15 horas. Proyecto en formato dúo entre la toledana Carolina Palencia y el alhameño Juan José Robles, con el que ofrecen una propuesta con adaptaciones muy personales del desconocido repertorio sefardí, hasta llegar al más conocido, popular y tradicional, con piezas que permitirán al público viajar en el tiempo y a lugares a través de la música. Para ello se sirven de instrumentos que acompañan a la voz como: guitarra, guitarros, panderos, cucharas, carajillos, morteros, ritmos de panaderas, etc. Ambos interesados en atraer al público hacia su propia herencia musical. Sus conciertos, charlas y talleres tratan de difundir la música tradicional ibérica, como legado y homenaje a nuestros antepasados y no solo, sintiéndose obligados a conservarla, sino también, a hacer que perdure en el tiempo con una esencia propia: alma, sensibilidad e intimismo que caracterizan al dúo y que tratan de transmitir en cada una de sus actuaciones. Por tanto, Mixtura es un proyecto muy recomendable para toda la familia.

Para el domingo 30 de noviembre se ha programado el concierto 'Klezmer' por Cat Klezmer Trio en las caballerizas de la Fortaleza del Sol (castillo medieval), desde las 13:00 hasta las 14:15 horas. El trío de músicos catalanes fusiona el klezmer con músicas de todo el mundo, creando un lenguaje universal que trasciende fronteras culturales y geográficas. Clarinete, guitarra y contrabajo combinan la energía del klezmer con tangos rioplatenses, choros brasileños, sardanas catalanas y lamentaciones gitanas. Una propuesta que ofrece una conexión cercana y directa con el público. Estarán presentando su homónimo disco de debut, fruto de tres años de conciertos, el disco incluye seis piezas tradicionales judías con arreglos propios, una composición original dedicada a Giora Feidman y adaptaciones de melodías catalanas icónicas como El Cant dels Ocells. Este proyecto consolida a Cat Klezmer Trio como un referente del propio género y la world music contemporánea. El nuevo espectáculo de presentación del álbum combina improvisación, virtuosismo y sensibilidad. Es un viaje musical que recorre el klezmer y otras tradiciones del mundo, ofreciendo un espectáculo ideal para festivales, salas y espacios culturales. El trío ha actuado en el Festival de Música de Rialp, Galicia Clarinet Fest, Festival de Torroella de Montgrí y Ethno Catalonia de Banyoles, así como en parte de la geografía catalana, con gran reconocimiento de público y crítica.

El jueves 18 de diciembre será la Fiesta de las Luces con uel concierto 'Dylan, Reed & Cohen revisited' por Bernal y Villalba, en el espacio sinagogal del castillo de Lorca, tras el encendido de la janukiá, a partir de las 20:00 horas. Tras el acto organizado por la Federación San Clemente, la actuación durará cuarenta minutos. Bernal y Villalba revisan a Bob Dylan, Lou Reed y Leonard Cohen, es un viaje íntimo por la obra de tres de los grandes arquitectos de la canción de autor moderna. A través de una selección entre sus canciones más emblemáticas, proponen una aproximación viva a sus universos poéticos, sus motivaciones y las historias que moldearon el género. Un recital que no solo revisita sus temas, sino que los ilumina desde nuevas perspectivas.