Una mirada íntima sobre las nuevas formas de amar

En plena era digital, donde las nuevas formas de conocer y amar están cambiando y cuando la inteligencia artificial se propone como un elemento más de nuestras vidas, subyace sin duda la necesidad de explorar las complejidades de las relaciones humanas. Y en ese enrevesado planteamiento se ha inspirado el joven cineasta Álvaro Guardiola (Cieza, 1998) con su cortometraje 'Celeste', una mirada íntima y futurista que se adentra en las nuevas formas de amar.

Fue durante sus estudios en el Máster de Dirección de Cine en el Instituto del Cine de Madrid cuando Guardiola encontró el impulso creativo que daría forma a 'Celeste', que al mismo tiempo sirvió como proyecto final de su máster. Pero lejos de ser una simple apuesta académica, 'Celeste' ha gozado de una buena recepción y el año pasado ganó el premio del público en el Sex Education Film Festival de Barcelona. Además, ha sido incluido en el proceso de nominaciones del festival Cortos con Ñ de Madrid. A esto se suman proyecciones en salas llenas, como la del Teatro Capitol de Cieza de hace unos días, y el reconocimiento de colegas y profesores del ámbito cinematográfico, entre ellos el director Miguel Bardem.

Inspirado por los cambios en las dinámicas amorosas que él y su círculo cercano han experimentado, el director se propuso abordar el impacto de las aplicaciones de citas en la forma de conectar emocionalmente. Si bien no rechaza estas herramientas, reconoce que han transformado las reglas del juego: «La espontaneidad de una carta o un acercamiento en persona han sido desplazados por algoritmos, perfiles y deslizamientos digitales».

La historia de 'Celeste' se sitúa en el año 2042, un futuro escogido por una necesidad técnica durante el rodaje. «Algunos efectos especiales requerían un contexto visual verosímil pero con tintes de ciencia ficción», explica el autor. El resultado «es un universo que coquetea con el 'retrofuturismo', donde lo nuevo y lo antiguo coexisten, reflejando la idea de que el futuro probablemente no será tan radicalmente distinto, sino una extensión lógica del presente», dice Álvaro Guardiola.

Este futuro imaginado por el cineasta es «una sociedad más desvinculada de lo humano y profundamente entrelazada con la tecnología». A pesar de vislumbrar un posible regreso a la naturaleza y a los oficios tradicionales como respuesta a este exceso tecnológico, reconoce que la hegemonía digital «será difícil de revertir». El proceso creativo detrás del corto fue tan intenso como personal. Durante un año y medio, el director se entregó por completo a todas las fases de la producción: desde la escritura del guion hasta el montaje y los efectos especiales. Incluso participó como actor en una breve escena final.

La trama de 'Celeste' aborda temas que resuenan en la actualidad, tales como la inteligencia artificial, la soledad, la bisexualidad y el uso generalizado de aplicaciones de citas. Para el autor, el eje central sigue siendo «la dificultad, compartida por diversas generaciones, de encontrar pareja en un mundo cada vez más superficial y acelerado». Y eso lo refleja en Pax, el protagonista de la cinta, un joven que, pese a sus 29 años, aun no ha tenido una relación seria. El corto se mueve entre la desesperación del chico, la convivencia con una voz tecnológica y la identidad sexual.

En cuanto al futuro de 'Celeste', su creador no descarta expandir el universo del corto a una película. Actualmente, se encuentra becado en el Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca, donde trabaja en una novela y su futura adaptación cinematográfica. No obstante, señala que el guion de la película «tendrá que esperar». Más allá del éxito del proyecto, el aprendizaje personal ha sido profundo. «Sin las personas no somos nada. Hay que aprender a pedir ayuda y a confiar en el equipo», reflexiona. Y si pudiera enviarle un mensaje a la sociedad del 2042, la misma que retrata en su corto, pediría algo sencillo pero poderoso: que no se pierda la capacidad de enamorarse temerariamente, que se encuentre un equilibrio entre la tecnología y la vida real, y, con un toque de humor, que se respete la receta tradicional: «La tortilla de patata siempre lleva cebolla».

Álvaro Guardiola es graduado en Comunicación Audiovisual y Máster en dirección de cine. Tras numerosos cortos durante sus estudios en la Universidad de Burgos, cursó el Máster en dirección de cine del Instituto del Cine Madrid. Allí rodó una comedia de animación, 'Conspiración Inmueble' (2023); un drama romántico, 'Blue' (TBA), y en 2024 se embarcó en 'Celeste'.

