El método MusScreen revoluciona desde la UMU la enseñanza musical en la era de las pantallas

Norberto López Núñez, Alba María López Melgarejo y Juan Carlos Montoya Rubio forman el equipo que ha desarrollado el Método MusScreen en la Universidad de Murcia.

La Universidad de Murcia se ha convertido en los últimos años en un espacio para la experimentación pedagógica en el ámbito de la educación musical. En ese contexto nace MusScreen, una metodología innovadora que une la música y la cultura audiovisual para transformar la manera en que los futuros docentes aprenden, enseñen y reflexionen sobre el sonido.

El proyecto, desarrollado en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia por un equipo integrado por Norberto López Núñez, Alba María López Melgarejo y Juan Carlos Montoya Rubio, propone algo que parece tan simple como revolucionario: usar la pantalla –valiéndose de cine, series, videoclips o redes sociales– como punto de partida para descubrir la música desde la experiencia cotidiana. «Queríamos que el aula se pareciera más al mundo en el que viven los estudiantes», explica Norberto López, profesor de Didáctica de la Expresión Musical. «Nuestros alumnos no solo escuchan música: la ven, la comparten, la mezclan con imágenes. MusScreen parte de ahí para construir conocimiento musical de una forma más viva y contemporánea».

La idea se gestó en el aula, observando la distancia entre la enseñanza musical tradicional y las realidades culturales de los jóvenes. «Muchos de ellos llegan a la universidad con una relación muy visual con la música», apunta Juan Carlos Montoya, «pero las metodologías siguen ancladas en la partitura, en el instrumento y en un modelo transmisivo que no siempre conecta con esa sensibilidad audiovisual».

Así nació MusScreen: de la necesidad de conciliar la formación musical con la cultura visual y digital que impregna la vida cotidiana.

Aprender con la pantalla: música y cultura audiovisual

El nombre del proyecto, una fusión de 'music' y 'screen', resume su espíritu. «La pantalla no es solo un medio, sino un entorno donde la música cobra nuevas formas», explica Alba María López Melgarejo, especialista en Danza Educativa. «Queríamos que los futuros maestros aprendieran a leer la música en imágenes, en gestos, en narrativas audiovisuales, y no solo en pentagramas».

El método propone trabajar con fragmentos de películas, videoclips o secuencias publicitarias para analizar cómo la música actúa en el discurso audiovisual: cómo genera emociones, estructura el tiempo o define identidades. «Analizar la banda sonora de una escena de Harry Potter o de una serie de Netflix les permite entender los elementos musicales –ritmo, timbre, textura...– de una forma inmediata y significativa», afirma Montoya.

Pero MusScreen no se queda en el análisis: los estudiantes también crean sus propias piezas audiovisuales. En grupos, seleccionan una temática (por ejemplo, la diversidad cultural o la sostenibilidad) y diseñan un breve vídeo donde la música tiene un papel narrativo esencial. «El resultado es doble: por un lado, aprenden los fundamentos musicales; por otro, desarrollan competencias comunicativas, digitales y creativas que serán esenciales en su futuro como docentes», añade López Melgarejo.

Para Norberto López, «lo más importante es que el alumno deja de ser receptor para convertirse en productor. Esa inversión del rol es la base de la innovación educativa».

El aula se convierte así en un laboratorio, donde la música y la imagen se mezclan con la pedagogía, la tecnología y la emoción.

Qué es el método MusScreen

El Método MusScreen es una actitud ante el audiovisual en el aula de Música. Se ofrece al docente de Educación Musical una mirada comprometida, pero crítica con los medios, con el fin de que abra sus actividades de aula a los sonidos del cine y la televisión. Partiendo de las metodologías preexistentes que se vienen utilizando en los centros educativos, se incluyen aportaciones en formato audiovisual y estrategias para su desarrollo, intentado actualizar las prácticas cotidianas. Por tanto, está pensado para un docente de Música que se cuestiona el modo de conectar con su alumnado y trata de hacerlo desde códigos cercanos a estos estudiantes. En esencia, el Método MusScreen parte de la predisposición del profesor para hallar una metodología de enseñanza-aprendizaje válida para los alumnos del presente.

Una metodología que rompe la rigidez del conservatorio

El modelo de MusScreen se aleja deliberadamente del enfoque tradicional del conservatorio. «No buscamos formar músicos de élite, sino educadores capaces de usar la música como herramienta de aprendizaje y expresión», afirma Montoya. «El conservatorio tiene su lógica, centrada en la técnica y la ejecución. Nosotros queremos abrir la música al contexto social y educativo».

El método se basa en tres pilares: escucha activa, creación audiovisual y reflexión compartida. Cada fase promueve una relación distinta con el sonido. Primero, los estudiantes escuchan y observan; luego, interpretan y crean; finalmente, reflexionan sobre lo vivido en el aula.

Alba María López Melgarejo explica que «esa última fase es clave, porque convierte la experiencia artística en un proceso de aprendizaje consciente. No se trata solo de disfrutar o de producir algo bonito, sino de entender cómo la música nos hace pensar, sentir y conectar con los demás».

El proyecto se apoya también en una fuerte base investigadora. Desde la Universidad de Murcia, el equipo ha desarrollado varios estudios que analizan el impacto de MusScreen en la formación del profesorado, y los resultados muestran mejoras significativas en la motivación, la participación y la comprensión de los conceptos musicales. «Los alumnos confiesan que por primera vez entienden la música no como una materia aislada, sino como un lenguaje que atraviesa muchas dimensiones de la vida», comenta Norberto López.

Un espacio para sentir, pensar y compartir

Más allá de su valor didáctico, MusScreen propone una forma de entender la educación musical como experiencia integral. «La música no se enseña solo con el oído, sino también con la mirada, el cuerpo y la emoción», resume Norberto López. «Queremos que nuestros estudiantes lo vivan así para que puedan transmitirlo en sus futuras aulas».

El aula universitaria se convierte entonces en un escenario de exploración sensorial y emocional. «Hay sesiones en las que los estudiantes simplemente escuchan y describen lo que sienten ante una pieza musical o una secuencia de cine», explica por su parte Alba María López, añadiendo que «Otras veces analizan cómo una misma melodía puede cambiar de sentido según la imagen o el contexto. Son experiencias que abren la percepción y la empatía».

Para Montoya, esa dimensión emocional es esencial: «Cuando hablamos de educación artística, no nos referimos sólo a técnica. Hablamos de sensibilidad, de pensamiento crítico, de identidad cultural. La música y la imagen son medios potentes para conectar con esas dimensiones humanas que a menudo quedan fuera del currículo».

La Universidad de Murcia como punto de partida

Desde sus primeros pasos, MusScreen ha tenido el apoyo de la Universidad de Murcia, que lo ha reconocido como proyecto de innovación docente y lo ha integrado en sus programas de mejora educativa. «Sin el respaldo institucional, sería imposible sostener este tipo de propuestas», afirma Norberto López. «La UMU ha apostado por la innovación en la docencia universitaria, y eso nos ha permitido experimentar y consolidar un modelo propio».

La metodología, además, encaja con las líneas estratégicas de la universidad en materia de competencias digitales, creatividad y aprendizaje interdisciplinar. «MusScreen es una muestra de cómo la universidad puede responder a los desafíos del presente con imaginación y rigor», añade Alba María López.

Montoya concluye con una reflexión que resume el espíritu del proyecto: «La música y la educación tienen mucho en común: ambas buscan armonía, ambas necesitan escucha. MusScreen es, en el fondo, una invitación a escuchar de otra manera, también dentro de la universidad».

De la experiencia personal a la reflexión académica

Ampliar María Pelluz

Aunque MusScreen es una propuesta metodológica, también es fruto de trayectorias personales. «MusScreen surge de prácticas concretas durante años en centros educativos», explica Montoya, que recuerda que «cuando alumbré y desarrollé el método me nutrí de procesos didácticos que estaba implementando en las aulas. Luego tuve la fortuna de contar con investigadores de la talla de Alba María y Norberto para robustecer estas ideas, aplicaron su sello distintivo y configuraron un modelo didáctico de gran envergadura».

Esa diversidad es una de las claves de su éxito. «Cuando diseñamos las actividades, pensamos siempre en el aula universitaria como un espacio interdisciplinar», añade por su parte López Melgarejo. «Queremos que los futuros maestros comprendan que la música no está separada de lo visual, de lo corporal o de lo emocional».

El proyecto, además, tiene un marcado componente reflexivo: busca que los docentes en formación piensen sobre su propio papel como mediadores culturales. «Nos interesa que el maestro no se limite a reproducir metodologías, sino que construya las suyas a partir de su contexto y de su sensibilidad», explica a su vez Norberto López. «MusScreen ofrece un marco abierto, adaptable, que cada uno puede reinterpretar».

A lo largo de los últimos cursos, MusScreen ha evolucionado y se ha implementado en distintas asignaturas del Grado en Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Murcia, con excelentes resultados. «Hemos comprobado que funciona tanto con estudiantes con formación musical previa como con aquellos que llegan sin experiencia», señala Montoya. «La clave está en partir de lo que conocen: el cine, las series, la música popular. Desde ahí se construye un aprendizaje más profundo».

Interés de otros docentes

La metodología ha despertado el interés de otros docentes dentro y fuera de la UMU, y ha sido presentada en congresos y jornadas de innovación educativa. «Nos hemos dado cuenta de que MusScreen responde a una inquietud muy general: cómo enseñar música en la era de las pantallas», apunta López Melgarejo.

