Del Medio Oeste Americano a Murcia: la moda histórica con efectos teatrales de De'Sean Ta-Jae deslumbra El pasado fin de semana el también artista visual y escultor fue el protagonista de Pasarela de Moda y Gala de Comercio de La Flota, con un desfile inspirado en la Belle Époque y el estilo Art Déco de los años veinte

De'Sean Ta-Jae ayuda a uno de los modelos a vestirse para el desfile de Muricia.

El diseñador de moda estadounidense De'Sean Ta-Jae (@day.tah.jae en Instagram), afincado en Murcia, no pasa desapercibido. Sus extravagantes vestidos de novia de alta costura y ropa masculina teatral con artesanía inspirada en influencias europeas y asiáticas sorprenden. El pasado fin de semana el también artista visual y escultor fue el protagonista de la Pasarela de Moda y Gala de Comercio de La Flota, con un desfile inspirado en la Belle Époque y el estilo Art Déco de los años veinte.

«Me inspiran las personas que no temen mostrarse tal y como son, las que visten con orgullo su identidad sin miedo al juicio. La ropa es nuestra segunda piel, la forma más visible de quiénes somos», estima Ta-Jae, aupado por Atelier Costura al Sol y Emini, dirigido por Esther Minerva, otra apasionada de la moda que lidera este espacio multidisciplinar donde arte, costura y comunidad se entrelazan.

De'Sean Ta-Jae tiene raíces en Indiana, Michigan y Kentucky.

De'Sean Ta-Jae tiene raíces en Indiana, Michigan y Kentucky y comenzó en el mundo de la moda creando diseños personalizados para producciones teatrales, asistentes a bailes de graduación y novias. Estos diseños, según relata en su web, evolucionaron con éxito hacia la alta costura de extravagantes vestidos de novia y ropa masculina teatral con influencias y artesanía europea y asiática.

Siempre manifestó afinidad con la alta costura europea histórica y las influencias dominantes, con atención al cuerpo con toques de refinamiento rococó «y un toque poco convencional», admite.

Con su marca homónima, De' Ta-Jae' Couture, explora la androginia, la extravagancia y el ingenio. De hecho, en el desfile organizado el pasado fin de semana en Murcia presentó piezas de alta costura y vestidos nupciales que combinan «emoción, arte y una minuciosa artesanía». «Una reinterpretación de la opulencia de los textiles desplazados, donde transformó telas con historia en obras únicas, cargadas de vida y significado», asegura.

El diseñador traza siluetas alargadas y elegantes, y utiliza texturas ricas para homenajear la figura femenina. En la propuesta masculina, apuesta por una estética maximalista y dramática, fusionando patrones florales de inspiración barroca con cortes clásicos y una cuidada construcción de capas y volumen.

De'Sean Ta-Jae.

Las mujeres que le rodearon en su vida son su verdadera inspiración. Originario de Evansville (Indiana, EEUU), De' se evolucionó al diseño de moda desde las artes visuales. Su mirada estética y su conexión con la belleza están influidas por su madre y su bisabuela. El diseño es para De'Sean Ta-Jae como una extensión natural de su arte: «Es como pintar o esculpir, pero con posibilidades infinitas que se convierten en arte que se puede vestir».

El desfile en Murcia contó con la colaboración del presentador y artista multidisciplinar Salva Gascó y el diseñador y creativo José David Plaza Serrano, además de Elena López Gutiérrez, Lucía Egea García, Lucía Pérez Aparicio, Lola Galindo Ortuño, María Salmerón Guillermo, Caridad García Giménez, Samantha Rodríguez Vera, Cristina Casado, Marta Sanz, José Alejandro Hernández, Beatriz e Isabel. La propuesta visual estuvo acompañada por la fotografía de JDYS y el maquillaje de Evelyn Pérez, que reforzaron la atmósfera artística y cinematográfica.

