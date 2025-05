Mucho Más Mayo: Jesús Nieto, alma y guía de las artes vivas

Natalia Benito Domingo, 11 de mayo 2025, 13:50 Comenta Compartir

Jesús Nieto (Melilla, 1970) habla con LA VERDAD horas antes de que arranque la nueva edición de Mucho Más Mayo en Cartagena, la primera en la que él es el director y responsable de la programación. No está nervioso, aunque le inquieta algo que no puede controlar: la voluntad del cielo y su amenaza de lluvia.

«Fue una invitación que Eugenio [González Cremades, director general de Cultura en Cartagena] me hizo en enero. Yo no me lo pensé. En los últimos años siempre me ha gustado colaborar en la cultura de esta ciudad», resume el melillense, que se instaló en Cartagena hace 15 años, sobre cómo llegó a la dirección de este festival centrado en las creaciones artísticas contemporáneas.

«Ahora vivo en Galifa, al lado del mar. Hago una vida muy rural en un pueblo pequeño y me gusta estar aquí, creando en el taller», cuenta el fundador, hace casi veinte años, de la compañía Onírica Mecánica, que «siempre» ha reivindicado «que en esta ciudad hay mucha presencia de la música y me dan pena las artes escénicas. Me encantaría que las propuestas que veo en otros festivales vinieran a mi ciudad. Creo que aquí las artes plásticas y las artes escénicas se han dejado un poco más de lado». De ahí que no le diera muchas vueltas para aceptar la propuesta «porque creo que tengo el perfil para asumir la dirección, ya que tengo una vertiente contemporánea y me muevo en las artes vivas, también en las fronteras con las artes plásticas».

Con un presupuesto menor al de otros años, el creador saca sus mañas: «Cuando no tienes dinero, lo que se necesitas son buenas ideas y tiempo para desarrollarlas». Pero tampoco ha tenido demasiado tiempo: «De hecho, esta edición del festival, aunque está perfectamente conformada, al principio la planteamos como una transición hasta el año que viene. Quiero trabajar más a largo plazo, especialmente con los artistas, primero locales y regionales, en la creación de proyectos desde cero».

«Al recibir el encargo sentí la sombra de Patricio Hernández [técnico del ayuntamiento jubilado en 2024 e impulsor de este festival] porque ha hecho muchísimo por esta ciudad. Hablé con él y le dije también que yo le iba a dar mi mirada porque si no, ¿para qué estoy aquí?», continúa Nieto, que ha reducido la programación de las 72 propuestas de la edición anterior a 16: «Hemos intentado mirar la calidad artística y que no coincidan en horarios para poder ir a todas».

Y en estos 16 proyectos que pasarán por la ciudad portuaria, un concepto que sobrevuela: artes vivas. ¿Qué son las artes vivas? «A mí la palabra teatro no me disgusta, pero artes vivas es un concepto más grande. Artes vivas son aquellas que involucran a personas dentro de la propuesta artística. En mis trabajos como creador con Onírica Mecánica siempre hay quien ha pensado que yo no estoy dentro de la palabra teatro y eso a mí me da un poco igual pero pienso que, quien dice eso, en el fondo está hablando de una única manera de hacer teatro, la que conocen. Dicen que lo que hago no es teatro pero, sin embargo, con Onírica Mecánica hemos estado en prácticamente todos los teatros. Si lo que hacemos no es teatro, ¿por qué estamos en los teatros nacionales e internacionales? Artes vivas es un concepto mucho más amplio pero yo también puedo etiquetarlo como teatro». Y pone como ejemplo propuestas como 'The frame' –montaje que se realizó el viernes–, «que combinan lo artístico con la interacción con los viandantes. A esto es a lo que me refiero», explica el programador, que considera que «cuando hablamos de lo contemporáneo, en líneas generales, siempre parece que se trabaja de espaldas al público, sin embargo, todas las propuestas del festival son inclusivas».

Para que el público responda a estos estímulos pensados para ellos «hay que hacer cultura. Si partimos de una cultura teatral basada principalmente en el teatro a la italiana, es difícil que el público pueda empezar a 'comprender' otra serie de cosas. Es como cuando alguien se acerca a un cuadro contemporáneo y espera que le pase algo, pero si no tiene un acercamiento hacia la construcción de esa obra, probablemente no le pase nada », considera Nieto, que, en su estreno como programador de Mucho Más Mayo, quiere «combinar propuestas un poquito más arriesgadas con otras más fáciles para el espectador» e invitar a los asistentes «a que rompan esos parámetros concebidos y se entreguen a lo que pasa sin ponerle etiquetas», dice Nieto, a quien le importa «muchísimo» el público.

Miradas

El festival, cuyo cartel está diseñado por Juan Fardo a partir de una imagen del artista visual Fito Conesa, tiene este año como lema 'Poéticas para un presente convulso'. «Yo tengo una mirada poética en todo lo que hago y todas las propuestas tienen una mirada en común. Belén Rosa de Gea [encargada de los textos, poéticas y asistencia en la programación] lo vio claro. Aquí se reúnen las distintas miradas sobre el mundo que tienen los artistas. Nos resultaba curioso que esta mirada estaba en contraposición a la situación actual del mundo, en un momento convulso donde nadie sabe qué va a pasar, donde todo es oscuro».

Entre estas particulares miradas, las que se dejan ver en el espectáculo 'Antipodi', de la compañía italiana Dromosofista –que se mostró el viernes y el sábado y también se puede disfrutar esta tarde en tres pases, a las 19.00, 20.10 y 21.20 horas en la explanada del puerto– que hablan de la cultura desde lo que se aprende en la calle. Una compañía que viaja con un camión-teatro por diferentes partes del mundo, con sus hijos. Su espectáculo refleja esta forma de estar en el mundo y nos habla de empatía y de la vida en comunidad. Este es el mundo que nos interesa», destaca el creador.

«Sigo amando viajar, pero hay muchas ciudades que están destruidas. Me gusta trabajar en Latinoamérica, en lugares donde todavía la vida tiene fuerza y se siente en la calle. Muchas veces Europa me parece un lugar bastante aburrido y aburguesado. Brasil, Argentina y Colombia... me encantan porque parece que en esos lugares la empatía y la relación con los demás todavía es importante y las relaciones son más puras», reflexiona. «Es lo mismo que está pasando en mis creaciones de los últimos años [con Onírica Mecánica]. Yo no concibo un universo terrible. En un presente convulso en el que nos cuesta imaginar otro mundo, es más necesario el poder de la imaginación porque, para que algo se pueda materializar, primero se tiene que imaginar. Es la primera vez en la historia, seguramente, en la que somos conscientes de todo lo que le puede pasar al planeta en el que habitamos a nivel medioambiental, pero también de todo lo que somos capaces de hacer los seres humanos para destruirnos entre nosotros mismos. Siendo conscientes de todo eso, desde ahí parte una distopía que se ha hecho muy presente en los últimos años y que nosotros intentamos romper, porque necesitamos volver a crear relatos ilusionantes», explica el responsable de proyectos, con Onírica Mecánica como 'Verne, seguro que en una noche luminosa', su última creación, en la que sobrevuelo el universo de las novelas de aventuras creadas por Julio Verne; y 'Ronem Ram', una reflexión sobre la crisis climática a partir del colapso medioambiental del Mar Menor.

Los océanos

«El año que viene, la temática girará en torno a los océanos. Podremos enfocarnos, con un año de antelación, en ello para invitar a artistas que trabajen en este tema o producir nuestras propuestas», adelanta Jesús Nieto, que es también el director de Utópolis, la Feria de Artes Imaginarias de El Algar (Cartagena), que celebrará su tercera edición este año: «Me encanta este proyecto. Ha sido mi primera incursión en la dirección artística en la Región. La tercera edición viene fuerte y girará en torno a la naturaleza humana, cómo somos los seres humanos y cómo nos relacionamos con los demás. Utópolis es un festival creado en un entorno rural con propuestas de corte familiar, principalmente, en espacios no convencionales. Sin embargo, Mucho Más Mayo es mucho más contemporáneo», destaca el artista, que toma como referencia festivales «como el TNT [Terrassa Noves Tendències, en Tarrasa, Barcelona], el de Charleville [Feria de Marionetas en Francia] y la Fira Tàrrega [de teatro de calle en Tárrega, Lérida] y que espera convertir Mucho Más Mayo en un festival con interés para público nacional.

