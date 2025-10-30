Martínez Cánovas despliega en Las Claras 'Metamorphoseon'

LA VERDAD MURCIA. Jueves, 30 de octubre 2025, 23:27 Comenta Compartir

La Fundación Cajamurcia presenta 'Metamorphoseon', del artista murciano Martinez Cánovas, la segunda exposición surgida de la 'Convocatoria de proyectos de creación artística 2025', iniciativa puesta en marcha por la entidad para difundir y poner en valor la obra de artistas murcianos o residentes en la Región. Con este fin, pone a disposición de los seleccionados un espacio expositivo renovado y ubicado en un enclave histórico en pleno centro de la ciudad de Murcia: la sala Pablo Puente del Centro Cultural Las Claras Fundación Cajamurcia, donde se podrá visitar esta muestra hasta el próximo 16 de noviembre, en horario de lunes a sábado de 11 a 14 horas. y de 18.30 a 21 horas, y domingos y festivos de 11 a 14 h.

Martínez Cánovas (Murcia, 1980) ofrece una cautivadora exploración del límite entre humanos y animales a través de una serie de sinuosos dibujos en papel. El artista murciano es doctor en Bellas Artes y ha realizado más de treinta exposiciones individuales y casi un centenar de muestras colectivas, con un extenso currículum en investigación y cursos de especialización en el ámbito de la pintura y el dibujo, además de impartir docencia en el Área de Dibujo desde 2021 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia.

Con 'Metamorphoseon', Cánovas profundiza en el concepto de transformación, fusionando elementos tanto del mundo humano como del animal en sus detalladas obras de arte. Los visitantes a esta muestra serán testigos de la confluencia de lo mitológico, lo real, la leyenda y la ciencia ficción en cuarenta obras hechas a grafito, y tres relieves realizados con loza policromada, que exploran el estudio de lo clásico con la influencia del mundo contemporáneo que rodea al creador.

Concierto de Cuarteto Salzillo

Por otro lado, el patio del Centro Cultural Las Claras acoge este viernes el último concierto del ciclo 'Luna en Las Claras', organizado por el músico murciano Miguel Baró. La actuación tendrá lugar a las 20 horas y es de acceso gratuito hasta completar aforo. La actuación correrá a cargo del Cuarteto Salzillo, agrupación con más de 10 años de trayectoria a nivel regional y nacional formada por Ántimo Miravete, Jaume Linares, Pablo Córcoles y Miguel Baró.

