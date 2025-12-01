Murcia atrapada en la órbita de 'Halley'

La danza ha mirado con frecuencia hacia el cosmos. Ahí están el cuerpo astral de Carmen Amaya que Olga Pericet convocó en 'Un cuerpo infinito', ... la exploración de la física que Guy Nader y María Campos investigan maravillosamente en 'Made of Space', o la aproximación de Roser López Espinosa a la geometría y el imaginario interestelar para los más jóvenes en 'Cometa'. Pero si algo diferencia notablemente a 'Halley', la última creación de Led Silhouette, es su impronta cinematográfica. No solo por sus indudables referencias a '2001: Odisea en el espacio' (1968) o 'Interstellar' (2014), sino por su dinámica escénica.

Los ocho intérpretes habitan un búnker trapecial que actúa como encuadre permanente, una especie de plano fijo que determina toda la escena.

Así fue Obra: 'Halley'.

Dónde: Teatro Circo Murcia, 29 de noviembre de 2025.

Compañía: Led Silhouette.

Concepto y dirección Jon López & Martxel Rodríguez.

Interpretación: Katalin Arana, Lucía Burguete, Marina Fullana, Laura Lliteras, Marcos Martincano, Nicolás Martínez, Edoardo Ramírez y Diego Pazó.

Asistencia dramatúrgica: Marcos Morau.

Vestuario: Iñaki Cobos.

Sonido y audiovisuales: Livory Barbez.

Iluminación: Andoni Mendizábal.

Escenografía: David Pascual.

Nota: Muy bien.

En este espacio reducido de apenas unos metros cuadrados, el diseño lumínico encontró mil ramificaciones donde ser brillante y el espacio sonoro, cercano por momentos a un tráiler de blockbuster, agitaba e imponía el ritmo de sus tripulantes.

Todo el envoltorio, perenne e imperturbable, subyugaba al elenco y su movilidad. Y hago hincapié en la movilidad. Este encuadre fijo –tan reducido que limitó el aforo del Teatro Circo Murcia a un cuadrado central, como la estela de un televisor– parecía imponer una bidimensionalidad al movimiento, restringiendo a los intérpretes a desplazamientos lineales (horizontal o verticalmente), sin configuraciones grupales complejas.

Por momentos los bailarines reptaban y ascendían como girasoles que buscan un sol ausente

Hubo momentos de notable intensidad, donde el elenco irrumpía en ráfagas de energía, como si fuerzas magnéticas los atrajeran, con Edoardo Ramírez deslizándose por la pared como una brújula atraída por un imán. O momentos donde reptaban y ascendían como girasoles que buscan un sol ausente. Pero todo queda atrapado dentro de este trapecio, en ocasiones tapiz, en los que estos seres humanos, efímeros y cambiantes, intentan orientarse dentro de un sistema que les supera.

Halley parece explorar esa visión de Carl Sagan, en la que «lo que hagamos con nuestro mundo en este momento se propagará a través de los siglos, y determinará el destino de nuestros descendientes y su suerte, si llega, entre las estrellas». Es un viaje espacial que no ha escatimado en detalles ni en tecnología, y que impactó al aforo completo del TCM con un empaque visual único, reafirmando el ojo crítico de Led Silhouette.