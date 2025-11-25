El alma irresistible de 'Together to get there'

Akira Yoshida y Lali Ayguadé convirtieron el pasado sábado 22 de noviembre al Centro Párraga en un cuarto oscuro que, durante cincuenta minutos, reveló 'Together ... to get there': una instantánea de un ecosistema romántico en desintegración. Esta obra, que estrenaron en 2023, es un retrato vivo de los picos y valles de una pareja que subsiste del recuerdo, o que se ancla en la nostalgia de una relación irrepetible. Es uno de esos laberintos ambiguos donde todos los caminos llevan a la salida, y, sea como fuere que se interprete, siempre tiene ecos de verdad.

Ya sea el duelo de una ruptura o los coletazos de un amor que subsiste de un pasado remoto, 'Together to get there' tiene un alma irresistible. Es sensible, cotidiana y con toques de humor. Parece hecha con una de esas recetas que, con tan solo huevo, harina y azúcar, abarca generaciones. Ayguadé y Yoshida, con una mesa, dos sillas, cubo y fregona, y una bombilla, evocaron un hogar que se zarandea frente a la inestabilidad, plagado de fantasmas impregnados de por vida en paredes y muebles, por mucho que uno refriegue.

ASÍ FUE El espectáculo: 'Together to get there'.

Dónde y cuándo: Centro Párraga, 22 de noviembre de 2025.

Creación e interpretación: Akiro Yoshida y Lali Ayguadé.

Dramaturgia: Jordi Oriol.

Diseño de luces: Fermín Izko.

Composición musical: Donald Beteille.

Nota: Muy bien.

Físicamente, ambos fueron magnéticos. Akira Yoshida, más cercano al break-dance, flotó y deslizó su cuerpo sobre el suelo como una hoja que revolotea entre remolinos de aire. Lali Ayguadé fue templanza, con un control que le permite relampaguear y estar en calma en un único momento. El movimiento de ambos navegó por la misma montaña rusa que la relación. Por momentos fueron delicados, al unísono y al encuentro del otro. En ocasiones se tornaron rígidos, esquivos, y repetitivos por rutina. La velocidad fue una gran herramienta en escena. Ambos bailaron con la rapidez de una vorágine, como el tiempo que se escapa o el que no interesa rememorar; y a veces de forma lenta y frágil, donde es impensable parpadear por miedo a perderse un segundo.

Que nadie busque una revolución industrial en el trabajo de Ayguadé y Yoshida, pero que todos entiendan que a veces no es necesario inventar la rueda para llegar más lejos.