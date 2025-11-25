La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Akira Yoshida y Lali Ayguadé, magnéticos en escena.
Danza

El alma irresistible de 'Together to get there'

Instantánea de un ecosistema romántico en desintegración interpretado con magnetismo y templanza por Akira Yoshida y Lali Ayguadé en el escenario del Centro Párraga de Murcia

Marina Peñaranda

Marina Peñaranda

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:11

Comenta

Akira Yoshida y Lali Ayguadé convirtieron el pasado sábado 22 de noviembre al Centro Párraga en un cuarto oscuro que, durante cincuenta minutos, reveló 'Together ... to get there': una instantánea de un ecosistema romántico en desintegración. Esta obra, que estrenaron en 2023, es un retrato vivo de los picos y valles de una pareja que subsiste del recuerdo, o que se ancla en la nostalgia de una relación irrepetible. Es uno de esos laberintos ambiguos donde todos los caminos llevan a la salida, y, sea como fuere que se interprete, siempre tiene ecos de verdad.

