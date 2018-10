María Martinón participará el viernes en el ciclo 'Diálogos con la ciencia' María Martinón. La directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana ofrecerá una ponencia en la Biblioteca Regional LA VERDAD Murcia. Domingo, 21 octubre 2018, 08:59

La Biblioteca Regional de Murcia acoge el viernes una nueva sesión del ciclo 'Diálogos con la ciencia (CIeNZA)', que contará con la intervención de la paleoantropóloga fundadora de la European Society for the Study of Human Evolution, María Martinón. La investigadora es profesora en el Departamento de Antropología del University College de Londres y dirige el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), en Burgos.

La ponencia de Martinón, de entrada libre, dará comienzo a las 19.30 horas. Las investigaciones de Martinón se centran en el estudio de la paleobiología de los homínidos, la evolución del aparato dental con implicaciones taxonómicas y filogenéticas, los escenarios evolutivos y paleopatología. Su trabajo se ha centrado en Atapuerca y Dmanisi (Georgia), además de colaborar en varios proyectos internacionales de investigación con Francia, China, Sudáfrica o Reino Unido. En Dmanisi se hallaron los restos humanos más antiguos fuera de África, con 1,8 millones de años, lo que podría probar que el origen de los primeros europeos es asiático y no africano.

Martinón ha publicado más de diez libros o capítulos de libros en el ámbito de la evolución humana y más de 60 artículos en revistas científicas internacionales.

El ciclo, coordinado por Daniel Torregrosa, tendrá continuidad el 9 de noviembre con una ponencia a cargo de Clara Grima, matemática y divulgadora científica. En diciembre, el día 14, visitará la Biblioteca Regional Almudena G. Castro, pianista y física; y el 25 de enero lo hará Natalia Ruiz Zelmanovitch, traductora especializada en la comunicación científica.