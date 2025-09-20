La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Marco Pérez saluda al respetable en una corrida en la plaza de toros de Cieza, el pasado mes de agosto. JAVIER CARRIÓN / AGM
Torero

Marco Pérez: «Murcia es una de las aficiones más apasionadas que he conocido»

«Intento estar al margen de lo que habla la gente, tanto si es bueno como si es malo», asegura el diestro de 17 años, que hoy torea junto a Castella y Emilio de Justo

Francisco Ojados

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:31

Un rato de conversación con Marco Pérez sirve para descubrir que tiene algo distinto. No tiene edad aún para sacarse el permiso de conducir, pero ... este jovencísimo torero ya se enfrenta a morlacos de más de 500 kilos con asombrosa facilidad. Tanto dentro como fuera de la plaza, domina la situación con una inteligencia impropia de su exigua experiencia vital. Todo apunta que el salmantino es uno de los elegidos para mandar en la fiesta. Verlo vestido de calle, con su porte juvenil de los 17 años, me hace preguntarle, antes que nada, por los estudios. Acaba de terminar con éxito el Bachillerato. «Todo bien. Ahora más tranquilo que durante el curso, centrado al cien por cien en los entrenamientos y en la temporada, que está siendo muy intensa», resume.

