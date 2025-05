Marc Gili: «El disco propone una manera práctica de superar el duelo de forma positiva»

Quizá el alma de Dorian se ha enfrentado en los últimos años al reto más difícil de su carrera, continuar en la música tras una ... ruptura sentimental dentro del grupo. Lo explica su compositor y vocalista Marc Gili (Barcelona, 1979): «Generalmente, a cualquier psicólogo o amigo con experiencia al que le preguntes te dirá que tienes que tener un contacto cero con la persona de la que estás separándote y nosotros tuvimos que hacer una gira por Estados Unidos justo después de la covid, crear un álbum, 'Ritual', y luego este ['Futuros imposibles'] y por el medio intentar sobrevivir a nivel emocional y a nivel grupal con la banda». Habla del final de su relación con Belly Hernández, teclista, compositora y cofundadora de Dorian. «Como dos padres separados que quieren lo mejor para su hijo» han continuado hacia adelante con el proyecto que los une profesionalmente desde hace más de veinte años.

«Fue un proceso muy duro. Tuvimos momentos de muchísima tensión, llantos... es un milagro que el grupo no estallara. No estalló porque hay un cariño de fondo que siempre va a estar ahí, porque somos compañeros y amigos por encima de todo y pudimos ir superando el duelo, la incomprensión, el rencor, los reproches». Una vez que todo eso pasó, «surgió la posibilidad de hablar de ello, de forma normal, sin sufrir, y luego de la forma más bonita en la que se pueden contar las cosas, que es en forma de canciones». Así empezó el proceso de creación de su último álbum, 'Futuros imposibles' –en el que colaboran artistas como Rafa Val, de Viva Suecia–, que propone «una manera práctica de superar el duelo [no solo el romántico, pues también hablan de la muerte] de forma positiva, enfocándote en los buenos recuerdos y experiencias y tratándolas no como un vehículo para la nostalgia, sino como un trampolín para superar el dolor y volver a reconstruir tu vida». El grupo, del que también forman parte Bart Sanz y Lisandro Montes, se subirá al escenario ElPozo King Upp del Warm Up, en La Fica (Murcia), este sábado a las 22.50 horas.

–Han creado un álbum terapéutico para ustedes y para quien lo escuche.

–'Futuros imposibles' es un álbum que aporta un poquito a la conversación sobre temas de psicología que ahora mismo están tan en voga. Todos estamos aprendiendo a experimentar las cosas de la vida y a madurarlas desde una perspectiva un poco diferente a la que nos transmitieron nuestros padres y nuestros abuelos. Es un álbum que habla de redención, de saber perdonar y pedir perdón. Habla sobre superar el dolor por la muerte de alguien cercano y por una ruptura sentimental. Es un camino de cuatro o cinco años que podemos explicar en cada concierto con nuestras nuevas canciones. Ahora lo cuento muy tranquilo, pero el proceso ha sido largo y tortuoso. La música de Dorian es más que entretenimiento. Acompaña mucho en el dolor y también en la alegría, pero, sobre todo, en la fragilidad. Nos lo dicen mucho nuestros seguidores.

–Musicalmente, si en 'Ritual' arriesgaban, ¿en 'Futuros imposibles' han vuelto más hacia su camino?

–'Ritual' fue un álbum en el que pusimos varios nuevos colores en la paleta de sonidos de Dorian. Se escribió desde la total libertad musical y en el metimos pop electrónico mezclado con trap, rap, cumbia... Colaboramos con artistas como Pimp Flaco de Cupido, Ana Mena... estamos muy orgullosos de ese disco. No obstante, en 'Futuros imposibles', al ser un álbum en el que hablábamos de cosas tan íntimas, una cosa nos fue llevando a la otra, de tal manera que fuimos acercándonos más a nuestro sonido, digamos, matriz, clásico de Dorian. Hay una línea en el tiempo que podría unir perfectamente tres de nuestros álbumes en una trilogía: 'La ciudad subterránea' (2009), donde están 'La tormenta de arena' y 'Verte amanecer'; 'Justicia universal' (2018); y 'Futuros imposibles' (2024). Creo que funcionan como columna vertebral de la carrera de Dorian en estos últimos años, pero vamos a seguir haciendo versos sueltos como 'Ritual' en un futuro, porque Dorian es una banda inquieta.

–¿Cómo preparan el directo para los festivales?

–Para la gira de festivales que vamos a hacer este verano, hemos preparado un repertorio con un inicio y final que prácticamente no variará, pero por el medio vamos cambiando de repertorio todas las semanas. Tenemos ya una carrera larga y muy buenas canciones y nos gusta sacar a pasear temas diferentes todas las semanas. Buscamos que sea explosivo y que si el público nos ve dos veces en un verano pueda ver dos conciertos diferentes. Guardamos siempre sorpresas y momentos especiales en el corazón del concierto que creo que van a hacer las delicias de los mayores fans.

–Tendrán tiempo de escuchar a algún otro grupo en el Warm Up?

–Tenemos ganas de ver a Polo & Pan. Y... Fangoria ¡hombre! A Amaia no la podremos ver porque es muy prontito para nosotros y estaremos descansando, pero la veremos en Zaragoza. Y Crystal Fighters, que son colegas. Y Siloé y Sexy Zebras que son amigos también. Va a ser un día divertido. Para nosotros tocar en el Warm Up es como tocar en casa. Vamos siempre con muchas ganas, con ese nervio que tienes al saber que vas a tocar para un público conocedor de la música independiente, exigente.

Un día interesante

–¿Cómo vivió el apagón histórico del lunes?

–Me pilló en casa escribiendo y tenía batería suficiente en el ordenador como para ir tirando. Me di cuenta de una cosa: me concentré como nunca en los últimos meses. Es verdad que viene muy bien tener internet como herramienta para escribir porque, a veces, consultas cosas, pero, por otro lado, también nos acabamos distrayendo mucho con Whatsapp y redes. En cuatro horas ya tenía todo hecho. Me habría tirado ocho en un día normal. Como me sobró tiempo, me fui a dar una vuelta con la bicicleta por la ciudad y me encontré a uno de mis mejores amigos por la calle, a quien llevaba tiempo sin ver. Fíjate, con tanto móvil, llevaba tiempo sin llamarle o escribirle, y felizmente nos fuimos a tomar unas cañas. Fue un día interesante. Creo que tampoco hay que pasarse con las reflexiones sobre ese día, pero sí que creo que a todos nos gustó estar unas horas desencadenados de internet y que más de uno le va a dar vueltas al tema.