Mapas sin mundo (31/03/2019)

La inteligencia no es una cuestión de saber, sino de respetar. No me interesan las estructuras intelectuales 'complejas' si no son capaces de admitir la diferencia.

***

Uno respira bien hasta que es consciente de que respira. Entonces se ahoga. Pensamiento come a biología. Jaque mate.

***

Basta un solo punto ciego en la vida para que la incertidumbre que de él emana amenace con extenderse a cualquier región de la memoria. Una sola imagen de cuantas retengo de mi niñez es la culpable de todo esto: no logro saber si la viví realmente o forma parte de un sueño -un sueño que, hasta donde alcanzo, ha sido recurrente durante tiempo y se desarrollaba en un solar anexo a mi casa. La sensación es profundamente abismal porque, en ninguna otra de las vivencias acumuladas, se produce una superposición tal entre lo real y lo soñado. Solo ese punto de alfiler de mi memoria se encuentra fuera de las divisiones nítidas con las que graduamos nuestros recuerdos. Y resulta al mismo tiempo placentero y terrorífico.

***

La segunda temporada de la serie 'The OA' es como todo lo que sale de la cabeza de sus artífices -Brit Marling y Zal Batmanglij-, una línea muy fina entre lo naïf y un hipnotismo capaz de inocular en cada célula de tu cuerpo el desasosegante lirismo de cada una de sus imágenes. Uno de los muchos aspectos interesantes de esta serie es la nueva interpretación que se realiza del mito del ángel. Desde Rilke, pasando por Klee, Alberti, Wenders, etc., las interpretaciones modernas y contemporáneas del ser angélico se repiten y expresan una fascinación incesante: cada vez más humano, más carnal, pero al mismo tiempo menos anudado a una situación emocional específica. El 'ángel interdimensional' de 'The OA' parece estar entregado a una historia de amor sin límites, pero, en realidad, y como sucede con el resto de 'turistas' o 'nómadas', demuestra una desafección hiriente hacia todo lo que ha supuesto su entorno familiar y emocional. No se percibe nostalgia o dolor en sus actos de abandono: ninguna raíz es lo suficientemente fuerte como para no ser arrancada de cuajo. Lo paradójico de este nuevo ángel es que su supuesto e infinito compromiso esconde la total ausencia de él. El ángel es libre porque no tiene hogar. Su esencia es moverse entre un mundo y otro y no pertenecer a ninguno. No hay mayor desarraigo que el de lo angélico.

***

Las vidas de los otros no hay que entenderlas; solo dejarlas ser.

***

Por la noche, cuando dormimos y se apaga la conciencia, ¿existimos o nos existen? ¿Quién o qué garantiza la continuidad del ser desde que cierra los ojos hasta que los abre? En mi caso lo tengo claro: me existen. Y lo que me existe es el miedo -un terror atávico a no existir que me permite existir.

***

Matar sin sufrimiento. La mayor perversión ética imaginable urdida para eximirnos de toda culpa y convertirnos en la especie perfecta.

***

Uno saca la pistola. El otro dice: «A mí nadie me llama derechita cobarde a la cara». No se trata de un wéstern de serie Z, malo como él solo, y rodado casi de manera ilegal. Se trata de un momento estelar del nuevo psicodrama 'España Patriótica 4.0'. Desgraciadamente, un éxito de masas.