Mapas sin mundo (24/02/2019)

El momento actual va a legar a las futuras generaciones un repertorio amplísimo de 'frases de la ignominia' que, con total seguridad, contribuirán a que se nos recuerde como una de las épocas más oscuras de la historia reciente. La última perla envenenada no puede condensar más odio hacia la diferencia: «No puedes ser hombre hasta los 15 años y luego hacerte mujer». El día que aprendamos a respetar el modo en que cada uno es y se siente, y que cada cuerpo es, además de un campo de batalla, un espacio de libertad absoluto... ese día estaremos en disposición de dar lecciones éticas y de valores.

***

Escribió el siempre lúcido Artaud: «Para mí las ideas claras (...) son ideas acabadas y muertas». Y esto me lleva a pensar en el paradigma de 'claridad' que se ha impuesto hoy y que, básicamente, consiste en una simplificación tan extrema del discurso que, por no tener nada que decir, nada esconde. 'Claridad' es que nos tomen por gilipollas y que la pretendida sencillez de lo evidente se haya convertido en el trampantojo de una plenitud que, en realidad, es puro desierto intelectual. Si, como el mismo Artaud dijo, la verdadera libertad es siempre oscura, no queda más remedio que comenzar a empañar esta claridad alienante. El momento actual necesita de ideas menos acabadas, menos resueltas por la lógica de los mismos intereses de siempre. Lo acabado acabó. Y no es una redundancia; es la muerte.

***

Un conglomerado nunca podrá romperse porque, entre otras cosas, jamás formó una unidad. Los que huyen de algo coincidirán circunstancialmente en un mismo lugar. Pero, a la hora de ponerse de nuevo en marcha, solo sabrán huir de nuevo, allá donde les lleve su rencor.

***

Si ya lo hemos visto y escuchado todo, vale, dejemos a un lado nuestros ojos y oídos y convirtámonos en seres táctiles, olfativos, gustativos. La poca esperanza que queda está en los sentidos menores, aquellos que no interesan y que, por lo tanto, han sido menos manipulados. No todo ha sido acariciado, olido o degustado. Hay margen todavía para el asombro. Ahí está la verdadera política.

***

El diálogo es ese espacio entre dos posturas contrarias en el que uno se puede echar a dormir porque nada lo va a despertar. Vamos, el lugar más seguro si alguien quiere esconderse y no ser encontrado jamás. Por allí no pasa nadie.

***

Cuando menguan los argumentos, crecen los maximalismos. Existe un inflacionismo insostenible de frases que quieren salvar el mundo. Necesitamos hablar de cosas pequeñas, hacer ejercicios diarios de intrascendencia que nos permitan recuperar una medida aproximada de la realidad. Lo que muchos no acaban de comprender es que precisamos de más fragilidad y de menos superhéroes.

***

Si ya de por sí la estupidez tridimensional resulta insufrible, no me quiero imaginar cómo será aquella que se exprese en 4dm. Por momentos ansío vivir en esa 'planilandia' descrita por Edwin Abbott. En un mundo plano, la estulticia ocupa menos espacio.

***

Ojalá se tratara tan solo de pensamientos 'rancios' o 'viejos'. Le achacamos a las ideas antiguas la capacidad de hacer daño, de destruir la libertad y la diferencia. Y no es así: lo que mata o hiere no es lo viejo, sino lo nuevo. El odio es una tecnología que se perfecciona en cada periodo histórico. Para que algo destruya tiene que ser muy actual; y lo rancio es la consecuencia del abandono, del estar encerrado y sin luz, desconectado del mundo. No hay odio ni fascismo que sea rancio; por sus venas corre la sangre de un presente que quiere ser absoluto y definitivo, que avariciosamente quiere toda la vida -la suya y la de los otros- para sí mismo.

***

Un país a la deriva no tolera la ironía. Y ya se sabe: quien se toma a sí mismo demasiado en serio no soluciona ningún problema serio.