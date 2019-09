MAPAS SIN MUNDO (08/09/2019)

Lo que viene es una sociedad bajo sospecha. Vox ha impuesto su 'cultura del miedo' y, por lo pronto, los padres tendrán que dar su permiso para que sus hijos participen en actividades de carácter curricular. En realidad, todo esto es un eufemismo que no busca sino poner bajo sospecha las charlas LGTBI impartidas en las escuelas. Que se requiera de la autorización de los padres para participar en este tipo de actividades equivale a prejuzgar tales charlas como potencialmente peligrosas y portadoras de un sesgo ideológico ya reconocido oficialmente. El mismo gobierno que introduce la referencia 'LGTBI' en la denominación de una de sus consejerías, ahora, con absoluta naturalidad, acusa de facto a este colectivo de adoctrinamiento en las aulas. Y no pasa nada. El argumento esgrimido es que el requerimiento familiar se extiende a todas las actividades ofertadas, cuando es evidente que esta generalización solo ha tenido por objeto disimular la finalidad específica de dicha decisión. Además, esta 'exigencia oficial' constituye la descalificación de todo el cuerpo docente como una estructura poco fiable, que requiere ser embridada para impedirle el ejercicio de un pernicioso proselitismo entre su alumnado. Poco a poco el miedo se come a la libertad, y la paranoia conspiranoica se cierne como una lúgubre sombra sobre las relaciones de confianza. Dirán que no prohíben nada. Cuando, en rigor, el 'señalamiento por miedo' resulta una estrategia mucho más letal y totalitaria.

***

Una sociedad intolerante es aquella que ha perdido la conciencia de lo intolerable.

***

¿Cuánto de eso que usualmente se denomina 'cultura' quedaría si se eliminasen todas aquellas tradiciones que en España implican maltrato animal? El mapa veraniego de fiestas dibuja una auténtica geografía de la muerte. Menudo país.

***

El plante de Vox a la delegación iraní que visitó el Congreso de los Diputados tiene trampa. Es evidente que el hecho de que una mujer no pueda acercarse a un hombre resulta intolerable. Pero, sinceramente, no creo que detrás de la ausencia de Vox y de su franquicia Cs se halle un repentino arrebato feminista. Detrás de esta actitud se encuentra el odio hacia todo lo que huele a Islam, tipificado como el paradigma de la amenaza exterior. Esa es la verdadera razón de la 'rebelión' de ambos partidos. Ahora bien, tampoco han salido muy bien paradas el resto de formaciones: su aceptación dócil de un protocolo inasumible por un país democrático no favorece precisamente su perfil de 'activistas feministas'. Cuando las convicciones son filtradas por el tamiz de lo políticamente correcto, lo personal deja de ser político para transformarse en una sustancia incolora e insípida.

***

Cualquier medida propuesta para corregir los devastadores efectos del cambio climático es rechazada de inmediato por la economía por desestabilizadora -ahí está el caso del anuncio del Gobierno de la supresión de los automóviles con motor de combustión para el 2050-. De inmediato, las ventas de vehículos se resienten, la presión de la estructura productiva aumenta y el Gobierno termina por retirar su propuesta. Conclusión: tendremos una economía sin planeta. O lo que es lo mismo: tendremos la nada.

***

La verdadera alteridad se encuentra en la memoria. Hay recuerdos que no son míos, que no surgen de experiencias propias, y que, sin embargo, son en los que más me reconozco. Ningún pasado refleja mejor mi 'yo' que aquel que no me pertenece.

***

Lo peor es cuando las mismas calles de siempre traen los mismos miedos de nunca.