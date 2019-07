MAPAS SIN MUNDO (28/07/2019)

Y el cortejo del PP a Vox se tradujo en lo peor: la sustitución del concepto de «violencia de género» por el de «violencia familiar». La cuestión de la violencia machista es algo con lo que no se puede mercadear ni convertir en desesperada moneda de cambio. Su reconocimiento no es un asunto ideológico ni un patrimonio ideológico. Se trata, por el contrario, de una conquista social y, como tal, innegociable, fuera de cualquier tipo de manipulación semántica. Como bien es sabido, el lenguaje no es un simple medio para decir las cosas: es la realidad misma, lo que la construye y la determine. Negar la legitimidad de la noción «violencia de género» es negar la realidad de la violencia sobre la mujer -se pongan luego los paños calientes que se quieran. La noción de «violencia intrafamiliar» es éticamente perversa e intelectualmente estulta -como lo son sus acuñadores. Aceptarla supone asumir que es el contexto familiar el que explica la violencia contra la mujer, y no el machismo estructural que sufre nuestra sociedad. Y hay algo que no termino de comprender: si uno de los máximos estandartes del triunvirato PP-Cs-Vox es el reconocimiento y respeto de las víctimas del terrorismo, ¿por qué tanta animadversión a reconocer la posición de víctimas estructurales? ¿A que les jodería -y con razón- que a las víctimas de ETA se las considerase la consecuencia de una «violencia intrapolítica»? Negar la raíz patriarcal de la violencia ejercida contra las mujeres implica estar inequívocamente a favor de ella. El uso de un «lenguaje de distracción» como el de la «violencia intrafamiliar» supone dar alas a los agresores y, por ello, ser cómplice del maltrato y del asesinato de mujeres. Y, ciertamente, si esta especie de inanición intelectual y moral fuera cierta, habría un gravísimo problema con la noción de familia, hasta el punto de deber ser prohibida; cosa que causaría estragos en la estructura mental del triunvirato. Hace unos meses pensaba que Cs devoraría al PP. Después de las elecciones -y a resultas del estado de enajenación permanente y aguda en el que vive Rivera-, cambié de opinión y vi claro el festín que se iba a dar el PP a costa de Cs. Ahora, sin embargo, resulta evidente que Vox se los va a comer a ambos. Al igual que Shiva, la extrema derecha tiene varios brazos.

Solo entiendo el hecho de estar en política como la oportunidad de implementar «políticas a favor» -las compartas o no. Pero estar en política para hacer daño e ir contra los derechos fundamentales de la gente, es algo que se me escapa. Estas ideologías 'anti' que nos invaden, que solo saben ir contra algo, son el síntoma del veneno que corre por las venas de la sociedad.

En varios momentos de la serie 'Chernobyl', se recurre a la imagen de animales muertos como el síntoma dramático del avance de la nube tóxica. Este hecho -que pudiera parecer anecdótico- se repite en otras series y filmes, en los que, pese a la muerte de decenas de personas, solo se adquiere conciencia de una situación límite a través de la imagen del animal caído. Lo interesante de esta constante es el empleo del cuerpo dañado del animal para transmitir una sensación de vulnerabilidad de la especie humana; circunstancia esta que asombra tanto más cuánto que diariamente se masacra a los animales sin que ello provoque el más mínimo sentimiento de desgarro en nuestras mente. Entre la realidad simbólica y la realidad social de los animales existe todavía una distancia abismal. Y, sin embargo, son ellos el termómetro de nuestra existencia. Como dijo el artista ruso Oleg Kulik, «si los animales no tienen derechos, yo no tengo derechos».

¿A qué se refería Santiago Abascal cuando le dijo a Pedro Sánchez que Vox representaba a homosexuales que no estaban de acuerdo con sus políticas? ¿Se refería a gays que quieren ser educados en un sistema de violencia y de discriminación hacia ellos, que quieren ser vistos como «desviados» y «anormales», que son felices siendo tratados condescendientemente y que no tienen derecho a formar una familia, casarse y tener hijos?

A estas alturas, prefiero que todo se quede en una burda cuestión de sillones y que no cumplan con lo comprometido en su programa de gobierno.

En estos tiempos que corren, las listas negras son mucho más interesantes que las listas blancas.

El cielo por el asfalto.

