MAPAS SIN MUNDO (21/07/2019)

El pacto que van a firmar PP, Cs y Vox comienza con una referencia a la libertad de educación para, a continuación, instar a los inspectores a que redoblen sus esfuerzos para evitar cualquier tipo de adoctramiento -o mejor dicho: un adoctrinamiento en concreto y que alude a las charlas de orientación LGTBI-. Resulta curiosa esta tendenciosa interpretación de la libertad, circunscrita a una parcela muy específica de la realidad: la de las propias creencias. Todo lo que queda fuera del terruño de mis convicciones se considera como una amenaza social y objeto, por tanto, de la erradicación más supremacista. Curiosamente, los firmantes de ese pacto claman diariamente contra los nacionalistas por no reconocer su alteridad y la diversidad de pensamiento. Y son ellos precisamente los que, cada vez que tienen ocasión, se cargan el ejercicio básico de la libertad. Pues libertad no es hacer lo que uno piensa y siente, sino, antes bien, que los que no piensan y sienten como tú se expresen sin condicionamientos ni filtros reguladores. Lo que Vox no comprende -ni lo va a hacer nunca- es que la libertad es el margen de realidad situado más allá de uno mismo. Cuando ser libre comienza y acaba en el propio 'yo', lo que acontece es otra cosa: el fascismo. De ahí que, ante la firma inminente de este documento, sobrevengan algunas interrogantes: ¿rubricarían los tres partidos implicados este ignominioso pacto en El Valle de Los Caídos, a fin de escenificar su acuerdo en un contexto acorde con el espíritu de la letra? ¿Seguirá teniendo Cs la desvergüenza de autodenominarse como un partido liberal, cuando está conviniendo en convertir a muchas opciones sexuales en «desviaciones ideológicas» que merecen ser puestas bajo sospecha? ¿Es posible que, ahora que todo el mundo sabe la verdadera naturaleza de Cs, este partido haya decidido que las políticas LGTBI ya no son lo que más preocupa a la ciudadanía, decantándose por la tenebrosa asepsia de las políticas económicas? ¿Qué vendrá después de esto: la supresión de la libertad de cátedra de los profesores? Ya aviso a Vox de que en mis clases se habla mucho de políticas de género y de feminismo. Lo digo por si quieren empezar por ahí la purga social. Les estaremos esperando con las palabras más maravillosas que se puedan escuchar: ser y dejar ser.

***

El anacronismo de las estrellas es la única alternativa a la degradación del presente. Esos puntos de luz emitidos hace años, décadas o siglos aportan un marco temporal diferente al de la estulticia contemporánea. Cuando esas luces surgieron, el lenguaje no había sido todavía maltratado por la estulticia actual. Allí arriba hay un pasado que alivia el peso del presente.

***

Nunca habrá una ética real en nada que nos importe. Lo que nos importa obedece siempre a un interés, y el interés nos impide vivir la radicalidad de lo otro: todo lo que hacemos lo hacemos por nosotros. La única manera de trascender nuestro solipsismo es experimentar todo aquello que consideramos inútil. No existe la ética en la eficacia; solo hay bondad en lo innecesario.

***

Cs ya tiene lo que quería: una vicepresidencia y unas cuantas consejerías. Para conseguirlas ha tenido que cruzar todas las líneas rojas que jamás iba a cruzar, han engañado, se ha mimetizado con la extrema derecha, ha restaurado el franquismo y lo ha querido vender como un acto de regeneración, ha limpiado su partido de moderados, nos ha tomado por gilipollas, se ha tornado en la marca política menos fiable y más tramposa de toda Europa... en suma, ha actuado como si después de estos cuatro años no hubiera que volver a las urnas. Que lo disfruten. Porque el tiempo pasa rápido y alguna vez tendrán que volver a pedir el voto. Y entonces... ¡ay entonces!

***

Sentir miedo es humano; proponer miedo es de infames.

***