MAPAS SIN MUNDO (16/06/2019)

«Es lo mismo cooperación que coalición»; «no hay que confundir conversar y pactar»; «fue solo un café». Comienzan a verse ciudadanos con mascarilla por la calle para no respirar tanto eufemismo. La eugenesia lingüística actual es de un patetismo insoportable.

Hemos pasado de las utopías de la 'política-ficción' a las distopías de la 'política-fricción'. La llegada de partidos de la extrema derecha y del centro-facha ha restado lubricación al espacio político. Urge una estimulación en las zonas erógenas de la política patria.

Cs y Vox son el nuevo dúo Pimpinela: cantan sus desavenencias en público, peto siempre, siempre las cantan juntos. Constituyen una pareja inseparable que arregla sus conflictos escénicos en el camerino.

Los que propugnan la obsolescencia de la carne lo hacen, entre otras razones, con la esperanza de superar el estado emocional del ser humano. La conciencia -aquello que nos define como sujetos- quedaría por tanto al margen de nuestra capacidad de sentir y podría ser transferida a un soporte más perfeccionado. La cuestión, claro está, que suscita la identidad cyborg es si es posible que exista conciencia más allá del acto de sentir y, por ende, de la carne. Y todavía más: ¿acaso no es el sentir una forma genérica de designar la capacidad de padecer? ¿Podemos hablar de lo humano más allá del sufrimiento, o lo que es lo mismo, más allá de lo puramente carnal?

La verdadera amistad es la segunda vez de todo.

La gran paradoja que entraña el acoso escolar es que no dejan de implementarse nuevos protocolos de prevención y de denuncia, pero no se suministra la principal solución: creer a la víctima. El poder nunca podrá solucionar ningún tipo de violencia estructural. Y ello se debe a que el poder solo se otorga estatuto de verdad a sí mismo, no al otro. Así las cosas, ¿de qué sirve que la administración genere mecanismos de denuncia cuando, cada vez que se hace uso de ellos, la propia administración considera que se utiliza contra ella y, por extensión, contra su legitimidad? Es una auténtica tomadura de pelo.

Los días duran cinco minutos, aquellos en los que las cosas parecen asequibles. El resto es no morir de pánico.

Si quedasen algunas palabras sanas, los malos estarían acorralados.

Malos tiempos para los derechos LGTBI. Por las alcantarillas del centro se cuela la inmundicia de otros tiempos que anega las libertades fundamentales. Estamos de mierda hasta el cuello.

Jan Fabre vincula la existencia nocturna con una autobiografía imaginaria. Pero yo, que soy diurno, no encuentro más reales las cosas.

Los pactos son como la ética de uso corriente: solo los aceptamos cuando el otro piensa igual que nosotros. Son un reflejo del 'uno mismo' que excluye al otro.