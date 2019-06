MAPAS SIN MUNDO (26/05/2019)

Los budistas tienen, entre otras prácticas, vivir tres años bajo una catarata a fin de que el ruido ensordecedor de esta presida cada segundo de sus vidas. Cuando, después de este tiempo, abandonan la catarata, el silencio se llega a establecer en sus cuerpos como una abrumadora presencia física. Y me pregunto yo: ¿tres meses de precampañas, campañas y elecciones valdrán por tres años bajo una catarata?

***

Lo que se anuda no se desnuda. Y así un día y otro. Ahogado y tapado.

***

Me dice alguien: «La última vez que nos vimos fue enero». A lo que yo le respondo: «De eso hace ya muchas paginas». Cuando la escritura se da en exceso, se convierte en una medida de tiempo. La más fatídica.

***

No poder abandonarse es una enfermedad. Cierro los ojos y, mientras duermo, parece como si tuviera los párpados transparentes. Sigo atrapado en la conciencia, absorbiendo imágenes. De hecho, cuando despierto, la única manera que tengo de comprobar que he dormido algo es por algún sueño que recuerdo. No hay otro indicio. El miedo a la desaparición no logra disolver ese estado de alerta que impide el mayor acto de confianza posible: el del autoabandono y la confianza en la continuidad de la vida durante el proceso del sueño.

***

Los lemas de campaña resultan harto elocuentes: no es lo mismo 'defender' que 'avanzar'. En el primer caso, la premisa que impera es la de la 'protección del fuerte'; en la segunda, en cambio, lo que prima es abrir camino. Quien resiste nunca explora.

***

Solo mueren los jóvenes.

***

Hace dos años que compré el libro 'Después de la crisis', de Alain Touraine. Todavía está precintado. Estoy esperando que su título se cumpla para quitarle el plástico, leerlo y saber lo que sucedió.

***

En 'L'Histoire d'une petite fille', de Laure, se puede leer: «Haría falta una realidad a mi imagen, pero ¿cuál es mi imagen? Me hallo entre tantas contradicciones...». Lo que Laure describe como una situación desasosegante esconde, sin embargo, una tabla de salvación. El reflejo perfecto, el doble, solo puede ser la consumación de la muerte. Quien mira la realidad y se ve, únicamente sabrá odiar. Que no tengamos una imagen precisa, definida, es la única posibilidad de no enloquecer.

***

Cuando las palabras den por perdidos todos sus significados traerán la paz. La violencia siempre busca el sentido.

***