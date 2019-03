Mapas sin mundo (17/03/2019)

Cuando Yves Klein 'firmó' el cielo de Niza y lo convirtió en su gran monocromo azul, abrió la veda para que cualquier aspecto de la realidad fuera convertido en obra de arte. Cualquier elemento o experiencia eran susceptibles de resultar apropiados por el artista y pasar a formar parte de su producción. La osadía de Klein solo podía ser superada por Ben Vautier, uno de los autores más atrevidos e ilimitados de la historia del arte. Sus actos de apropiacionismo llegaron al extremo de decretar que cualquier persona que muriese durante la celebración del Festival Mundial de Fluxus de 1963 se convertiría en obra de arte. O, directamente, que la muerte en su sentido más absoluto pasaba a constituir una acción artística de su propia cosecha. Ben Vautier comprendió muy rápidamente que la realidad solo es sostenible cuando se presenta como una experiencia artística; no es lo mismo la realidad como tal que la realidad percibida a través de la realidad. La duplicación no es banal ni producto de una simple excentricidad: por medio de ella emerge todo el componente teatral, absurdo de lo real. No es lo mismo hacer algo que ser consciente de que se hace ese algo. Y, ciertamente, me pregunto -siguiendo el ejemplo de Ben Vautier- si la solución para sobrellevar nuestra realidad contemporánea es convertirla toda ella en una obra de arte, de suerte que, con este 'gesto', se pueda objetivar todo su absurdo. Hemos convertido en natural actitudes que resultan en sí mismas monstruosas y cargadas con una violencia intolerable. Pero nadie dice nada al respecto porque lo demencial ha adquirido el estatuto de 'comportamiento lógico'. El arte ha demostrado a lo largo de las últimas décadas su capacidad para convertir en escándalo aspectos de la realidad que asumimos con normalidad. La estetización de lo asumido lo transforma en extraño e insoportable. De ahí que no quede otra solución: o convertimos lo real en arte o lo real acabará por exterminarnos a todos. La salvación será estética o no será.

***

Las épocas de mayor libertad siempre coinciden con las de mayor sensibilidad. Y esta dimensión sensible introduce un factor social que no exculpa a nadie. Con asiduidad reprochamos la falta de libertad a las instituciones, a las macroestructuras que se generan en torno a ellas. Pero si convenimos en considerar un clima de mayor sensibilidad social como la causa de los picos de libertad, entonces no es difícil concluir que los periodos más alienantes y restrictivos -como, por ejemplo, el actual- son corresponsabilidad de cada individuo, expresión directa de una dureza emocional que nos incumbe a todos. La presente es una época demencialmente insensible -y eso incluye a los que luchan oficialmente por la libertad-.

***

No nos engañemos: amar se ha convertido en un acto que raya en lo antisistémico.

***

Lo que no es un punto fijo es un objetivo en movimiento que todos persiguen abatir. Entre instantes de muerte, la vida solo puede ser odiada.

***

Cada día que pasa, los que están dejan menos espacio a los que son.

***

La pareja de artistas Mutean & Rosenblum suelen representar a sus personajes a través de posturas exageradas porque consideran que una pose resulta tanto más expresiva y elocuente cuanto más artificial es. No hay pose que no 'desnude' al sujeto que la adopta -su violencia, sus miedos, sus pasiones más ocultas-. No deja de ser casual, en este sentido, que la mayoría de los personajes públicos actuales rehúyan de la inmovilidad reveladora de la pose y prefieran las 'fotografías de acción', en movimiento, realizando cualquier tipo de tarea. La producción de imágenes solo crece para aumentar el grado de ocultación.