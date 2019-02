Mapas sin mundo (17/02/2019)

Muy probablemente la expresión del año sea la desvergonzada 'gran parte de veracidad'. De ella se infieren dos conclusiones -a cuál más inquietante-: 1) la verdad se ha convertido en una cuestión aritmética -la mitad más uno de los argumentos-; 2) pese a la superioridad aritmética de la 'veracidad', se asume la existencia de un porcentaje de mentira que, además, es reconocido con una naturalidad pasmosa. Tanto la mayoría cuantitativa de la verdad como la minoría cuantitativa de la mentira se condensan en una expresión maquiavélica, completamente paradigmática de los procesos de construcción de la realidad hegemónicos en la actualidad.

***

La masa tiene la capacidad de estatuir su propia teoría de la verdad. Nos guste ésta o no. Cómo no recordar aquella afortunada afirmación de Lacan: «La teoría de uno solo es delirio; el delirio de muchos se convierte en teoría».

***

En esta 'sociedad Titanic', abocada a colisionar contra el hielo de la mediocridad y la apatía, y a naufragar entre el onanismo de la última y glamourosa hazaña de la humanidad, me agarro a un propósito simple pero emocionante, enunciado hace años por Jean-Jacques Lebel: «Rodear la glaciación». ¿De qué manera podemos bordear la heladora mediocridad sin estrellarnos con algunos de los icebergs que se desprenden de ella o no morir congelado por una excesiva proximidad a su desoladora continentalidad? Los 'rodeadores' lo tienen difícil porque, con cada día que pasa, la masa de hielo crece y sus bordes se alejan de nuestras posibilidades. La mediocridad no tiene perímetro: ya no linda con ninguna exterioridad, con algún abismo en el que saltar y sentirnos libres. Mientras los polos se derriten por mor del cambio climático, el glaciar de la vulgaridad no deja de crecer, alimentado por el frío desprendido de los cuerpos sin alma. ¿Dónde está el final del mundo, los límites de su mezquindad?

***

¿Qué queda de cada uno de nosotros cuando dejamos de hablar de cada uno de ellos? Quizás ya es demasiado tarde y el contagio es irreversible.

***

No se trata de elegir entre Maduro y Trump; se trata de elegir a la gente. La cual suele ser la víctima propiciatoria de las disyuntivas ideológicas.

***

Llevo 16.740 días vividos y, en todos ellos, la magia ha sucedido cuando yo no estaba. Eso se llama un destino desafortunado.

***

Se miró al espejo y pensó: «Acaso no lo sepas, pero soy la mínima distancia entre lo que amas y lo que odias».

***

Por un hijo crees en lo imposible, en el sinsentido más absoluto. Por ejemplo, la Nocilla blanca.

***

Nadie lo ha resumido mejor que Lichtenberg: «Nuevas miradas a través de viejos agujeros».

***

¿Qué fue antes: el micrófono o la gilipollez?