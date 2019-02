Mapas sin mundo (10/02/2019)

«Sexo contrario». Una expresión que deberíamos desalojar con urgencia de nuestro lenguaje común, en tanto que rémora de esa construcción patriarcal de la realidad que pretendemos combatir. Cual interpretación de la sexualidad «a la contra», negativamente, solo es generadora de violencia. Lo diferente no puede ni debe convertirse en contrario. Si antes no solucionamos estas cuestiones básicas, pocas transformaciones reales vamos a conseguir.

***

El problema no son los extremismos en sí -esos radicales perfectamente localizados en el mapa bajo siglas y colores específicos. El auténtico problema son los que dicen no tener nada que ver con aquellos, pero esgrimen un discurso que solo se diferencia del suyo por ridículos matices. Estos supuestos no-extremistas gozan de la presunción de demócratas y resultan si cabe más peligrosos por el escrutinio más laxo e indulgente que se ejerce sobre ellos. Sus siglas y colores son utilizados como salvoconducto para transitar por todas las regiones de la democracia con total impunidad. Ellos son el principal peligro al que se enfrenta la sociedad actual.

***

Observo a mi gato contemplar atentamente su imagen en el espejo. Según Lacan, cualquier humano salva el abismo que separa la realidad de su reflejo mediante la imaginación. Pero ¿y en el caso de los animales? ¿Hay tal distancia? ¿Son capaces de reconocer lo que advierten en el espejo como su propia imagen o, por el contrario, su reflejo lo reciben como una presencia radicalmente otra, al margen de la suya? ¿Literalidad o imaginación? Los animales son nuestro mayor enigma.

***

Sinceramente, nunca me ha cuadrado demasiado ese paradigma del comportamiento cristiano por el cual te jodo todo lo posible mientas puedo, me arrepiento cuando ya no puedo joderte más y, finalmente, todos tan amigos. Tampoco compartí nunca la teoría arendtiana de la banalidad del mal. Siempre, y sin excepción, por más que nos dejemos llevar por un estado de ánimo general, existe una mínima estructura de voluntariedad que nos convierte en cómplices del mal. Todo está montado para exculpar la violencia causada sobre el otro. Pero ¿y este otro? ¿Qué circuito de redención hay montado para él? ¡Ah, que no lo hay!

***

Es curioso, pero, tras pensar unos segundos, descubro que no tengo color favorito. Todos han sido usurpados por los traficantes de estupideces.

***

Si se encadenan catorce insultos hacía una misma persona en un tuit, probablemente te denuncien por delito de odio. En cambio, si esos mismos catorce insultos se vomitan ante un micrófono, serás un valiente patriota. Paradojas de la vida.

***

En un país cuya clase política es mayoritariamente ágrafa, que en un presidente del gobierno publique un libro solo se puede considerar como el summum de la indecencia. Cualquier otra reacción habría sido incoherente e inexplicable.

***

Me dice mi fisio que mi columna se curva más de lo habitual hacia dentro y que, por ello, soporto más gravedad de lo aconsejable. Nadie había definido mejor mi vida. El aire pesa demasiado. Unos se valen de él para volar, y otros para padecer.