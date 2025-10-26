Manuela Velasco presta voz y cuerpo a Carmen Conde La actriz se pone en la piel de la poeta y primera mujer en ingresar en la RAE como académica en 'El Sillón K', un montaje en el que se conoce de cerca a la cartagenera a través de su correspondencia unidireccional con Katherine Mansfield; el próximo martes llega al Auditorio El Batel

Reconoce la actriz Manuela Velasco (Madrid, 1975) que la primera vez que le presentaron el proyecto de 'El Sillón K. Cartas desde el olvido' no conocía la trayectoria de Carmen Conde (1907 - 1996). Y no es culpa suya, sino de un sistema educativo en el que, salvo ciertas excepciones, durante décadas se silenció el nombre de las grandes mujeres de las letras españolas en los libros de texto. «Yo me formé en un colegio en el que se estudiaba mucha literatura y aun así, ni rastro de Carmen Conde y de tantas otras poetas», especifica la actriz.

Velasco, que tuvo su primer contacto teatral ligado a la poesía con la mística Santa Teresa, dijo sí a la propuesta de Paula Paz, directora de la obra 'El Sillón K', que el próximo martes, a las 21.00 horas se representará en el Auditorio El Batel de Cartagena –entradas: 20 euros–, ciudad natal de Carmen Conde. Embarcarse en 'Amor místico', un montaje que este verano se pudo ver en el Festival de Almagro, le dio miedo al principio, pero «después de hacerlo me di cuenta de que ya solo quería hacer poesía, encontré algo que me apasionaba».

Por ello dijo sí a Paula Paz y se puso al servicio de la obra de Carmen Conde, figura clave de la Generación del 27 y la primera mujer en ingresar en la Real Academia Española, en 1979, ocupando el Sillón K. De hecho, el discurso de ingreso de la RAE forma parte del texto de esta producción que mezcla la obra epistolar y la obra poética para adentrarse en diferentes episodios de la vida de la escritora y poeta.

«Los que Carmen Conde dedica a su hija, que nació muerta, son de los poemas más hondos y profundamente desgarradores que he leído en mi vida»

Dudas y gozos extraños

En concreto, la obra se vertebra a través de las cartas que Carmen Conde escribió a la escritora neozelandesa Katherine Mansfield, fallecida doce años atrás. En 1935 la joven cartagenera comienza una relación epistolar unidireccional. «En estas cartas, de una viva hacia una muerta, laten la cotidianidad y las dudas existenciales, la muerte, el gozo extraño de las pequeñas cosas y el misterio absorbente de la creación artística», explican desde Okapi Producciones sobre estas misivas sin receptor que la autora escribió «desde la fascinación y la curiosidad, a la vez que dejó traslucir en ellas una complicidad que no entiende de tiempo, distancia ni idioma y que, con una belleza mágica, difumina la frontera entre la vida y la muerte».

Publicadas inicialmente en el diario 'El Sol', estas epístolas están recogidas en el libro 'Cartas a Katherine Mansfield', de Carmen Conde. La Bella Varsovia las recuperó en 2019, en una edición de Fran Garcerá.

«Inmediatamente después de hablar con Paula me puse a leer y a investigar y, posteriormente, ella me regaló su antología y empecé a entrar en contacto, no solo con la figura histórica, también con su obra. He devorado una y otra vez su biografía y he leído todo lo que he podido. Escribió tanto e hizo tanto por otras mujeres, artistas y escritoras, por crear redes, vínculos, por animarlas... hizo tanto también por la educación de los pueblos... a partir de ahí me empecé a fascinar con ella, a amarla, a admirarla, a indignarme por no haber sabido antes de Carmen Conde», enumera la artista los logros de la poeta, prosista, dramaturga, ensayista y maestra, que en 1931 fundó, junto a Antonio Oliver, la primera Universidad Popular de Cartagena.

Arriba, la bailarina Estela Merlos acompaña a Manuela Velasco en el escenario. Abajo, a la izquierda, la poeta y escritora cartagenera Carmen Conde en una imagen sin datar. A la derecha, una fotografía de la escritora Katherine Mansfield, que falleció con 35 años. Sergio Parra | LV

«Ahora hay un poco de esperanza, porque hablando con gente más joven, me han dicho que sí aparece en los libros de texto, pero todavía queda mucho por hacer; la deuda es enorme», defiende la intérprete, que debutó en el cine a los once años, con Pedro Almodóvar y 'La ley del deseo'. La ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación en 2007 por la primera cinta de la saga 'REC' (Jaume Balagueró, Paco Plaza) y sobrina de la fallecida Concha Velasco está compaginando la puesta en escena de 'El Sillón K' con la preparación de un nuevo proyecto sobre el libro 'Historia de una maestra', de otra mujer referente, Josefina Aldecoa.

«Se buscó la vida para leer»

«Es asombrosa la inteligencia de Carmen Conde, que tuvo que trasladarse con su familia de Cartagena a Melilla. Era una mujer en esa época con muy difícil acceso a la educación y con unos padres que no tenían una posición económica acomodada, más bien todo lo contrario. En ese tiempo el destino para las niñas era aprender a hacer algo más provechoso, un oficio como coser para contribuir a la economía familiar. Pero Carmen quería estudiar, estudiar, estudiar; leer, leer, leer; y tuvo una gran influencia de sus maestras pero, sobre todo, se buscó la vida ella para leer», cuenta la artista, que recuerda que Conde, en ese periodo, «a veces tenía que robar los libros porque en su casa no tenían dinero para comprarlos. Además, su madre no la dejaba que leyera, no quería que desarrollara su imaginación».

«Dentro del entorno en el que vivía Carmen, sin demasiado acceso a grandes mentes con las que elaborar su propio pensamiento o su propio estilo artístico, ella se fija en una mujer a la que admira, porque ha tenido acceso a alguno de sus escritos y con ella comparte una intimidad que seguramente con un amigo varón no podría tener», asegura Velasco sobre la relación 'post mortem' que Conde establece con la autora de libros de relatos como 'Felicidad y otros cuentos', que se instaló en Londres con 18 años y exploró las nuevas formas literarias que habrían de nacer en el siglo XX. «Era una mujer que vivió una vida modernísima. Virginia Woolf y ella siempre fueron 'rivales' literarias, ya que la una siempre andaba pendiente de lo que publicaba la otra y cuando murió Mansfield, Woolf dijo que ya no iba a tener aliciente para publicar porque sabía que Katherine no lo iba a leer». Mansfield, que falleció en 1923, a los 35 años, de tuberculosis, «es la amiga que escoge Carmen Conde para escribirle y reflexionar sobre la vida, el arte, el amor, la sensibilidad, el estar en el mundo. Le permite desplegar todo su pensamiento y todo su sentir con una mujer lejana que ha vivido en otro país y que ha tenido unas relaciones muchísimo más abiertas, cosmopolitas y modernas que el entorno de ella en Cartagena». Esta relación le permite «pensarse, inventarse a sí misma. A su interlocutora le expresa también, constantemente, todas las cosas que admira de ella». De esta forma, la cartagenera «es tan inteligente porque elige su manera de cultivarse, de desarrollar su pensamiento, de crearse a sí misma utilizando la figura de alguien a quien no tenía en su entorno inmediato», piensa Velasco.

Sobre el montaje, la protagonista advierte: «No hay que esperar una biografía, es un viaje por su obra. Yo no soy en ningún momento narradora. Yo le pongo cuerpo y voz a Carmen, y no solo a las cartas dirigidas a Katherine Mansfield, también a otros muchos textos». En escena no estará sola, ya que le acompaña la bailarina Estela Merlos, que representa la figura «de la amiga presente pero ausente que traduce en su cuerpo la poesía». Además, se escucharán varios poemas y fragmentos de obras de Katherine Mansfield en inglés «interpretados por el cuerpo de Estela, en una manera de entrelazar disciplinas artísticas».

Poemas que llegan «al hígado»

Una parte de la obra está dedicada a la maternidad de Carmen Conde «que no pudo darse. Lo deseó mucho y, cuando por fin consiguió quedarse embarazada su hija nació muerta y escribió unos poemas tremendos. De los poemas más hondos y profundamente desgarradores que he leído en mi vida». Y, a pesar de su fuerza, son para la actriz «lo más sencillo que escribió Carmen Conde, porque en estos poemas dedicados a la maternidad y a la pérdida de su hija de repente encuentra una economía del lenguaje que es capaz de llegar a lo más hondo del hígado y lo más oscuro del dolor con pocas palabras».

«No hay que esperar una biografía de este montaje, es un viaje por su obra»

Además, la radio estará presente al recordar las colaboraciones que Conde realizó con Radio Nacional de España, «en las que hablaba sobre un montón de temas» y se tratará también la relación que la escritora tuvo con Amanda Junquera, «con quien mantuvo una relación personal de amor, siendo dos mujeres en la España franquista y ambas casadas. El descubrimiento de este amor está narrado de una forma preciosa».

Para prepararse el personaje, cuando Manuela Velasco tuvo claro que no se trataría de una imitación sino una forma de comunicar su obra, se olvidó del acento murciano, pero sí se quedó con detalles de su forma de expresarse «como la economía de sus gestos». Así se construye un viaje por la obra de Conde para poner en valor su figura a través del teatro.

