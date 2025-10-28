Manuela Velasco en el Museo de Carmen Conde en Cartagena: «Cuando la descubres no hay vuelta atrás, quieres leer y leer más»

La actriz y Paula Paz, la directora de la obra teatral sobre la autora que se representa este martes en el Auditorio El Batel, descubrieron diferentes objetos y obras originales de la primera mujer académica de la RAE

Carmen Conde y el público de Cartagena se reencuentran este martes en Cartagena con 'El sillón K. Cartas desde el olvido', la propuesta teatral de la programación organizada por el Ayuntamiento que llega al auditorio El Batel hoy, a las 21:00 horas. La actriz Manuela Velasco, que interpreta a la escritora cartagenera y la directora de la obra, Paula Paz, han visitado el Museo de Carmen Conde y Antonio Oliver en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, donde han podido descubrir de primera mano algunos objetos personales, escritos originales y primeras ediciones de las obras publicadas por la primera mujer que formó parte de la Real Academia Española.

«Cartagena ha sido un faro para nosotras, deseábamos traer la obra aquí», explica Velasco, para quien ha sido muy emocionante «entrar en contacto con ella, con sus cosas, su mundo y con los profesionales que se dedican a preservar su legado», como contó a LA VERDAD este domingo en una entrevista. «Para mí ha sido muy especial ver la primera edición de Brocal, su primer libro de poemas», añade.

La obra de teatro recoge «las palabras de Carmen, todo lo que digo sobre el escenario fue escrito por ella. Es una suerte de antología y, a través de su obra, vamos descubriendo muchas pistas de su vida, de su sentir». Le encantaría que esta propuesta lleve al público «a leer su obra» para descubrir «ese universo nuevo que presenta en cada frase».

En esta línea, Paula Paz detalla que «una vez que descubres el universo de Carmen Conde no hay vuelta atrás, quieres leer y leer más». También ha mostrado su emoción al poder visitar el museo, ya que, como aseguró en Cartagena, «es una oportunidad maravillosa de sumergirse en su espacio personal e íntimo».

Cartas a Katherine Mansfield

Aunque la propuesta teatral recoge diferentes fragmentos de la obra de Carmen Conde, recitados por Velasco, se centra en su correspondencia con Katherine Mansfield. La escritora cartagenera publicó sus primeras cinco cartas a la autora neozelandesa, fallecida doce años antes, entre septiembre y noviembre de 1935 en el diario El Sol de Madrid. Las originales se conservan en las instalaciones del Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver situadas en el Parque de Artillería, mientras que en el museo está la primera edición publicada posteriormente.

Según explica Fran Gacerán y Caridad Fernández desde el Patronato Carmen Conde Antonio Oliver, estas cartas publicadas en la prensa y dirigidas a una persona que nunca jamás podrá responderlas fueron un verdadero ejercicio literario para decirse a sí misma en su forma de ver el mundo y de comprenderse frente a la sociedad de aquella época. Obtuvo un rápido reconocimiento por su escritura, como fue el de Clemencia Miró, Miguel Hernández, Juan Guerrero Ruiz o José María Chacón y Calvo, entre otros.

Ampliar Manuela Velasco da vida a Carmen Conde en el montaje 'El sillón K. Cartas desde el Olvido'.

«Estas cartas me parecen otra prueba de la inteligencia prodigiosa de Carmen», añade Velasco. «Ella necesitaba una mujer amiga con la que desarrollar su propio pensamiento, estilo y hablar de cosas también muy íntimas».

Desde el Patronato Carmen Conde Antonio Oliver del Ayuntamiento, que ha colaborado en la creación de la obra teatral, Fran Garcerá, técnico que ha guiado la visita del equipo del espectáculo, señala que «pocas veces se tiene la oportunidad de recibir a dos 'condianas' como Velasco y Paz». Desde la entidad han obsequiado a la actriz y a la directora con un ejemplar de la obra dramática 'Mineros' y de la edición facsímil de 'Poemas de Mar Menor'.

La obra 'El sillón K. Cartas desde el Olvido: Carmen Conde y Katherine Mansfield' es una producción de José Velasco para Okapi Producciones y Paula Paz, bajo la dirección de esta última. Se podrá disfrutar este martes 28 de octubre, a las 21:00 horas en el auditorio El Batel. Entradas a la venta en www.auditorioelbatel.es

La propuesta tenía que acercarse a ese universo poético que uno siente al leer a Conde, aseguró Paz. Para el público que no conocía la obra de la escritora cartagenera, la función ha sido una puerta de acceso a su mundo y les ha dado ganas de poder leerla y descubrirla: «Para mí ese es el mayor orgullo y la misión cumplida con este espectáculo».