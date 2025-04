Manolo García: «Lo más bonito es ser dueño de tu tiempo»

Jesús Yelo Blanca Domingo, 6 de abril 2025, 08:46 Comenta Compartir

El cantante Manolo García (Barcelona, 1955) llenó el Teatro Victoria de Blanca y presentó su último trabajo literario, 'Títere con cabeza', en su regreso a la localidad veinte años después de su último concierto, el 15 de agosto de 2005.

Presentado por el director general de La 7 Región de Murcia, Antonio Peñarrubia, su intervención estuvo salpicada de ingenio e ironía arrancando una y otra vez las sonrisas y los aplausos de un público entregado.

Habló sobre su forma de ver el mundo y el futuro y dijo que «hay que salir a la calle, hay que ir a las trincheras, pues todos los componentes de la sociedad tienen que tener acceso a una vida digna».

En este sentido, insistió en la idea de que «estamos viviendo en un mundo global pero somos pequeños, nos envenenan y angustian y la gente llana es la que se lanza a la calle, donde hay que defenderse con fortaleza y ánimo».

El cantante catalán destacó el valor de localidades como Blanca para apostar por eventos literarios como Río de Letras, pues «la cultura hace que las nubes sean menos oscuras».

Manolo García quiso poner de manifiesto que «la libertad es vital, es salud mental, es la emoción de vivir y es una actitud y un posicionamiento, porque lo más bonito de la vida es la libertad, ser dueño de tu tiempo».

Sin embargo, dejó bien claro que no vino a dar lecciones a nadie, pues «mi verdad es mi pequeña verdad, no es una verdad para todos, pero yo me agarro a ella». Una verdad frente a la que situó el modelo capitalista americano, que, a día de hoy, está presente en cualquier ciudad occidental, y del que se declaró en contra, pues «no nos hacen falta tantas cosas, cuando menos cosas tienes, más tranquilo vives».

Manolo García reflexiona en su primer libro de relatos sobre nuestra posición en el mundo a través de historias humanas de supervivencia y picaresca que trazan un retrato de todos nosotros.

'Títere con cabeza' es una crítica desde el humor y la reflexión cáustica a nuestra vida actual, tan llena y tan vacía, y una llamada a la animalidad, al instinto y a dar valor a las cosas más anodinas y sencillas de la existencia.

El ciclo literario Río de Letras continuará el próximo jueves, 10 de abril, con la presencia del escritor Santiago Posteguillo, que presentará su último libro, 'Maldita Roma', la segunda entrega de la saga dedicada a Julio César que el autor inició con 'Roma soy yo'.

Por último, el jueves 15 de mayo cerrará el ciclo Elvira Sastre, que presentará 'Las vulnerabilidades', una novela de suspense psicológico que cuestiona las relaciones de poder entre dos amigas.