Luz, gesto y estructura: la pintura de Ángel Haro en la ciudad del viento Invitado por la galería Rosenthal Fine Art de Chicago, el artista participa en una residencia de investigación

Ángel Haro ha desarrollado recientemente una residencia artística de dos meses en Chicago, invitado por la galería Rosenthal Fine Art. Su presencia en la ciudad es el resultado de un proceso iniciado tiempo atrás gracias a la mediación de Andrés Fernández, fundador y 'alma mater' de La Chrome –una empresa madrileña dedicada a la reproducción artística y expositiva– con presencia también en Chicago. Fernández facilitó el primer contacto del artista con la escena cultural estadounidense, lo que desembocó en una exposición individual en Rosenthal. El éxito de aquella muestra dio paso a la invitación para participar en esta residencia, lo que ha permitido a Haro trabajar en un ambiente internacional especialmente propicio para su investigación plástica.

Una residencia artística ofrece tiempo, espacio y recursos para desarrollar proyectos, profundizar en procesos y experimentar sin las presiones del calendario expositivo. Supone también un intercambio con otros creadores, curadores e instituciones, que amplía la mirada y abre nuevas direcciones de trabajo. En el caso de Haro, la experiencia en Chicago ha intensificado su diálogo con la abstracción geométrica y gestual, además de incorporar influencias derivadas del entorno urbano, la arquitectura y el ritmo visual característico de la ciudad.

La obra realizada durante esta estancia revela una expansión significativa de su lenguaje pictórico. En muchos de los grandes formatos aparece una estructura de líneas contundentes que atraviesan la superficie como vigas, travesaños o soportes en equilibrio inestable. Estos elementos generan composiciones que evocan arquitecturas abstractas, tensiones internas y fuerzas contenidas. La pintura se presenta como un sistema de construcción y deconstrucción simultáneas, donde cada trazo participa en un tejido dinámico.

Las más de noventa obras generadas durante la residencia muestran una etapa de apertura, densidad y riesgo

Destacan también las piezas dominadas por rojos intensos sobre fondos verdes y azules profundos. En ellas, el gesto adquiere una dimensión física especialmente marcada: variaciones de densidad y modulaciones cromáticas que dotan a la imagen de una vibración constante. El contraste entre color y gesto produce una energía visual que conecta con la escala y el ritmo de Chicago, donde el cromatismo del paisaje urbano parece transformarse en clave abstracta dentro de la obra de Haro.

Ampliar Una de las obras creadas por Ángel Haro.

Junto a esta línea más intensa y estructural, las pinturas sobre fondos amarillos ofrecen otro registro dentro de la residencia. En estas piezas, el campo cromático actúa como superficie luminosa que sostiene trazos sinuosos en negro, acompañados de elementos más contenidos en grises o azules. El diálogo entre gesto libre y forma controlada produce un equilibrio delicado: la pintura oscila entre lo impulsivo y lo reflexivo, entre la expansión y la contención. Estas obras introducen una caligrafía más orgánica que enriquece el conjunto y anticipa nuevas direcciones.

La producción sobre papel, igualmente desarrollada en Chicago, revela un enfoque más directo y experimental. Los fondos vibrantes en turquesas, verdes o amarillos, combinados con trazos negros rotundos, permiten observar los primeros impulsos compositivos del artista. Son trabajos concebidos como ensayos de estructura y ritmo, donde el gesto se registra sin filtros y la inmediatez del proceso queda explícita. Su carácter más crudo y espontáneo complementa la solidez de los grandes formatos.

En conjunto, las más de noventa obras generadas durante la residencia muestran una etapa de apertura, densidad y riesgo en la trayectoria de Haro. La convivencia con otros artistas, la disponibilidad de un espacio propio de trabajo y la inserción en un contexto cultural diverso, han favorecido una evolución hacia composiciones más audaces en lo cromático, lo matérico y lo gestual. A pesar de estas exploraciones, la coherencia interna de su lenguaje se mantiene: persiste la tensión entre estructura y energía, entre el orden y el movimiento que caracteriza su producción.

La recepción de este conjunto ha sido especialmente positiva. Varias de las piezas creadas en Chicago han despertado el interés inmediato de coleccionistas y algunas de ellas ya han pasado a formar parte de colecciones privadas de la ciudad. Este hecho confirma la capacidad del trabajo de Haro para establecer un diálogo directo con sensibilidades muy diversas y subraya la relevancia de su presencia en un entorno internacional de primer nivel.

