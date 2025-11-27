«Luis Eduardo Aute vendría encantado a Puente Tocinos a contar y a cantar, se hubiera sentido verdaderamente arropado entre los vecinos»

La canción 'Al alba' acaba de cumplir 50 años y es uno de los himnos más reconocidos de Luis Eduardo Aute (Manila, Filipinas, 1943-Madrid, ... 2020). Cuenta Miguel Fernández (Granada, 1962) en 'Luis Eduardo Aute. Me va la vida en ello: vida y obra de un artista total', publicado este año en Plaza & Janés, que la gente sigue asociándola a los últimos fusilamientos del franquismo, «cuando lo cierto es que, con toda nobleza, en lugar de haberse apuntado a ese carro, él insistía en que era una canción de amor y que cuando la compuso no tuvo en cuenta todo aquello, aunque luego el público le haya dado esa explicación». Pero Aute no se cuelga esa medalla, «quizás un oportunista sí lo hubiera hecho».

Lo cierto es que 'Al alba' es «un icono en la historia de España», insiste Miguel Fernández, una de las voces más carismáticas de Canal Sur Radio durante décadas y autor de libros sobre Amparo Muñoz ('La vida es el precio'), Waldo de los Ríos ('Desafiando al olvido'), Mari Trini ('Yo no soy esa que tú te imaginas') y ahora de Luis Eduardo Aute.

Este sábado (12 horas) presentará el libro en un vermut literario organizado por la Asociación de Vecinos de Puente Tocinos (Murcia) en la plaza Reina Sofía, junto al centro de salud de la pedanía, porque reaparece cíclicamente cada vez que la sociedad española tiene ante sí un reto o tiene que enfrentarse a un problema. «Esa canción se coreó en aquellos tiempos del final del franquismo, se coreó el día del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en el 11-M, en la pandemia... El mismo día que muere Aute, en plena pandemia, cuando llega la hora de salir aplaudir a las 20 horas a los balcones, la gente cantó 'Al alba', es decir, que solo esa simple escena da una idea de la dimensión de una vida y de una obra».

La intervención de Miguel Fernández está incluida en las Jornadas Literarias de Puente Tocinos, organizadas por el activista sociocultural Juan Antonio Conesa y su equipo, que arrancaron este jueves con la presentación de 'Murcia-nidades', de Pedro Costa Morata, y continuarán este sábado con un cuentacuentos mañanero (10:30 horas) a cargo de José Ramón Molina, autor del cuento 'Soyokai', y el domingo 30 de noviembre, con un paseo literario por Murcia guiado por alumnado del IES Aljada, con encuentro a las 11 en la plaza del Cardenal Belluga.

Aute, Mónica Molina y José Mercé, en el Parque Almasa de San Javier, en 2001, en el estreno de 'Giraluna', el 'tour' que llevó a los tres cantantes por toda España | Aute con José Ballesta, cuando era rector de la Universidad de Murcia, firmando en 2006 en el libro de honor de la institución | El cantautor en Cartagena en el VIII ciclo Músicas del Alma en 2008. Saga (Efe) / Juanchi López / José María Rodríguez

Cuenta Fernández que Aute es autor «de auténticos himnos, como 'De alguna manera' y 'Quiéreme', una canción de amor extraordinaria, y 'Me va la vida en ello', que da título al libro, que es una declaración de principios, pues él se había gastado la vida en ello, en haber sido un tipo justo y honrado». El periodista granadino no pudo presentar este volumen en octubre pasado en la Feria del Libro de Murcia por la suspensión de la jornada del viernes por la dana. Ahora vuelve a Puente Tocinos, donde ya presentó su libro sobre Mari Trini, tras su paso triunfal por el Aula de Cultura de LA VERDAD y la Fundación Cajamurcia, y lo hace encantado.

Un recuerdo de la Transición

«Los organizadores», comenta vía teléfonica el periodista y escritor andaluz, «son gente reincidente y persistente, cuando vine con el libro de Mari Trini me di cuenta de la importancia de la labor que llevan a cabo, pues con la que está cayendo que haya gente con el espíritu y el sentido de solidaridad y de progreso, y con la ilusión de mantener viva una asociación de vecinos, es muy loable. Yo recuerdo lo importante que fue durante la Transición el movimiento vecinal, en lo que suponía de motor del progreso y de dinamización, algo que esta etapa ha sepultado por completo. Yo voy muy ilusionado a Puente Tocinos porque creo que está Aute en casa, porque este sería el sitio donde a Aute le gustaría contar y cantar, donde se sentiría verdaderamente arropado, pues esta gente respalda y da sentido al trabajo de un artista que ha trabajado y ha luchado toda su vida en pro de eso. Es como el mundo en orden. Es el refugio en un tiempo así».

«Hace falta más que nunca recuperar la memoria», asevera Miguel Fernández. «Una de las armas que tenemos hoy es saber de dónde veníamos y saber dónde estuvimos, y para eso, para lo bueno y para lo malo, hay que darle voz a mucha gente que ha quedado atrás». El autor ya trabaja en otra historia que publicará en 2026. «La interpretación definitiva de lo que fue la Transición, que no es más que el camino que nos trajo hasta aquí, es la gran empresa, el gran asunto de la gente que hemos pasado los 60: decirles a las nuevas generaciones que las cosas se hicieron durante un tiempo de otra forma, que dieron resultado y que se luchó por un mundo más habitable».

«Los personajes de los que he escrito son tan abiertos y tan luminosos que de alguna forma se tiene que escribir mucho todavía sobre ellos. De Aute estamos todavía demasiado cerca para verlo con la profundidad y la talla que merece» Luis Eduardo Aute

Dice Fernández de esta época, como ya advirtió Aute en su momento, que vivimos tiempos en que el capitalismo ha afilado, y mucho, sus colmillos: «La promoción de la clase media está hoy en duda, vamos hacia un mundo polarizado de ricos riquísimos y de gente que apenas llega a fin de mes y no tiene donde vivir. Y mientras tanto la economía va estupendamente. Hay mucho terreno para la incertidumbre, hay mucha lógica para pensar en eso».

Cuenta Fernández un detalle: el día de la muerte de Mari Trini, cantautora murciana fallecida en 2009, llama a mucha gente desde su programa de radio, pregunta a muchos compañeros de profesión de la artista y les anima a intervenir en directo, y el único que le responde es Luis Eduardo Aute: «Es el único de aquella generación que sale a hablar de Mari Trini, y tuve claro que por ahí tenía que empezar esta historia». Miguel, hijo del cantautor, pintor y cineasta, dio el visto bueno al libro de Miguel Fernández: «Los personajes de los que he escrito son tan abiertos y tan luminosos que de alguna forma se tiene que escribir mucho todavía sobre ellos. De Aute estamos todavía demasiado cerca para verlo con la profundidad y la talla que merece».

Miguel Fernández, periodista y escritor, autor del libro sobre Aute.

A estas alturas, ¿qué puede sorprender de Aute al gran público? «A mí de Aute lo que me sorprende y se sigue valorando son sus valores de concordia y coherencia: el gran legado que deja es su mensaje de concordia, que permite reunir alrededor de una mesa, de una tertulia o de una canción a gente que piensa diferente, que tiene una mirada del mundo dispar, pero que cree en el valor de la palabra y el diálogo. Sus canciones dan valor a la música, al arte, a la palabra, a la expresión, y eso, con lo que está cayendo, es lo que puede hacer que la gente siga profundizando en el legado de Aute».

Un mito que no ejerció de mito

Aute murió siendo un mito, ciertamente, «pero nunca se revistió de ese aura, fue un mito sin que ejerciera de mito, pues nunca se distanció de la calle, del ciudadano medio, del sentimiento más primario de las preocupaciones de la gente». El libro tiene como base documental una larga conversación con Teddy Bautista [músico y actor, expresidente de la SGAE] para un libro de diálogos que finalmente no salió. Su testimonio es totalmente visionario, pues él habla ya de la postverdad, de cómo la intolerancia se va a enmascarar y seducir a la gente más joven, del futuro que espera a las nuevas generaciones... asuntos que hoy están en el día a día de periódicos como LA VERDAD. Una persona que se hubiera sentido un mito no estaría en los problemas reales de la gente».