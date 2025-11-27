La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Luis Eduardo Aute, cantautor, pintor y director de cine, murió el 4 de abril de 2020. Ernesto Agudo

«Luis Eduardo Aute vendría encantado a Puente Tocinos a contar y a cantar, se hubiera sentido verdaderamente arropado entre los vecinos»

El periodista y escritor granadino Miguel Fernández, autor de libros sobre Amparo Muñoz, Waldo de los Ríos y Mari Trini, presenta este sábado en un vermut literario en la pedanía murciana su última publicación, 'Luis Eduardo Aute. Me va la vida en ello: vida y obra de un artista total' (Plaza & Janés): «La canción 'Al alba' es un icono de la historia de España porque reaparece siempre entre la gente»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:10

Comenta

La canción 'Al alba' acaba de cumplir 50 años y es uno de los himnos más reconocidos de Luis Eduardo Aute (Manila, Filipinas, 1943-Madrid, ... 2020). Cuenta Miguel Fernández (Granada, 1962) en 'Luis Eduardo Aute. Me va la vida en ello: vida y obra de un artista total', publicado este año en Plaza & Janés, que la gente sigue asociándola a los últimos fusilamientos del franquismo, «cuando lo cierto es que, con toda nobleza, en lugar de haberse apuntado a ese carro, él insistía en que era una canción de amor y que cuando la compuso no tuvo en cuenta todo aquello, aunque luego el público le haya dado esa explicación». Pero Aute no se cuelga esa medalla, «quizás un oportunista sí lo hubiera hecho».

