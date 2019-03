Lucas Brox despliega su 'Alma negra' en Arquitectura de Barrio Dos de los dibujos de Lucas Brox en Arquitectura de Barrio. El artista murciano expone en torno a cuarenta dibujos de diferente formato sobre cuerpos en movimiento hasta el 22 de marzo ROSA MARTÍNEZ Jueves, 7 marzo 2019, 02:11

En torno a cuarenta dibujos realizados con tinta china, carboncillo, acuarela y técnica mixta componen la exposición 'Alma negra' que el artista murciano Lucas Brox muestra desde hace unas semanas en el estudio-galería Arquitectura de Barrio en Murcia, dirigido por los arquitectos Enrique de Andrés y Coral Marín. Son una serie creada ex profeso para su exhibición en esta sala, en la que el creador ha optado por piezas de distintos tamaños, desde dibujos en A4 a obras de dos metros. En todas hay movimiento, trazos que parecen cobrar vida sobre el papel y danzan a la vista del público: «Siempre me ha atraído representar el movimiento en algo estático como es un dibujo», apunta Brox, quien, más adelante, tiene previsto llevar a esta misma sala una nueva exposición, en este caso, de pintura.

Blues, jazz y soul

«Dentro de mi trayectoria -apunta Lucas Brox- ha habido siempre una línea oscura» por la que también avanza 'Alma negra', a pesar de que no responde a «una idea conceptual concreta». Cada dibujo es independiente, «no he pretendido expresar sentimiento alguno con estos dibujos». Con ellos, simplemente, «me he dejado llevar», dice.

Las obras están realizadas a partir de modelos que han posado al natural y de fotografías sobre las que el artista ha inspirado sus creaciones. En ellas hay cuerpos desnudos de hombres y mujeres, otros ataviados con ropas o complementos, y otros, escriben los arquitectos responsables de Arquitectura de Barrio, «en busca de la luz».

Conviene saber Qué 'Alma negra', de Lucas Brox. Dónde y cuándo En el estudio-galería Arquitectura de Barrio (c/ Julián Calvo, 6). Murcia. Hasta el 22 de marzo. Horario De lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 17 a 19 horas.

Lucas Brox, añaden De Andrés y Marín, dibuja almas «de soul, de blues, de jazz, de callejones desolados; entre brumas, destellos y quejidos. Alma de danzas tribales, de movimientos rituales; de sortilegios y exorcismos que desahogan el cuerpo y el pensamiento. Movimientos a veces sincopados, otras destartalados que -continúan- el dibujo no llega a delimitar, porque solo quieren expresarse, salirse, mostrarse...; para ser libres; para elevarse por encima de las sombras que los acechan y necesariamente acompañan». «Esos cuerpos entregados a esas danzas, a esas músicas, o a sí mismos, son nuestras negras almas...», concluyen.

La muestra de Brox, quien anteriormente ha expuesto de forma individual en el Aula de Cultura de Cajamurcia en la capital de la Región, y en verano en Águilas 'Aquarium', y en las galerías Léucade, en Murcia, y Movart, en Madrid, entre otros espacios, se podrá ver hasta el 22 de marzo próximo. «Estos dibujos me gustan mucho y se están vendiendo bien», afirma Brox.