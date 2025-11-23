La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

López Miras saluda al actor Norman Reedus, ayer. CARM

López Miras se encuentra con Norman Reedus en el rodaje de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' en la Región de Murcia

AMC Networks elige el Puerto de Escombreras, en Cartagena, para rodar la cuarta temporada de la serie

LA VERDAD

MURCIA.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:45

La Región de Murcia se consolida como escenario de cine con el rodaje de la cuarta temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', la serie estadounidense creada por AMC Networks y que está protagonizada por Norman Reedus y Melissa McBride.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió al rodaje en el Puerto de Escombreras (Cartagena) junto al productor ejecutivo de 'Daryl Dixon', Steve Squillante, y el 'showrunner' de la serie, David Zabel, donde pudo conocer directamente detalles técnicos del rodaje en el que intervinieron alrededor de 200 extras, todos ellos de la Región.

López Miras indicó que «el trabajo constante que realizamos desde la Film Commission para facilitar rodajes en Región está dando sus frutos. Estamos logrando que nuestros escenarios y nuestros profesionales estén cada día mejor posicionados y sean más conocidos, y un ejemplo claro de ellos es que hayamos podido acoger parte de este rodaje».

El trabajo de la Film Commission del Gobierno regional con el equipo de localizadores y profesionales de la productora de la serie comenzó el año pasado y ha dado sus frutos con el rodaje de esta cuarta temporada, con la que concluye la saga 'The Walking Dead: Daryl Dixon' que, en España, se emite por AMC+.

