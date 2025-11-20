Lola Herrera y Sacristán, en la temporada teatral de El Batel

LV Cartagena Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:11 Comenta Compartir

Grandes figuras de la escena artística de nuestro país protagonizan la nueva temporada teatral impulsada por Cultura del Ayuntamiento en El Batel. Actores como Lola Herrera, Lluis Homar, Paloma San Basilio y José Sacristán, entre otros, vendrán a Cartagena a partir de febrero para presentar sus últimas propuestas. Las entradas ya están a la venta en la web www.auditorioelbatel.es y en la taquilla del auditorio.

'El hijo de la cómica', con José Sacristán (15 de enero, 20:30 horas); 'Verne', de Onírica Mecánica (1 de febrero, 18:00 horas); 'Dulcinea', con Paloma San Basilio (22 de febrero, a las 19:00 horas); 'Camino a la Meca', con Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla (20 de marzo, 20:30 horas); 'La verdad', con Joaquín Reyes, Natalie Pinot, Raúl Jiménez y Alicia Rubio (23 de abril, 20:30 horas) y 'Memorias de Adriano', con Lluís Homar y Cara Mingueza (23 de mayo, 20:00 horas) son las obras que podrán verse en El Batel.

Para cada propuesta, habrá un descuento del 30% en las 100 primeras localidades adquiridas bajo la promoción Amigos El Batel y un 50% para las 50 primeras adquiridas por el público jubilado.

Temas

Auditorio y Palacio de Congreso El Batel de Cartagena