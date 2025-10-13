'La locura del arte' llega a la BRMU con una exposición y conferencias La psiquiatra murciana María Herrera pronuncia esta tarde una ponencia sobre la escritura como acto terapéutico en el caso de Sylvia Plath

LA VERDAD Murcia Lunes, 13 de octubre 2025, 21:30 Comenta Compartir

Arte, conciencia y salud mental son los tres pilares sobre los que se asienta 'La locura del arte', una iniciativa dirigida por Laura Galo, con el apoyo de Fundac, y cuenta con la colaboración de la Fundación Lidó Rico, La Lanzadera y la Imprenta Gallego. La propuesta se inauguró este lunes en la Biblioteca Regional de Murcia con el objetivo de fomentar la conciencia sobre la salud mental, ofrecer herramientas de arteterapia y autoconocimiento y reducir los estigmas asociados al sufrimiento psicológico. A través del arte, se propone un espacio de encuentro donde la creación se convierte en herramienta terapéutica, medio de conexión humana y vía de inclusión y sensibilización social.

Esta semana se desarrollarán actividades participativas y espacios de diálogo entre arte y salud. Entre los momentos destacados, la psiquiatra María Herrera, articulista de LA VERDAD, ofrecerá la ponencia 'De la angustia a la metáfora: la escritura como acto terapéutico en Sylvia Plath', hoy, a las 19 horas en el salón de actos de la BRMU. El también psiquiatra Pedro Rosique ofrecerá la ponencia 'Curiosidad y creatividad en el proceso terapeútico', analizando cómo la expresión artística puede contribuir a la comprensión emocional y al bienestar psicológico. Será el viernes a las 18.00 horas, de nuevo en el salón de actos. Una hora antes se ofrecerá un concierto a cargo de SPRecords.