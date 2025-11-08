La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Cano, en el centro, flanqueado por el alcalde de Blanca, Pablo Cano; la directora del museo, Mari Carmen Sanchez-Rojas; la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez; y el presidente de Ailimpo, Joaquín Rubio. FPC

Limonada de arte en Blanca

La Fundación Pedro Cano comienza los actos de su XV aniversario con 'El rey del limón', una celebración coral de este símbolo de todo el Valle de Ricote

LA VERDAD

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:43

El XV aniversario de la Fundación Pedro Cano arrancó este sábado con la inauguración de la exposición 'El rey de la huerta', una muestra internacional con la participación de más de un centenar de artistas que rinde homenaje al limón, símbolo de Blanca y el Valle de Ricote. Entre los artistas figuran Pedro Serna, Ester Monasterio y Sofía Gea.

El viernes 14 de noviembre a las 11.00 horas se expondrán las obras recibidas en el XIV Concurso de dibujo para personas con discapacidad y se entregarán los diplomas a los participantes.

El día siguiente, sábado 15, a las 20.00 horas, será el concierto de la guitarrista académica de la Real Academia de Santa María de la Arrixaca, Carmen María Ros, y el domingo 16, a las 11.30 horas, el encuentro con Pedro Cano en el que realiza una acuarela en directo que se sortea entre los Amigos del Museo presentes en el acto.

laverdad Limonada de arte en Blanca