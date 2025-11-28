La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El artista Lidó Rico explica ayer el proceso para la creación de su mural, en el Almudí.

El artista Lidó Rico explica ayer el proceso para la creación de su mural, en el Almudí. Ros Caval / AGM

Lidó Rico descubre en el Palacio Almudí su monumental mural 'Murcia: Piel y Memoria'

La exposición de la obra, en cuya creación han participado durante todo el año 150 personas y colectivos, se instalará después en la Cárcel Vieja de forma permanente

LA VERDAD

Murcia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:57

El Palacio Almudí abrió sus puertas este jueves a la nueva exposición del artista Lidó Rico (Yecla, 1968), 'Murcia: Piel y Memoria', una obra monumental ... impulsada por el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación para la Dinamización del Arte y la Cultura (FUNDAC), que se enmarca dentro de los actos del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad. En el Palacio Almudí permanecerá todas las navidades y la idea es que sea exhibida después en Madrid y en Bruselas, para ser instalada definitivamente en la Cárcel Vieja de Murcia, donde se mostrará de forma permanente.

