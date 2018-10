Pascual García: «Desde que vivo solo, me estoy encontrando con un Pascual diferente» El escritor y profesor Pascual García, ayer. / guillermo carrión / agm El escritor y profesor inaugura la Colección Sudeste de la editorial Balduque con el poemario amoroso 'Aniversario en París' ANTONIO ARCO Miércoles, 24 octubre 2018, 02:07

«El amor es terrible», dice Pascual García (Moratalla, 1962), novelista, poeta, catedrático de Lengua y Literatura en el IES Alfonso X el Sabio de Murcia y articulista de este diario. ¿Terrible el amor? Puede, pero que no nos falte ni su aliento ni su pálpito, ¿no? Ni sus dentelladas fieras en el alma y el gozo indescriptible que derrocha sobre piel y axilas. Ni que tampoco se extingan, ¿no es cierto?, el vértigo en el vientre, el miedo como acero a que te dejen... «El amor es terrible», asegura Pascual García, que acaba de publicar en la editorial Balduque, en su nueva Colección Sudeste -un homenaje a la histórica Ediciones Sudeste, impulsada desde Murcia en 1932 bajo los auspicios de 'La Verdad'- un poemario amoroso: 'Aniversario en París', escrito en 2016 tras un viaje «inolvidable» con el que él y su por entonces mujer y madre de sus hijos celebraron 25 años de vida en común.

'Aniversario en París' arranca con la música de estos versos de Rafael Alberti: «Amanece y yo creo que por primera vez ha amanecido». Y con esta certeza de Sidney Pollack: «París es siempre una buena idea». Y con una aspiración de fuego que esculpió en un poema Baudelaire: «Perder la noción de los sentidos y de las penas». Pascual García ha escrito un poemario feliz, tras un viaje a un espacio en el que parecían sucederse los pequeños milagros cotidianos: «Y, sin embargo, en París nos pertenece el tiempo, / por primera vez, desde el amanecer temprano / hasta las sombras pasa el deseo y nos sonríe». Un lugar donde no parece haber tiempo para la rutina, la apatía o el deterioro inevitable de la convivencia y sus frutos, alguno de ellos envenenado. Allí, en París, se dejó deslumbrar el poeta por «...el río Sena, majestuoso como la noche», y por un cuadro de Monet, y por «las piernas bellas y esbeltas de las parisinas»... Recuerdos imborrables, que con el paso del tiempo cobran nueva vida, mudan la piel y su significado: «Una mujer se despierta a mi lado, / bella como el alba recién creada, / abre los ojos y me mira tierna, / cada mañana, un día y otro día, / natural como emergida de un lecho / antiguo y necesario». Una copa de Burdeos. Un beso... La Gioconda y el cielo gris. Dos amantes dormidos «en el hotel de los sueños, cómodos / como en un lecho de plumas de ángeles, / mientras llueve afuera...».

Sí, «el amor es terrible, y nosotros somos su invento. El amor te hace sentirte vivo, y el amor de destruye, el amor te lo da todo y te lo quita», explica el escritor, que añade: «Y también es una prueba de valentía. No le tienes que tener miedo, tienes que mantenerte firme y enfrentarte hasta el final a las distintas experiencias amorosas que la vida te regale». «El amor», sentencia, «es la experiencia más extraordinaria que puede vivir el ser humano».

«No hay una edad para sentir el verdadero amor, que es el arrebatado, el apasionado, el que te hace sentirte enamorado como un adolescente»

-¿De qué amor estamos hablando?

-Del amor que turba, que conmueve, que te revoluciona por completo. El amor que merece la pena, el amor que yo concibo es el que une carne y espíritu. Ese amor que, como decía [el emperador] Adriano, para llegar al corazón tiene que pasar antes por el cuerpo. Ese amor que conlleva la sublimación del sentimiento amoroso.

Pascual García concibió 'Aniversario en París' como «un canto al amor en veintiocho poemas. Pero no al amor trivial sino al maduro, el desgastado por el paso de los años y que, sin embargo, puede resplandecer como el primer día durante un viaje, el que siempre soñaron y al fin hacen los amantes protagonistas de esta obra». «No estoy seguro de que el amor desaparezca del todo tras romperse la pareja», indica. «No recuerdo haber pasado del amor al odio con ninguna mujer de la que me he enamorado, con la que he sentido tanto», resalta. «Recuerdo», precisa, «los amores de los que he disfrutado; y, cuando lo hago, sigo emocionándome, sigo llorando. El amor, afortunadamente, tiene mucha memoria».

Sublimación

«Al amor», defiende el también autor de poemarios como 'Alimentos de la tierra' (2008) y 'La fatiga y los besos' (2013), «hay que enfrentarse como si no hubiese un mañana. A mí, el amor me ha mostrado todas mis luces, mis sombras y mis vericuetos, y también me ha proporcionado a veces una imagen de mí mismo, quizás sublimada, que me gustaba mucho. No hay una edad para sentir el verdadero amor, que es el arrebatado, el apasionado, el que te hace sentirte enamorado como un adolescente. Ése es el verdadero y único amor».

«No recuerdo haber pasado del amor al odio con ninguna mujer de la que me he enamorado, con la que he sentido tanto»

Pascual García habla con ternura de 'Aniversario en París'. Lo hace en su nueva casa, en Zarandona, donde desde el pasado 25 de agosto vive solo. «Es una experiencia nueva para mí», explica, «después de tantos años de vivir en familia. Pero tengo que decir que me siento muy acompañado; que ahí están, pendientes de mí, los amigos y mis seres queridos. Me acuesto solo, pero me siento bien...; desde que vivo solo, me estoy encontrando con un Pascual diferente, que vive muy a gusto en Zarandona y en esta casa con tan buenas vibraciones».

En 'Aniversario en París' se lee: «Vinimos de muy lejos / para recuperar / las manos y los labios / que hemos ido dejando en el camino».

«Aunque, con algunas reservas, me quiero, en ocasiones suelto algún taco grueso contra mí mismo, sí», reconoce. «También lo hacía antes», prosigue contando, «así es que ahora, por lo menos, nadie tiene que escucharlo y molestarse. Me molesto a mí mismo y punto».