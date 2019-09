Raúl Tola: «Vargas Llosa es un intelectual comprometido que siempre se la jugó por aquello en que creía» Raúl Tola vive actualmente en Madrid tras una amplia trayectoria al frente de noticieros y programas de televisión en Perú. / JPPV El periodista peruano, que interviene hoy en Murcia en el foro Futuro en Español, afirma que «como escritor hay que ser un poco parricida» MANUEL GARCÍA Alzira Miércoles, 25 septiembre 2019, 02:26

El periodista y escritor peruano Raúl Tola (Lima, 1975), autor de 'Flores amarillas' y 'La noche sin ventanas' (Alfaguara), interviene hoy, junto al escritor e ingeniero industrial mexicano David Toscana (Monterrey, 1962) en el foro Futuro en Español, que vuelve a Murcia para compartir información valiosa acerca de la gestión del agua y analizar la obra de Vargas Llosa. Tola, que atesora enorme experiencia al frente de noticiarios periodísticos «en el país de las múltiples identidades», como alguna vez ha definido Perú el Nobel de Literatura 2010 y autor de obras como 'La ciudad y los perros' (1963), 'Conversación en La Catedral' (1969) y 'La tía Julia y el escribidor' (1977), descubrirá hoy en el Palacio Almudí algunas curiosidades de una de las voces más aplaudidas de la narrativa contemporánea.

-Usted está instalado ahora en Madrid, ¿cómo es el ejercicio del periodismo en Perú, su país natal?

-En Perú yo tengo la sensación de que el periodismo es una profesión más riesgosa que aquí. En España se puede ejercer un periodismo con mayor tranquilidad y con mayores garantías de independencia y de pluralidad. En Perú, para ejercer un periodismo libre e independiente necesitas contar con un apoyo institucional importante porque el Perú está viviendo ahora un momento de gran tensión política. En Perú y en Brasil es donde más han avanzado las investigaciones por el 'caso Odebrecht' [supuestos sobornos a cambio de beneficios en contratos públicos] y actualmente todos los expresidentes tienen procesos judiciales vinculados. Ollanta Humala, Alejandro Toledo, o Alan García, que se suicidó; Kuczynski tiene problemas también con la justicia; la alcaldesa de Lima está en prisión preventiva; Keiko Fujimori, la líder de la oposición, también, y Alberto Fujimori también está preso por la corrupción de su gobierno. Comprenderás que en un momento en que se ha judicializado tanto la política, lo normal es que las tensiones se eleven al máximo, y que los políticos manejen todos los resortes a su alcance para conseguir su libertad. Eso repercute en el trabajo de la prensa porque hay presiones constantes, trabajo sistemático de agresión y acoso desde las redes sociales, y todas las herramientas del poder. Nada más un detalle: este año el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una ley del Congreso que prohibía que el Gobierno publicara publicidad en los medios de comunicación. Eso es un amedrantamiento directo, y ese es el panorama a grandes rasgos.

-Cuando estudiaba en el Colegio de la Inmaculada de Lima no imaginaba que su vida iría encaminada hacia el Periodismo. Es más, estudió Derecho en la Pontificia Católica.

-Hice todo lo posible para no ser periodista, pero no pude evitarlo. Como se vendía esa imagen del periodista clásico que vivía en bares, muy dado a la bohemia, mendigando unos centavos al dueño... pero todo eso no produce precisamente tranquilidad. Hice todo lo que pude por tener una vida más sosegada y formal, y terminé aquí trabajando en periódicos y en la televisión, fue un magnetismo del que no me pude alejar a pesar de que lo intenté con todas mis fuerzas.

Odios y amores

-Periodismo y literatura son dos mundos entrelazados, y Mario Vargas Llosa es versátil en ambos campos. Uno no sabe ya distinguirlos.

-Comprenderás que para un niño que creció en el Perú de los años 80, en un país prácticamente en quiebra, sumido en una profunda violencia política, donde estallaban coches bomba en las calles y se iba la luz con facilidad... Para un niño de esa época ver que un peruano alcanzaba el éxito, la proyección y el éxito de Vargas Llosa era muy inspirador. Para buena parte de mi generación, Vargas Llosa ha sido un referente indiscutible, tanto intelectualmente como por sus posiciones como ciudadano. Él ha sido un defensor de la democracia en el Perú. Nosotros crecimos con su candidatura en 1990. Yo recuerdo un día en que con 13 o 14 años estaba sentado con un grupo de señoras que tomaban el té y yo las escuchaba conversar. Una señora escandalizada le preguntaba a otra: 'Pero, ¿tú has leído sus novelas?'. Y esta respondía: 'Sí, he leído una'. Y todas gritaron al unísono: ¡Son asquerosas! [risas]. Y una intervino para decir: 'Y encima es ateo'. Pero todas votaron por él, porque toda la clase alta de la sociedad peruana votaba por Vargas Llosa frente a lo que se suponía que eran los candidatos de la izquierda. A mí me despertó aquello curiosidad y empecé leyendo 'La ciudad y los perros', y después me sumergí en el resto de la obra, importantísima para mí.

-Vargas Llosa está más que acostumbrado a recibir críticas furibundas, mucho antes de que funcionaran las redes sociales.

-El Gobierno de Fujimori-Montesinos inauguró sus estrategias difamatorias, de 'fake news' que imitaban al señor Goebbels con Vargas Llosa. En el 93 se articuló una campaña de destrucción de su imagen luego del golpe de Estado que dio Fujimori porque dijo que la comunidad internacional tenía que pronunciarse sobre el Perú, que se había convertido en una dictadura, y Fujimori y Montesinos aprovecharon para decir que era un mal peruano y que odiaba al Perú. Curiosamente una parte de la gente que apoyó a Vargas Llosa lo denosta, pero él, claro, con su prestigio y su fortuna, y su premio Nobel, hubiera tenido muy fácil sortear todos esos problemas. Es un intelectual de la familia de Camus, de los intelectuales comprometidos que siempre se la ha jugado por aquello en que creía, y en Perú, donde sus palabras tienen mucha resonancia, él es un personaje que genera odios y amores intensos. Cada vez genera menos polémica, porque cada vez está más claro que las posiciones que ha defendido son las correctas, sobre todo aquellas que critican los arrestos autoritarios de un sector de la política peruana y defienden el giro a la democracia.

-En qué le ha ayudado la obra literaria y periodística del autor de 'La fiesta del chivo' para definir su estilo como narrador.

-Yo creo que todos los escritores comienzan su trabajo copiando siempre. Lo hizo el propio Vargas Llosa cuando empezó a estudiar a Faulkner, a Dos Passos, a clásicos como Dumas, Flaubert, Victor Hugo... escritores que para él fueron importantes. Además de esas influencias poderosas uno va tallando su propio estilo, y Vargas Llosa ha sido muy importante por sus técnicas literarias y por sus temas, que son apasionantes. No te olvides de que la gran mayoría de la obra transcurre en mi país, y yo conozco esos escenarios de sus novelas y he vivido o viajado a ellos, hay una cercanía que me hace apreciarlos más que un escritor polaco, o de los Estados Unidos. Sí ha sido una influencia potente, pero detrás de ella hay un deseo por tener una voz propia, y el paso que uno da después de absorber todo eso es que se note lo menos posible. Hay que ser un poco parricida cuando uno es escritor, matar al padre.

-En su discurso de aceptación del Premio Cervantes, Vargas Llosa recordó la influencia que ejerció en su vida Azorín, escritor que nos pilla muy de cerca.

-Vargas Llosa es un intelectual de muy vastas referencias, hablamos de su dimensión de novelista y de periodista, pero no conozco a ningún otro escritor que haya escrito tanto sobre otros autores jóvenes o autores que se han perdido en la memoria y necesitan ser refrescados en el tiempo presente. Y Azorín es uno de esos casos.

-¿De qué hablará hoy en la jornada de Futuro en Español?

-Será una jornada con dos partes. Juancho Armas Marcelo, director de la Cátedra Vargas Llosa, va a hablar de su obra con una mirada panorámica, desde 'La ciudad y los perros' a 'Tiempos recios', su última novela, que está por ser publicada. Es un profundo conocedor de la obra de Mario, y le tiene un profundo aprecio. Y yo estaré con David Toscana hablando de algo muy concreto, que tiene que ver con la jornada que se celebra en Murcia, que es sobre la relación entre Vargas Llosa y el agua. Como una metáfora de muchas cosas. Porque no te olvides que Vargas Llosa nace en Cochabamba y en algún momento descubre el mar en su infancia, y en su obra están, además del Pacífico, los ríos que fracturan la Cordillera de los Andes. El agua tiene una permanente presencia en su obra con muchos significados, y eso desarrollaremos.