Tres Fronteras publica la primera novela del periodista David Cano David Cano, autor de 'Trabajos forzados', y su hermano, el escritor Leonardo Cano / guillermo carrión / agM 'Trabajos forzados' narra la historia de Marcos, un joven de esta generación «estafada» y condenada a salarios mediocres y relaciones esporádicas MANUEL MADRID Miércoles, 19 junio 2019, 01:23

A las librerías ha llegado, de la mano del sello Tres Fronteras Ediciones [creado por la Consejería de Turismo y Cultura], la primera novela del periodista David Cano (Murcia, 1987). 'Trabajos forzados' cuenta la historia de Marcos, un joven de hoy que busca su sitio, tanto en el terreno emocional -acaba de salir de una relación complicada y, además, recibe la noticia de que su hermano es diagnosticado de cáncer- y laboral -va a Madrid en busca de un lugar en el que realizarse profesionalmente-. Marcos, en realidad, es uno de esos jóvenes de hoy, sobrecualificados, que se ven abocados a aceptar trabajos con salarios mediocres, y que es consciente, como asegura el autor, de que vivirá peor que la generación de sus padres. Es una novela, según Tres Fronteras, emparentada con esta generación que se siente «estafada», y de la que nadie se quiere hacer cargo.

«A través de la mirada de Marcos, el autor presenta un mundo en el que las personas se pisan por un trabajo y en el que el amor es un instrumento de consumo más». Así se promociona esta primera obra de David Cano, que en 2013 consiguió un accésit en el certamen 'Creajoven' de relato y, en 2017, una mención en la categoría de poesía. 'Trabajos forzados', distribuida por La Tierra Libros y Diego Marín, se puede adquirir en cualquier librería de España (15 euros).

Cano, fundador de la revista 'Magma', no deja de recibir felicitaciones estos días, coincidiendo con la presentación, ayer, en el Mubam. «Es una novela que te hizo ser valiente y dejar atrás muchos fantasmas [...]. Me siento una parte importante de la novela, he compartido contigo millones de veces ese sentimiento que mezcla bajón y humor negro tan patente en Marcos y me siento muy orgulloso de ver cómo has cerrado esa etapa para crear una nueva mucho más luminosa», escribía ayer Ramón Gómez, compañero de batallas en 'Murcia Inspira' y uno de los componentes del grupo Claim.