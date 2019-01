«Trato de contagiar ese espíritu de ir más allá del miedo y del dolor» La escritora Ana B. Nieto. La autora presenta el viernes en Cartagena su novela 'El club de las 50 palabras', una historia de fantasía y viaje interior Ana B. Nieto Escritora ROSA MARTÍNEZ Martes, 29 enero 2019, 09:16

'El club de las 50 palabras', novela que la autora madrileña de origen cartagenero Ana B. Nieto presenta el viernes en la ciudad portuaria -lo hará en la librería Santos Ochoa, a las 19.30 horas-, es un relato confeccionado a base de emociones y recuerdos, pero también de fantasía, miedos y reflexión. Su protagonista, David Steer, es un anciano con una vida de «leyenda»; ha dado la vuelta al mundo embarcado en una aventura marítima, pero su viaje encierra, más que un reto, una búsqueda: la de sí mismo y la de su madre, desaparecida cuando él solo era un niño, y ella, la anfitriona de un secreto club literario. Nieto, también autora de la novela histórica 'La huella blanca', estará acompañada el viernes por la escritora Ana Ballabriga. 'El club de las 50 palabras' ha sido publicado por Roca Editorial.

CONVIENE SABER Qué: Presentación del libro 'El club de las 50 palabras', de Ana B. Nieto. Dónde y cuándo En la librería Santos Ochoa de Cartagena, el viernes 1 de febrero (19.30 horas).

-¿Qué le une a Cartagena?

-Mi padre es cartagenero, de San Antón, y toda mi familia paterna vive allí. Desde que era pequeña, casi todos los años he ido a Cartagena para ver la Semana Santa y a la familia, y todos los veranos los he pasado en La Manga del Mar Menor. Conozco muy bien Cartagena, y a la hora de construir este libro he sentido la influencia de lo mediterráneo y del propio faro de Cabo de Palos. El faro que aparece en mi historia está inspirado en él, y en las leyendas y mitologías que encierra el lugar.

«Lo bueno de la novela es que va moviéndose de un terreno a otro, desde lo empírico a lo mágico»

«Las cosas no se acaban cuando una persona desaparece, quizá hay algo más profundo»

«La mirada infantil permite que la realidad tenga esa textura onírica, mágica y especial»

-¿Cómo surge?

-La historia surge por sí misma, no se planifica lo que uno va a escribir. De repente, empieza a formarse una idea y esta crece dentro de uno. Partió de todas esas influencias que fueron calando en mi vida, y del viaje que narran esas novelas que llaman 'de iniciación', en las que el protagonista recorre varias etapas de la vida de una persona. 'El club de las 50 palabras' cuenta la existencia de un chico, desde que es niño hasta que alcanza la vejez. Es un viaje interior y vital, y una transformación personal.

-¿Qué muestra?

-Lo que aporta es, sobre todo, una mirada frente al mundo y a unas circunstancias adversas, como tener una madre desaparecida. En el libro, se juega mucho con el tiempo y con los símbolos. Cuando desaparece su madre, de alguna manera, David pierde las coordenadas de su vida, y tiene que reinventar la realidad. Se empieza a hacer a sí mismo tomando una serie de perspectivas vitales y de miradas que son lo realmente fascinante del personaje. La historia es un canto a la creatividad más allá de lo propiamente artístico. Lo que es un arte es la vida que él construye, su modo de vivir y su modo de enfrentarse a las cosas.

-¿Qué poder tiene la imaginación?

-No me gusta hablar de la imaginación como algo absolutamente positivo. Siempre se dice: '¡Vamos a echarle imaginación!', pero esta también tiene un lado negativo, que se vislumbra en la propia novela, y que se correspondería con una pérdida completa de la realidad. Hay que saber cuáles son los peligros de vivir desconectados y cuáles las ventajas. Nadie vive completamente privado de las ilusiones ni de los hechos. Lo bueno de la novela es que va moviéndose de un terreno a otro, y va llevando al lector desde lo más empírico a lo mágico, y de lo histórico a lo fantástico.

-¿Conoce a muchas personas como su protagonista?

-David es hijo mío, y me reconozco mucho en el personaje. Su situación no es la mía, el tema de los desaparecidos es muy fuerte, porque no puedes cerrar la puerta pero tampoco la puedes tener en suspenso constantemente; pero siempre intento partir de experiencias propias.

-¿Qué rescataría de él para sí misma?

-Creo que lo importante de David es el vínculo con su madre. Aunque los hechos revelen otra cosa y las personas que le rodean intenten desengañarlo, él se mantiene firme. Está convencido de que sigue conectado a su madre. Las cosas no se acaban cuando una persona desaparece de tu vida; quizá hay algo más profundo que los demás no pueden ver.

Ilusión

-¿Qué ha supuesto para usted la escritura de este libro?

-Ha sido un proyecto muy sencillo, fue saliendo solo. Para mí ha sido muy bonito poder narrar desde la perspectiva infantil, porque no lo había hecho nunca. La mirada infantil permite que la realidad tenga esa textura onírica, mágica y especial. Fue muy bonito.

-¿Qué le interesa narrar en la literatura?

-Cada proyecto en sí mismo es un desafío. Intento hablar de muchas cosas distintas y tiendo a ser recurrente: la muerte, el enfrentamiento entre la ciencia y la fe, el amor y el deseo...

-¿Por qué estos temas?

-Uno siempre intenta comprenderse a sí mismo y comprender el mundo. Escribir es una forma de intentar dar significado a la biografía propia, y de comprender la realidad; creo que eso se ve muy bien en la historia de David, que arranca cuando él es un señor de 70 años que está recopilando sus recuerdos.

-¿Qué compartirá con sus lectores en Cartagena?

-Voy a trasmitirles la misma ilusión que David lleva dentro de sí. Trato de contagiar ese espíritu de ir más allá del miedo y más allá del dolor, y de regresar a esa mirada inocente que él, al final de su vida, logra recuperar; una mirada sencilla e ilusionada de la realidad. Lo que intento es llevar al lector de viaje, cambiar el espacio y el tiempo, envolverlo en ese mundo onírico, y lograr renovar su ilusión.