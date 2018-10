Ángel Paniagua: «Soy la suma de mis pasos. Y en mi vida pesan más los errores que los aciertos» Ángel Paniagua, poeta de «besos rotos, vacíos o aún cargados de promesas que pronto serán nada», ayer, en La Merced. / NACHO GARCÍA / AGM El poeta presenta hoy a las 19 horas en el Hemiciclo de Letras de La Merced su nuevo poemario, un tratado de rabias y melancolías varias MANUEL MADRID Jueves, 25 octubre 2018, 02:18

Palabras mayores. Habla Ángel Paniagua (Plasencia, 1965), autor de ese tratado de melancolías y rabias varias que es 'Debajo de los días', una de las novedades de la editorial murciana Raspabook, en un volumen que es fruto del empeño de Vega Cerezo y Juan Rubio, y en el que se entrevé la mano amiga, y el corazón, de dos excelentes lectores y consejeros, Isabelle García Molina y Antonio Llorente Abellán. La llamada se produce al mediodía. Ángel está cepillándose los dientes. Pide 60 segundos antes de recomponerse. Mientras tanto, el libro se abre solo. En la página 64 la mirada se dirige automáticamente a estos versos: «La vida nos ataca por los flancos más débiles, destruye con sabia parsimonia convicciones profundas y arraigadas en minutos, y todos, aunque nieguen, han sufrido -bajo formas distintas- ese daño: el mío ayer será mañana tuyo por otra causa, y todos -por distintos caminos- llegarán hasta la orilla del pantano sin verlo, y hundirán también en él sus pies y serán uno contigo en el dolor».

-¿Ha hecho un pacto con la vida?

-¡De eso nada! La vida está intentando destruir el pacto que hicieron mi madre y ella al traerme. Nosotros no tenemos ningún pacto, vivimos obligados, nadie nos llamó a nacer.

-Estamos en manos del universo, pero digo yo que alguna capacidad de decisión tendremos, ¿no cree?

-Sí, sobre todo la capacidad de decidir hasta cuándo irnos, aunque es la que menos nos gusta y consideramos enfermos a los que la eligen.

-En eso nunca ha pensado, ¿o sí?

-Sí, muchas veces, incluso tengo un poema inédito que se llama 'Hablando del suicidio'. Lo escribí, a lo mejor, demasiado joven como para tener una visión madura del asunto. Fue por mis veintipico años, a raíz del suicidio de un chico de 19 o 20 años que se tiró de un edificio cerca de la plaza de Santa Isabel, y aquello salió en el periódico y me impactó. El poema no lo he roto, está entre los inéditos. Alguien me dijo que no estaba baqueteado por la vida, o 'nenico, esto te lo podías haber ahorrado'...

-¿Cómo le veían cuando era adolescente ávido de conocimientos?

-A lo que fue la librería de Ana Escarabajal en Cartagena, donde hoy hay un banco, recuerdo haber ido desde que iba al instituto, algunas veces con algún vale de 500 pesetas para cambiarlo por libros, que era mi premio de algún premio literario. Sí recuerdo algo que se expresa solo con la mirada. Yo entraba allí, y veía algo enorme, dos plantas, y la vestimenta de la gente, era algo de alta burguesía. A mí, como adolescente terminal, las miradas que me dirigían eran de '¿pero dónde vas tú, piltrafilla?'. Es la sensación que se me quedó clavada de niño. En casa éramos cinco hermanos, yo no podía permitirme un piso en Murcia, y pude estudiar gracias a una beca.

A 'Debajo de los días', Ángel Paniagua ha dedicado 12 años, entre escritura y revisión. Tuvo intención de presentarlo a algún premio que no ganó, y finalmente es Raspabook la editorial que muestra interés en publicarlo tras una supervisión casi coral. El cartagenero quería explorar nuevos territorios huyendo de todo desahogo sensiblero. Es un reflejo de la búsqueda inútil del amor, y de las razones bajo los días tanto del pasado como del presente y el futuro.

-¿Cómo se toma entonces la vida?

-Me la tomo como va viniendo.

-¿Y cómo ha venido?

-En determinados momentos he intentado tirar por un camino que era el mejor, o intentaba hacer caso a quienes creían que era el mejor camino. Yo en el BUP estaba estudiando ciencias puras, con la intención supuesta de ingresar en la Escuela Naval y hacer la carrera militar de Marina. Estaba tan enloquecido y confundido como crío. Mi profesor de Filosofía, Emilio Belchí, fue quien me dijo que estaba equivocado. Yo estudiaba poco y sacaba buenas notas. Me presentaba a concursos... Hice luego Geografía e Historia en la UMU, dos años de comunes y la especialidad en Historia del Arte. Hice los cursos de doctorado, y no te podías meter a un bienio a mitad. Y no pude hacer la tesis, por una serie de cosas, que tiene mucho que ver con la política universitaria y en quién quiere cada departamento que se quede con ellos, que no es siempre quien tiene los mejores méritos.

-¿Qué importancia le da al error?

-A raíz de todo este jaleo que yo quería quedarme en la Universidad y no hacer la oposición para dar clases en un instituto, que hubiera sido lo natural al acabar la carrera, con un sueldo para toda la vida, pues mi camino fue trabajar a salto de mata, de camarero en discotecas y bares, vivir la vida... a tope... y, sobre todo, la vida nocturna. Y llega un momento en que todo eso te ha dejado un poso de experiencias y conocimiento sobre los seres humanos, sí, en situaciones no usuales. Puede haberme dado conocimientos más verdaderos de cómo se comportan las personas. Pero al cabo del tiempo tú te das cuenta de que no tienes nada. De que no has cotizado por trabajar en esas historias. Has vivido pero no has cotizado, no has creado futuro económico con esas vivencias. ¿Futuro poético? Obviamente, sí. A veces me digo: ¡Qué disparate lo que hice! Y otras pienso que lo que yo soy son los pasos que di, buenos y malos. Soy la suma de todos los pasos. Y en mi vida pesan más los errores que los aciertos, si se piensa en una vida productiva para la sociedad, y la mía en eso no ha sido ejemplar.

-En uno de los poemas, 'Historias que comienzan, que terminan', sobre el veneno que anega los corazones de los amantes, sentencia: 'No merece la pena, no, la vida tan imperfecta y flébil que nos dieron». Pese a todo, su vida parece apasionante. Cualquiera querría vivir así.

-¿Sí? Pues yo no se la recomiendo a nadie. Es la vida que yo se la he llevado. Tampoco es que el libro sea una biografía, pero el personaje lírico tiene coincidencias conmigo...

Este poemario está dividido en tres partes: 'La gusanera del fracaso' -en alusión a los versos de José María Álvarez-, 'Oro y vacío (el hilo de los nombres) y 'Macbeth en las murallas'. «¿Amor? No, nada existe que pueda así llamarse: solo instantes efímeros, que vuelven con el ir y venir continuado de las olas», dice en 'Paseo junto al mar'. Nombres de amores (Enrique, Esteban, Raúl, Jonás, Antonio...), rencores que no mueren, dolores insistentes, turbias miradas en cuartos oscuros, deslumbramientos... «Hay tanto que vivir aún, hay tanto que juzgar y limpiar, tanto que ver, que morirse parece desatino, si no fuera porque es naturaleza y está dicho que puede ser mañana (...)», escribe en 'Ictus'. Un poemario construido con la solidez de una catedral, con referencias a enormes poetas (de César Vallejo a Jaime Siles, Ángel González, Proust, Eliot, Petrarca), donde repica el martilleo de una vida vivida a tope, y analizada con desánimo.

Apaciguar al otro yo

-¿Quién es ese otro yo que le sugiere todo eso que nos cuenta?

-Es el hijo de puta que tengo dentro. No es el que vive, sino el que te mira y está observando, esa mirada tuya interior, de tu subconsciente, que está encima de tu cuello y que está siendo analizado por ti mismo. Lo siento sobre mí como un dolor romo, que no te impide la actividad. Debe ser como la sensación de los que tienen acúfenos o pitidos, es una molestia con puntos álgidos y hay que poner música para atenuar un poco. Al 'autre moi' la única manera de calmarlo es confundirlo con ruidos externos, en un sentido figurativo, con una vida temeraria que no necesariamente es nocturna.

-De modo que ese yo, entonces, es el que le está dictando los poemas.

-De algún modo sí, porque en un momento dado en el cerebro hay una separación entre lo consciente y lo inconsciente, y es cuando la puerta se abre ante un estímulo externo: el cine, la música, la lectura...

-¿Cuánto tiempo ha perdido en esa búsqueda inútil del amor?

-Le he dedicado demasiado. El amor no se busca, se encuentra, pero a veces estás confundido con lo que tienes. Mi experiencia con el amor no ha sido nunca duradera. Voy a cumplir en pocos días 53 años, y he tenido dos relaciones estables, entre comillas, como relación de novios, no de pareja con convivencia. Una dos años y pico, y otra cinco años. Eso, a lo largo de una vida, es poco. Y aquí no hay que buscar culpables fuera.

-En el poema 'En secreto' escribe con cierta fatalidad: «En secreto me digo que la vida no merece la pena, pero sigo intentando vivirla como si de verdad creyera lo contrario».

-Es que ese poema es el epítome de todo el libro. Lo que sobrevuela en todo. No creo en la vida.

-¿Por qué se arrepiente de todo?

-El personaje que habla ahí, que hasta qué punto soy yo, dice que en secreto se convence de que la vida no merece la pena, pero que quiere seguir viviendo, que es una contradicción pura. Has vivido como te ha salido de los cojones, te has empeñado en ir por los caminos que te desaconsejaban... Si tú has hecho esa vida, la que has podido tener, ¿por qué te quejas ahora? ¿Quién te dice que la gente que tiene su matrimonio, su casa, su trabajo... quién te dice que le gusta esa vida que lleva?

Surgen muchas preguntas, la mirada se pierde, uno se evade del texto recurrentemente. Todo aquel que tenga las mismas dudas, puede dirigirse hoy, a las 19 horas, al Hemiciclo de la Facultad de Letras, donde Ángel Paniagua ('En las nubes del alba', 'Una canción extranjera') presenta su obra con el poeta José A. Martínez Muñoz.