No digan que fue (solo) un sueño. Digan, si acaso, que fue un sueño de un padre y varios sueños más de su hijo convertidos en realidad este mismo año. Los sueños cumplidos de los Serrano.

Aurelio Serrano (padre) carraspea fuerte al otro lado del teléfono desde su casa de Cieza. Se disculpa y se preocupa porque no sabe si se le entiende con claridad por culpa de una voz acuchillada, golpeada por una afección pasajera y por muchos años de caladas al pitillo. Le molesta no poder hablar con todas las de la ley porque quiere dejar una cosa muy clara: que estará «eternamente agradecido» a su hijo Aurelio por el interés que puso en los textos que su padre escribía desde que el niño tenía uso de razón, siempre a la luz de las velas y la luna. Y, no contento con eso, mover después Roma con Santiago para reflejar la esencia de esa vena artística de su padre en un libro, como mandan los cánones literarios.

Nacido en Murcia en 1944, licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad de Murcia y doctor en Filología por la Universidad Autónoma de Madrid, Aurelio Serrano Ortiz fue profesor de Lengua y Literatura Castellana hasta 2020. También destacó como crítico literario en LA VERDAD y ya había publicado poesía y prosa en revistas como 'Barcarola' y 'Arrecife'. Pero lo de sacar al mercado un libro de poemas, de sus poemas, parecía un sueño inalcanzable. Hasta ahora. Hasta que la editorial ciezana La Fea Burguesía no se pensó dos veces publicar 'Entre nosotros', en el que se recogen algunos de los versos que había remitido Aurelio Serrano García (Murcia, 1976), el hijo, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y que ya había mostrado su talento como escritor tras ganar en 2021 el concurso de relato corto Premio Generación Estrella que convoca el Club Renacimiento, la escuela de escritura creativa de la Región que le ha terminado por «cambiar la vida» a Serrano García.

«Un día suena el teléfono y me dicen: 'Aurelio, queremos publicar tus poemas'», cuenta el padre, rescatando su voz a lomos de una emoción galopante. «Y gracias a mi hijo, que ha hecho realidad uno de los sueños de mi vida», reitera. «Imagínese esto, a los 81 años, después de estar escribiendo desde siempre... Es una experiencia que llevaba toda la vida esperando. Yo ya había desistido», confiesa. «Además, con una temática tan cruda, tan desnuda, como la de mis textos, en los que normalmente expreso la relación entre mi mujer [la pintora Bárbara Carpi] y yo, y que me da mucho pudor». Asegura el autor de 'Entre nosotros' que nunca ha escrito «para comunicar, sino para expresar, para sacar lo que sentía. Siempre lo he necesitado. Y siempre por las noches, en soledad». Pero ya no se veía Aurelio Serrano (padre), por ejemplo, firmando ejemplares de su obra en la Feria del Libro de Murcia, donde coincidió con su hijo el pasado 4 de octubre.

Aurelio Serrano (hijo) se pasó por allí para saborear el momento. Cumplir el sueño de ver a su padre cumplir su sueño de firmar libros junto a otros escritores. Sueño sobre sueño. Porque, según confiesa el abogado metido a escritor –que admite haber sido siempre «un gandul» para ponerse a escribir «en serio», todo lo contrario que su padre–, para él también era una fantasía de película adaptada a la vida real poder tocar con sus propias manos, en una obra editorial, el trabajo literario del cabeza de familia que le viene acompañando desde la infancia. «Ver ese brillo en sus ojos, esa luz en los ojos propia de la ilusión que desprenden los niños pequeños». Solo eso ya fue «un regalo», coincide con el progenitor, que considera «mágica» la coincidencia de haber publicado juntos en el mismo año. Otro sueño para echar al capazo de momentos irrepetibles de la familia. Un capazo, sin embargo, donde aún había hueco para más.

Y ese hueco lo habitó la recompensa reservada al empuje y el talento rampante del hijo que, tras unos años refinando esa destreza con la pluma y la tinta en el Club Renacimiento, robando tiempo al tiempo levantándose «muy temprano los fines de semana» –nada de trasnochar como su padre–, ha publicado este mes su primera –y brillante– novela: 'El intervalo' (Plasson & Bartleboom). Esta editorial fue la primera que recibió el manuscrito. Y ya no hubo más que hablar. Ningún correo más que enviar en el ordenador ni más sobres que meter al buzón. La editorial nació hace solo unos añitos «para reivindicar la literatura a fuego lento, la profundidad de campo y la paciencia en la mirada, tan difíciles de encontrar en tiempos de velocidad y postureo». Poco más que añadir a la hora de entender por qué los editores se enamoraron perdidamente de esta novela «sobre el deseo, las cicatrices del pasado y el peso del cuidado», que se presentará el próximo 4 de diciembre en Murcia, a partir de las 19 horas, en Libros Traperos.

Una novela de fuerte componente autobiográfica –como los textos de su padre– que «ha removido por dentro» a su autor y, de paso, ha cumplido su sueño de ver esa historia personal «que hace llorar» –y también sonreír por momentos (como la vida misma, vaya)– publicada negro sobre blanco. Otro sueño cumplido para la saca. Y van...

Como a su padre, a Aurelio Serrano García le tiraba para atrás sacar al exterior sus «mierdas». Porque 'El intervalo' es una historia ficcionada, pero también ha sido «la mejor forma que yo he encontrado para contar algo que marcó mi vida y poder hablar conmigo mismo sobre ello». Una historia «sutil», en palabras del escritor Miguel Ángel Hernández, «llena de silencios y deseos oscuros, que se clava en la piel como una aguja fina y precisa». Y con la «voz nueva y sorprendentemente madura» de Aurelio Serrano para «narrar lo que duele, lo que se calla, lo que sigue latiendo mucho después de haber ocurrido», analiza el autor de joyas como 'El dolor de los demás'.

También han servido estos dos libros para que Bárbara Carpi, artista de cabecera de la familia, «no quepa en sí de gozo» leyendo las primeras obras publicadas por su marido y su hijo. Los nuevos escritores con galones del hogar. Sus artistas favoritos de siempre. Y saber que no fue (solo) un sueño.

