El escritor limeño Sergio Galarza lleva veinte años viviendo en Madrid. Candaya
Escritor

Sergio Galarza: «No vamos a salir del círculo capitalista pero podemos ser más humanos»

Presenta esta tarde en la librería circular Libros Traperos el libro 'Barrio Moscardó', en el que aborda la pérdida de las raíces urbanas

Natalia Benito

Natalia Benito

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:30

El barrio como se le conocía tradicionalmente, como un espacio de vida comunitaria, está en peligro de extinción. Bien lo sabe Sergio Galarza (Lima, Perú, ... 1976), que esta tarde, a las 19.00 horas presentará en la librería circular Libros Traperos de Murcia, acompañado por el escritor y librero José Daniel Espejo, 'Barrio Moscardó' (Candaya), un relato en el que aborda la expulsión de vecinos por la subida de los alquileres y la pérdida de las raíces urbanas como fenómeno contemporáneo. Antes de hablar del barrio madrileño de Moscardó, en el distrito de Usera y sus vecinos, el autor limeño recuerda las calles en las que se crio. «Perú es una sociedad bastante clasista y racista. No importa que te críes en un ambiente de izquierdas, que tus padres sean muy progres, al final el clasismo siempre termina saliendo por algún lado», indica el escritor, oriundo del distrito de Surquillo, concretamente del barrio de Los Sauces. «Mi barrio era muy heterogéneo, como creo que deben ser los barrios. Estábamos en una zona muy peculiar. Éramos la zona bien del distrito de Surquillo y a la vez éramos los vecinos pobres del distrito Miraflores, el de Vargas Llosa, de Ribeyro, de mis héroes literarios».

