Sergio Galarza: «No vamos a salir del círculo capitalista pero podemos ser más humanos»

El barrio como se le conocía tradicionalmente, como un espacio de vida comunitaria, está en peligro de extinción. Bien lo sabe Sergio Galarza (Lima, Perú, ... 1976), que esta tarde, a las 19.00 horas presentará en la librería circular Libros Traperos de Murcia, acompañado por el escritor y librero José Daniel Espejo, 'Barrio Moscardó' (Candaya), un relato en el que aborda la expulsión de vecinos por la subida de los alquileres y la pérdida de las raíces urbanas como fenómeno contemporáneo. Antes de hablar del barrio madrileño de Moscardó, en el distrito de Usera y sus vecinos, el autor limeño recuerda las calles en las que se crio. «Perú es una sociedad bastante clasista y racista. No importa que te críes en un ambiente de izquierdas, que tus padres sean muy progres, al final el clasismo siempre termina saliendo por algún lado», indica el escritor, oriundo del distrito de Surquillo, concretamente del barrio de Los Sauces. «Mi barrio era muy heterogéneo, como creo que deben ser los barrios. Estábamos en una zona muy peculiar. Éramos la zona bien del distrito de Surquillo y a la vez éramos los vecinos pobres del distrito Miraflores, el de Vargas Llosa, de Ribeyro, de mis héroes literarios».

Volviendo a su vida en Madrid, Galarza se instaló en la capital hace 20 años. No obstante, la vida le ha cambiado mucho en el último lustro. «Viene la pandemia y después me separo y tengo que cambiar completamente de vida porque mi separación era inviable económicamente», cuenta el escritor, que estudió Derecho y ejerció como periodista antes de sacarse su plaza como controlador de tráfico ferroviario. «Tenía que buscar una casa y empecé a buscar lo más cerca posible de mis hijos y de la madre de mis hijos. Exploro distintos barrios hasta dar con el barrio Moscardó, que está escondido», asegura Galarza sobre este barrio que nació a raíz de la colonia de casas baratas 'Salud y Ahorro', que se planificaron en los años 30 del siglo pasado. Después de la Guerra Civil se bautizó con el nombre del general franquista José Moscardó. «Yo no lo conocía. Es uno de esos barrios por los que no vas a pasar nunca, a no ser que vayas a propósito. Es una zona muy tranquila y se parece mucho a Los Sauces en lo arquitectónico y también en la vida de barrio que hay en las calles, aunque ya quedan menos vecinos de los antiguos, pero incluso hay hijos de esos vecinos que han vuelto al barrio para que sus niños vivan más o menos como ellos lo hicieron, con las cosas cerca de casa, y que no se tengan que ir lejos, a urbanizaciones de nueva construcción, lo cual no está mal, pero a veces te deshumaniza. El contacto ya no es el mismo», observa el autor de 'Barrio Moscardó', que, al encontrar ese espacio excepcional, se dio cuenta de que la historia de «cómo se construye un barrio» podía ser un libro.

«Si hay algo que me interesa es cómo se hacen las cosas, en general. Es decir, cómo se hace un jardín, cómo se hace una casa... todo lo que nos rodea». Y así nació un texto en el que además de recorrer «diferentes historias que suceden en esos lugares abiertos, puntos de tránsito y encuentro, que son las calles, las plazas, los parques, ahí donde se hace comunidad», como define la editorial, comparte su experiencia personal en «la búsqueda de una vivienda, un refugio, un sitio en el que estar con tranquilidad».

Consciente de que «cada vez hay menos barrios [como Moscardó] porque las ciudades se han turistificado», reflexiona sobre la «brutalidad» de los «fondos buitre» que «están comprando bloques enteros. De hecho, el otro día pasé por mi exbarrio, Malasaña, y al caminar por mi calle, el portal de enfrente al que fue mi piso estaba vacío por completo. Descubrí que era de un gran tenedor que había echado a todos los vecinos y estaba reformando por completo el edificio para hacerlo turístico», comparte sorprendido y apenado. «Esa es la constante en el centro y se está extendiendo hacia fuera con lo cual la gente que tiene cierto poder adquisitivo, los que todavía se pueden comprar algo, se están yendo hacia los barrios que están más pegados a la M30. También algunos a mi barrio. En tres años el precio de las viviendas de aquí casi se ha duplicado», añade. Esa gentrificación se nota «en la ropa, en el cochecito del bebé...». El resultado es que estos nuevos vecinos «están desplazando a los más desprotegidos. Vecinos de renta más baja, muchos de ellos inmigrantes, que se están yendo a donde pueden, o a compartir casa», denuncia el peruano. «Tres o cuatro familias comparten un piso de 60 o 70 metros, lo cual es inhumano. De hecho yo cuando me separé me fui a compartir habitación porque no podía alquilar un piso yo solo. Luego, felizmente, pude comprarme este piso, gracias a la ayuda de mi hermano», confiesa.

Sobre el futuro de los barrios, el escritor limeño alberga cierta esperanza: «La gente resiste. Aquí hay una asociación de vecinos fuerte y un grupo de vecinos que intenta mantener las costumbres del barrio». Por otro lado, «somos humanos y tenemos nuestras debilidades. El que vende quiere sacar la mayor rentabilidad a su piso, porque si tu vecino se ha forrado con la venta del piso de la abuela, ¿por qué tú no? Es muy poca la gente que va a pensar, 'no seamos así, si no nos hace falta'. La ambición es algo natural y somos débiles. No vamos a salir del círculo capitalista pero, por lo menos, podemos ser un poquito más humanos. Los que nos quedemos en los barrios intentaremos mantener esta vida».

«Yo creo que de mis libros este es el único que te puede transmitir algo de esperanza. Al final la cosa sale bien», cuenta el autor de una docena de títulos, entre ellos la trilogía madrileña iniciada con 'Paseador de perros' y que continuó con 'JFK' y finalizó con 'La librería quemada'. «Dentro de todo lo malo hay que buscar ya no algo positivo, sino también la belleza; y eso es lo que busca este libro, iluminar en parte al lector y decirle que todavía queda algo», concluye.