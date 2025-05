«Hay que seguir la intuición», dice la escritora Gloria Llatser

Un viaje a Egipto fue el germen para el nacimiento de la tercera novela de Gloria Llatser, 'El corazón tiene memoria' (Espasa), que presentará esta ... tarde, a las 19.00 horas en la Casa del Libro, acompañada de la periodista, gestora cultural y articulista de LA VERDAD Lola Gracia. Tras autoeditar 'Diego Lobeira. Historia de un bastardo' y 'Los secretos no se pueden enterrar', la de Tarragona –que vivió durante 18 años en Murcia y actualmente está afincada en Alicante– recibió la llamada de la editorial Espasa, encargada de llevar a las librerías este 'thriller' psicológico: «Me llamaron, les conté la historia y me dijeron 'adelante'. Para mí fue como un símbolo. Es de estas cosas que te cuentan y que tú piensas que es imposible, que esto no pasa y, de repente, te pasa a ti».

«Me fui con unas amigas a Egipto y me encontré con que para los egipcios no había este conocimiento fragmentado entre la ciencia y la espiritualidad que hay aquí, sino que todo estaba más conectado. Para ellos sanar el cuerpo también es sanar el espíritu y la energía», cuenta la escritora, que, al volver a España, comenzó a investigar y dio «con la teoría de la memoria celular, que dice que nuestro cuerpo archiva memoria de las emociones y de las cosas que nos pasan. Y, en concreto, el corazón muchísimo más». Por eso se lanza a escribir una historia protagonizada por Judith Peñalver, una joven atleta a la que le trasplantan un corazón. «Todo iba bien... hasta que llegaron las pesadillas, recurrentes, angustiosas. Y, aunque no quiera admitirlo, tan vívidas que parecen premoniciones o recuerdos de una vida que no es la suya: la penumbra, [...], una figura en sombras que la abraza en contra de su voluntad, el árbol de ramas amenazantes y raíces salientes, el terraplén, la caída... y una muñeca», se describe en la sinopsis de la novela.

Sin poder «liberarse de esos sueños, cada vez más reales y aterradores», su psiquiatra, Alba Reyes, tratará de ayudarla. Ella dará con «una teoría controvertida: la memoria celular, la posibilidad de que los órganos trasplantados conserven recuerdos y experiencias de los donantes, como si el alma del donante, de algún modo, siguiera ahí».

Según explica la autora, «Judith ve truncada por completo la vida que había proyectado y tiene que reinventarse con ese corazón que parece contarle una historia que ha vivido su donante y que, además, contradice lo que la ciencia y lo que los médicos le comentan. Primero le dicen que es estrés postraumático y ella siente que hay algo más. Entonces, sigue su intuición. Yo creo que esa es una de las partes importantes de la novela. ¿En qué momento tenemos esa fortaleza para seguir lo que nuestro corazón nos dicta? En este caso es un poco más exagerado, pero hablo de seguir esa intuición cuando choca con la razón, pero hay algo dentro que te dice que sí es posible».

Para recrear la ficción, la autora se puso en contacto con la Federación Española de Trasplantes de Corazón: «Me presentaron a una chica joven. Yo quería saber cómo había vivido ella esa experiencia y me explicó que, tras un trasplante de corazón, el cuerpo cambia mucho. Me habló mucho de las preguntas que tenía y de que los médicos no respondían a sus inquietudes, del miedo a bajar al quirófano, de pensar que había tenido que morir una persona para que ella pudiera seguir viviendo... Desde la Federación me trasladaron muchísimo la importancia del apoyo psicológico al paciente, a los trasplantados, incluso a las familias».

El resultado es una novela con la que Gloria Llatser ha probado a escribir «una literatura muy visual, que se acerque mucho al lector con imágenes cotidianas».