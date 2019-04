Paco Roca: «Sacar de las fosas a toda esa gente que sigue ahí es cuestión de justicia» El premiado dibujante e historietista Paco Roca, trabajando en su estudio. / P. C. El autor de 'Los surcos del azar', una de las tres obras finalistas al Premio Mandarache, se reúne hoy en Cartagena con 600 jóvenes lectores ANTONIO ARCO Martes, 9 abril 2019, 01:52

«Lo que no nos debe faltar es el afecto de los demás, porque somos seres grupales y lo necesitamos», dice Paco Roca, cosecha de 1969. El creativo dibujante valenciano -qué placer tomarse un café en uno de sus vasos diseñados para Delikia-, que alterna el cómic con la ilustración, cosechó un éxito espectacular con su obra 'Arrugas' (2007), convertida en película de animación en 2011 por Ignacio Ferreras y cuya temática, contra todo pronóstico, conmovió a un océano de públicos diferentes y de todas las edades. ¿La recuerdan? Una historia en carne y alma viva de ancianos, soledad, desamparo, alzhéimer... Un prodigio de humanidad, valentía en la elección del tema y exquisito tacto. Después llegó otro gran éxito internacional, 'Los surcos del azar' (Astiberri, 2013), la novela gráfica que ha sido elegida como una de las tres finalistas que optan al Premio Mandarache 2019, cuyo singular jurado componen miles de jóvenes de Cartagena, así como, a través de la iniciativa Orillas Mandarache, estudiantes de Cartagena de Indias (Colombia) y de la Cartagena chilena. Y para hablar de 'Los surcos del azar', y dentro del Proyecto Mandarache -Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2014-, impulsado desde 2004 por la Concejalía de Juventud de la ciudad portuaria, el autor estará en Cartagena hoy -a las 10.30 horas protagonizará el tradicional encuentro en el Paraninfo de la UPCT con 600 estudiantes de Secundaria- y también mañana. Una estancia en la ciudad que aprovechará para visitar el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua) y contemplar de nuevo el conocido como 'tesoro de la Mercedes', protagonista de 'El tesoro del cisne negro', dibujado por Roca y escrito por el diplomático Guillermo Corral.

Cita con el público Quién Paco Roca, autor de 'Los surcos del azar' (Astiberri). Dónde y cuándo Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia. Cartagena. 19.30 horas. Encuentro abierto al público.

Roca, Premio Nacional de Cómic 2008, sabe dosificar con mucho acierto en sus trabajos la ternura, el humor, la sensualidad y la crítica social. Autor de ilustraciones tan personales como esa en la que muestra a Adán y Eva expulsando a Dios del Paraíso, o como la que protagoniza un toro de lidia convertido en Ecce Homo -dibujada para la exposición 'Vivan los toros'-, el historietista defiende la necesidad de, en todas las etapas de la vida, «mantener viva la ilusión; eso te hará seguir adelante». Y tiene algo muy claro: «Lo que no nos debe faltar es el afecto de los demás, porque somos seres grupales y lo necesitamos. Por ejemplo, con los enfermos de alzhéimer en fase avanzada, que parece que no sienten nada, te das cuenta de que sí les reconfortan las palabras de cariño y las caricias. No es lo mismo tenerlos en una habitación sin ningún estímulo que estar a su lado dándoles afecto».

Una historia olvidada

En 'Los surcos del azar', y a través de los recuerdos del republicano español exiliado en Francia Miguel Ruiz, su autor reconstruye la historia de La Nueve, «una compañía a las órdenes del capitán Dronne integrada en la segunda división blindada del general Leclerc, y formada mayoritariamente por republicanos españoles; una historia apasionante y olvidada sobre la contribución española en la Segunda Guerra Mundial». Ahí va un dato escalofriante: «La mayoría de los hombres que componían La Nueve tenían menos de 20 años cuando en 1936 cogieron las armas por primera vez para defender la República española. Ninguno sabía entonces que los supervivientes ya no las abandonarían hasta ocho años después, y que en la noche del 24 de agosto de 1944 serían los primeros en entrar en París. Los carros de combate llevaban, en el morro, nombres sorprendentes: Madrid, Don Quichotte, Guadalajara, Ebro o Guernica. Los soldados se apellidaban Granell, Campos, Fábregas, Royo, Pujol...». Qué curioso: «Ellos encabezarán el desfile de la victoria del día 26 por los Campos Elíseos. Sin embargo, no lograrán su máxima meta de ver España libre del franquismo».

«Cualquier cualidad que le puedas aplicar a un valenciano, un murciano o un catalán se la puedes aplicar a cualquier persona del mundo»

-¿Por qué eligió esta historia?

-Siempre me ha interesado el tema de la memoria histórica, conocer al máximo nuestro pasado, todo aquello que ha contribuido a que seas hoy quien eres. Hacer 'Los surcos del azar' ha sido una aventura apasionante, pero también es cierto que he conocido testimonios de la época, del fin de la Guerra Civil y del franquismo, que me han dejado bastante tocado. Y, una vez publicado, mientras el tiempo pasa, sigo sin entender cómo en España seguimos sin reconciliarnos con nuestro pasado. Y no solo eso, sino que, en vez de avanzar, se observa como un retroceso. Cuando parece que, por fin, vamos a llegar a un punto de encuentro y de verdadera concordia, más allá de izquierdas o derechas o de partidos políticos, de repente todo se vuelve a politizar y la impresión de que retrocedemos en muchos sentidos se hace más fuerte.

-¿Y cómo le hace esto sentirse?

-Para mí es descorazonador que, a la hora de enfrentarnos a nuestro pasado, haya todavía quienes sigan sin reconocer que se trató de una dictadura que causó un enorme sufrimiento. En Alemania sería impensable que se politizase el tema del nazismo, o en Italia el del fascismo, pero en España los partidos políticos ni tan siquiera se ponen de acuerdo a la hora de exhumar el cuerpo del dictador. Está claro que la Transición se hizo como se hizo y que no hay vuelta atrás, pero aquella gran amnistía, ese pasar página porque lo que queríamos era olvidarnos del pasado, tuvo implicaciones que llegan hasta hoy. Lo que se produjo en España fue una transición del franquismo a la democracia, no una ruptura con el franquismo. No paramos de escuchar el mantra de que hay que olvidar, de que olvidar es la única forma de pasar página, y creo que eso es un error. No se trata de olvidar, sino de hacer justicia. No se trata de llevar ahora a la cárcel a nadie, sino que, por ejemplo, sacar de las fosas a toda esa gente que sigue ahí es cuestión de justicia.

-¿Qué opina de las banderas?

-No soy muy de banderas, no creo que las banderas ayuden en nada porque lo que hacen es simplificar y radicalizar a la gente. Hay una pregunta a la que nunca sé qué responder. Cuando me preguntan que cómo somos los valencianos; o, si estoy fuera de España, que cómo somos los españoles, solo puedo responder con obviedades, porque realmente no hay nada en esencia que nos diferencie de nadie. Cualquier cualidad que le puedas aplicar a un valenciano, un murciano o un catalán se la puedes aplicar a cualquier persona del mundo. Las diferencias que podemos tener unos y otros son mínimas, como lo son las que pueda haber entre un español, un alemán y un senegalés. Todos somos iguales y, simplemente, a veces se buscan las diferencias para otros menesteres como pueden ser el poder de determinados grupos o el radicalismo frente a otros.

-Anímenos a leer cómics.

-Esa mezcla de dibujo y texto que tiene el cómic hace que se puedan contar cosas que serían difícilmente explicables en otros medios como pueden ser la literatura y el cine. Todo lo que está contado con dibujos tiene un punto poético que me atrae mucho, y que requiere del lector otra forma de lectura que le lleva a recorrer caminos distintos y a emocionarse de un modo diferente.