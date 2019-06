Javier Salinas: «En la Región hay mucha producción literaria, pero se cuida poco la estética» Javier Salinas Ramos (Cartagena, 1973), ayer. / josé maría rodríguez El periodista y escritor fundó hace tres años en Cartagena la editorial Malbec, que ya ha publicado 65 títulos con el diseño y la calidad narrativa como banderas MANUEL MADRID Miércoles, 12 junio 2019, 02:08

Javier Salinas (Cartagena, 1973) no se extraña de que Murcia esté a la vanguardia de las regiones que más libros editan. También está entre las que menos leen. «Se editan libros, sí», reconoce, «pero luego no se venden o se venden poco, pero bueno...». Malbec tiene tres años y medio de vida. El primer 'fichaje' de la editorial en 2015 fue Carlos Dosel, autor de 'El legado del mal', «una novela negra, densa, terrorífica y escalofriante». Desde entonces, y desde Cartagena, Malbec ha puesto en el mercado 65 títulos, y uno de los últimos precisamente es del propio Dosel, 'Las sombras del faro', «una vertiginosa bomba de novela negra policíaca, donde la tensión y el suspense están garantizados letra a letra de principio a fin».

En el campo de la comunicación y de las redes sociales, Salinas, periodista de formación, vio la oportunidad de montar un negocio editorial «porque en Cartagena es que no había nada, salvo Balduque, que está más centrada en ensayo y poesía. Yo buscaba narrativa más comercial, más novela negra, y aunque ahora publico de todo mi intención era hacer literatura para el gran público». Con el deseo de tomar las riendas de lo que había sido Áglaya surgió este sello de nuevo cuño, Malbec, «para dar a conocer obras de marcado talante comercial bajo un único axioma: calidad literaria». ¿Es posible? Salinas cree que sí: «Trabajando de forma continua, seleccionando cuidadosamente y con mucha frialdad las posibles mejores obras y mostrando mucho cariño y cercanía con sus principales valedores: escritores y lectores». Antes de que todo estuviera en marcha el propio Salinas llegó a autoeditarse un libro, ['El árbol de Ana y otras melancolías' (Círculo Rojo, 2013)], «con el fin de conocer por dentro cómo se movía el mundo editorial, y empecé a moverme por Cartagena en un momento en que tampoco había casi librerías, porque solo estaba Escarabajal, no había nada más».

Malbec es una editorial en vías de expansión, un proyecto que en aquel páramo literario que Salinas describe era difícil de encajar. Pero cuajó, y Malbec se ha abierto camino con un catálogo de autores y libros que abarcan un amplio abanico de géneros, desde la novela negra y el relato (ahí está el libro de Trifón Abad, 'Que la ciudad se acabe pronto', finalista del premio Setenil 2018 al mejor libro de relatos publicado en España, concurso convocado por el Ayuntamiento de Molina de Segura) a la historia y el ensayo. «Estamos en este momento con cuatro libros en edición. Los 65 que hemos editado desde que empezamos están disponibles en catálogo, a la venta y actualizados. El año pasado editamos 14 libros, y este año vamos por ahí también». Malbec es Javier Salinas, aunque otras empresas prestan servicios a la editorial cartagenera en el terreno del diseño y la maquetación y en la distribución. Por ejemplo, Malbec y Nexus Literario en Madrid acaban de lanzar en la Feria del Libro de Madrid el primer libro de relatos de Blanca Morel, dentro de la colección Matrice. En 'Misión secreta', «cada personaje se enfrenta con el misterio de su propia existencia. Presenciaremos epopeyas interiores, ítacas personales y viajes maravillosos alrededor de un instante, de una idea o de una obsesión», describe la autora madrileña -este año ha publicado también el poemario 'No hay domingo al oeste de Omaha' (Ed. Tigres de Papel)- sobre estos 25 relatos «en los que lo fantástico, lo real majestuoso o lo inquietante cotidiano operan conjuntamente o por separado para sumirnos en la lectura con un extraordinario disfrute del aquí y el ahora».

El trabajo de editor, cuenta Salinas a 'La Verdad', no se ve compensado con nada en el mundo. «¿Es un trabajo rentable? Creo que poco rentable. Es mucho sacrificio, mucho esfuerzo... Estoy preparando tres libros a la vez, y llevo la coordinación de todo hasta las tantas de la mañana. Ahora, por suerte, por la mecanización, digitalización y procesos de impresión la producción de un libro cuesta mucho menos que antes, y esa ha sido la base de que hayan surgido tantas editoriales pequeñitas. Ahora, hacerlo bien, profesional, y con una maquetación perfecta, o casi perfecta, lleva mucho tiempo. Y eso supone un plus de inversión. En la Región la mayoría de editoriales no apuestan por eso, y el diseño es a veces muy cutre. Hay mucha producción pero, en general, no se cuida la estética, el objeto. Mi caso es lo contrario, y es lo que yo más destaco, el diseño de portadas y la maquetación, y eso supone tiempo, inversión y esfuerzo. Balduque también está haciendo desde Cartagena un trabajo minimalista, y es una apuesta solvente».

Este 2019 Malbec ha reeditado 'La Magdala', obra definitiva sobre María Magdalena, una novela histórica con tintes esotéricos con puntos de vista jamás relatados sobre este potente personaje histórico femenino, obra de la cartagenera María del Pilar de Martín Arenas, recientemente presentada en Madrid.

'Benet', el mayor éxito

Tomás Vicente Martínez Campillo (San Miguel de Salinas,1957), escritor de poesía, novela y relatos, ha publicado hace bien poco en Malbec dos libros: 'Segura', novela ambientada en el siglo XX en las continuas luchas sociales en defensa del río Segura y de la huerta, y '15 agujeros', una colección de relatos de fantasía y realismo mágico inspirados en distintos lugares de España. Marian Pérez Coll, autora cartagenera, de 1981, ha publicado 'Venserco', «una novela que mezcla fantasía y realidad, lo racional y lo irracional, el suspense y las emociones, los sentimientos y las acciones». Coll, que presenta la obra este jueves en la cafetería Piku de Cartagena, nos descubre, según Salinas, «mundos que están, pero no se ven y, personajes que te ven y no están». Otra autor vinculado a Malbec es Mariano Ruiz Guasch (Sabadell, 1979), cuyo último libro, 'Interferencia', se presenta este jueves en Murcia, en la Feria del Libro. Guasch debutó con 'La primera catedral' (2017), cuya trama transcurría en Cartagena. 'La tienda de figuras de porcelana', de Salva Solano Salmerón (Cartagena, 1979), también acaba de llegar a los lectores (Casa del Libro y librerías de Cartagena).

Este viernes, en El Corte Inglés de Murcia, firmará durante todo el día Juan Tebar (Cartagena, 1976), guionista de la serie de televisión 'Benet', que el propio Javier Salinas ha versionado en una novela, que es el libro más vendido en 2018 por esta editorial, «un thriller de suspense y de acción trepidante en el que dos organizaciones mafiosas que operan en España lucharán por lograr sus objetivos sin importar nada ni nadie». ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar si todo lo que amas y todo por lo que has luchado, un día desapareciera?, se pregunta el editor de Malbec, que estará en la próxima Feria del Libro de Murcia, a celebrar en octubre.