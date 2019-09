Francisco Bescós: «Para ser un recién llegado, estoy muy contento» Francisco Bescós. / p. s. / agm El escritor asturiano recibe hoy el Premio de Novela Cartagena Negra por su libro 'El porqué del color rojo' ROSA MARTÍNEZ Sábado, 7 septiembre 2019, 03:12

La de Francisco Bescós (Oviedo, 1979) es, dice su autor, una «novela rural». Sitúa su trama en los alrededores del municipio riojano de Calahorra, y en plena recolecta de la uva. La historia arranca con un homicidio: un hombre acaba de aparecer muerto en medio de un viñedo en el que trabajaba como jornalero. Es extranjero y no porta documentación alguna. Al lugar acude la teniente de la Guardia Civil Lucía Utrera, personaje que ya figura en una de las anteriores novelas de Bescós y que el asturiano recupera en este relato para darle un papel protagonista. Ella será la encargada de resolver un caso que, a priori, apunta su autor, no parece entrañar muchas dificultades, pero que «acaba complicándose mucho».

'El porqué del color rojo' (Salto de Página, 2018) es el título con el que Bescós se ha alzado con el Premio de Novela Cartagena Negra que hoy recibirá en la ciudad portuaria con motivo del cierre de la quinta edición de las jornadas literarias, que tendrá lugar a las 21.30 horas en la cafetería Mr. Witt. Se trata de la tercera novela de Bescós, la segunda encuadrada dentro del género policiaco, y la que, por el momento, le está dando mayores satisfacciones. Las primeras, en forma de galardones; además del premio de Cartagena, el título ha sido distinguido por el XIV Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca en su edición de 2018, y poco después de que la obra de Bescós saltara a las librerías; así como por la Asociación de Novela Policial, que le concedió en marzo pasado su premio Novelpol en el marco del Festival Atlántico de Género Negro Tenerife Noir.

«Para ser un recién llegado, estoy muy contento», confiesa Bescós: «Cuando terminé de escribir la novela acababa de ser padre de mellizos, y no estaba muy concentrado. No sabía si lo que había escrito estaba bien. Se lo entregué a mi editor para que lo valorara y me dijo que estaba perfecto. Fue después, con los premios, y la reacción de los lectores en redes sociales, cuando empecé a darme cuenta de que la novela era válida y de que gustaba. Ahora tengo el compromiso de demostrar que esto no ha sido suerte, sino que soy capaz de hacerlo bien», señala el escritor, también autor de 'El baile de los penitentes' y 'El costado derecho'.

Para Bescós, el premio de Cartagena Negra «supone mucho. Es -reconoce- una grandísima motivación para seguir adelante, sobre todo cuando no hay una recompensa económica. Es tanto el esfuerzo que hay detrás de un libro, y tantos los escritores actuales que hay veces que sientes la tentación de dejarlo. Estos premios son una motivación muy importante».

En su visita a Cartagena, Bescós espera encontrarse «con lectores motivados e interesados en el género», y también, añade, «con colegas con los que pueda intercambiar ideas. El gran atractivo de estos eventos es ver cómo nuestra obra conecta con el público».