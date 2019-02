El mal querer de Flamenca Una de las ilustraciones que acompaña la publicación del libro reeditado por la UMU. / EDITUM Llega a las librerías la novela anónima medieval, editada por la Universidad de Murcia, cuya lectura sirvió de inspiración a la cantante Rosalía para la creación de su disco, todo un fenómeno mediático M. C. Miércoles, 20 febrero 2019, 05:01

Ya es posible adquirir ejemplares de 'El román de Flamenca', el libro anónimo del siglo XIII que, protagonista de una historia de película tras saberse que su lectura inspiró el trabajo discográfico de Rosalía 'El mal querer', ha reeditado la Universidad de Murcia (UMU) dentro de su sello Editum; la primera edición, publicada en 2010, suscitó un interés totalmente imprevisto a la vista del fenómeno musical que ha supuesto la cantante catalana.

Es un romance medieval originariamente escrito en lengua occitana y cuya única traducción al castellano es la realizada por el escritor Jaime Covarsí, quien dedicó su tesis doctoral a este texto casi desconocido hasta el siglo XIX. La noticia de que Rosalía había inspirado su trabajo musical en la historia de este romance hizo que el libro se agotara. La UMU anunció a principios de año una segunda edición que ya puede adquirirse a través de la página web de Editum al precio de 17 euros.

La protagonista se rebela contra lo establecido y contra su marido celoso, que la recluye en una torre y ejerce sobre ella posesión y maltrato psicológico

'El román de Flamenca' cuenta la historia de Flamenca, una mujer ardiente cuya belleza es utilizada para convenir un matrimonio con el señor de Archimbaut, poderoso caballero, para que su padre, el conde de Nemours, consiga una ventajosa alianza. La admiración que provoca la belleza de Flamenca despierta un profundo estado de celos en el caballero, que la encierra en una torre y la somete a maltrato psicológico y a una situación de dominación de la que ella logra deshacerse con su ingenio y la complicidad de su amante, Guillem de Nevers. Se trata de un canto a la libertad femenina y contra el amor mal entendido y los celos. Todas las canciones del disco de Rosalía son un recorrido por los motivos que se reflejan a lo largo de este libro, y están concebidas como capítulos en la vida de una mujer que se enfrenta al sometimiento de su marido: augurio, boda, celos, disputa, lamento, clausura, liturgia, éxtasis, concepción, cordura y poder.

Se trata de un canto a la libertad femenina en el que el erotismo tiene gran importancia

En el nuevo prólogo escrito por Jaime Covarsí (Barcelona, 1975), en la actualidad profesor de Secundaria en Extremadura, cuenta que «en el año 2015 me decidí a escribir y publicar mi primera novela: 'El bastón del avellano'. En ella, tres personajes que trabajan en una editorial reciben el manuscrito del 'Román de Flamenca' y, mientras discuten y deciden la idoneidad de su publicación, experimentan la tensión propia del amor practicado a tres bandas». «A lo largo del texto de la novela», añade, «surgen, además, alusiones a consabidos triángulos amorosos medievales: [como] el caso del trovador Jufré Rudel, que se enamora 'de oídas' de la condesa de Trípoli y viaja a Tierra Santa para reunirse con ella antes de morir en San Juan de Acre».

«El propósito último de este ejercicio literario, he de confesar, nacía de la preocupación por la suerte dispar de la desafortunada Flamenca», explica el filólogo. «Como lector común, y no tanto como filólogo y traductor al castellano del 'román', me apenaba ver reducida su difusión al ámbito estrictamente universitario y académico», reconoce. Imaginaba entonces Jaime Covarsí que «una historia de ficción podría despertar un interés nuevo y más amplio en esta obra medieval. 'La ficción salvando la ficción', decía para mis adentros pensando que, a buen seguro, el anónimo autor de 'El román de Flamenca' lo habría aprobado, pues la lectura de ficción, concretamente del 'Román de Florio y Blancafor', procurara a la protagonista y a sus damas de compañía distracción suficiente para sobrellevar el suplicio propio del encierro al que, durante dos años, serán sometidas por el marido celoso».

Pero la sorprendente realidad es «que ese acontecimiento que yo esperaba ha venido a materializarse finalmente [en 2018] y no precisamente por mi libresco emprendimiento, sino porque el azar ha llamado la atención del público sobre esta historia de maltrato, una atención que ha emergido de la saliente salida al mercado del disco de una cantante de moda entre los adolescentes de hoy». Y, revisado de nuevo el texto para la presente edición, esto ha supuesto también «una nueva oportunidad para reflexionar y señalar la importancia de esta obra no suficientemente observada y reconocida en el ámbito de las letras hispánicas». Entre las razones para ensalzarla, Jaime Covarsí destaca dos aspectos que la convierten en un valioso testimonio estético y social de la época. En primer lugar, su condición enciclopédica. «La historia de la bella Flamenca, del celoso señor Archimbaut y del caballero Guillem de Nevers», indica, «no es solo una peripecia amorosa, sino que se nos presenta como una suma literaria, más allá de las aventuras sentimentales, de la vida y la mentalidad en el siglo XIII: la medicina, los juegos, la caballería, la práctica sexual, la alimentación, la poesía, la religiosidad e, incluso, la reivindicación feminista son, entre otros, algunos de los temas que llenan sus páginas». Y, en segundo lugar, destaca «la modernidad caracterológica de los personajes, que van destilando su mundo interior y ofreciéndonos un análisis pormenorizado de su intimidad psicológica».

Caprichos

Resulta curioso cómo, al final de la obra, Flamenca se rebela contra la falta absoluta de cortesía del señor Archimbaut. Adopta un papel reivindicativo, donde sus sentimientos y evolución como personaje social -no solo literario- son tenidos en cuenta. «Ya no se trata», explica Jaime Covarsí, «de la dama inmisericorde con el caballero que la adora, impasible, aunque muda, sin voz en la sociedad medieval y sometida a los caprichos de su imaginación, sino que ahora es capaz de rebelarse contra la injusticia y el abuso de una sociedad eminentemente masculina, rebeldía que va a recorrer la literatura posterior hasta el desarrollo pleno de la ficción sentimental desde la literatura de caballerías».

El libro incluye un estudio crítico de esta obra cuya única copia se encuentra en la biblioteca municipal de Carcasona (Francia) desde 1834. Una obra en la que el erotismo al que se entregarán las jóvenes amantes que lo protagonizan será vivido como reivindicación de la libertad femenina. Flamenca representa la mujer ardiente, pero también la luz y guía de amadores.