El Premio Internacional Antonio Oliver Belmás celebra un homenaje al poeta El acto será el próximo miércoles en Cartagena, un día antes de dar a conocer al ganador de la 39 edición del certamen de poesía

La 39 edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás, organizado por la Universidad Popular en colaboración con el Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver, celebrará la próxima semana una jornada homenaje al poeta y, al día siguiente, la ceremonia de lectura del fallo. Los eventos se realizarán los próximos días 12 y 13 de noviembre en el Palacio Consistorial con entrada libre, hasta completar aforo.

El miércoles a las 19.00 horas comenzará un homenaje dedicado al artista cartagenero. El evento contará con Francisco Javier Díez de Revenga, quien hablará de Antonio Oliver, su obra y el premio. El catedrático emérito de Literatura Española en la Universidad de Murcia es cronista Oficial de la Ciudad de Murcia, es autor de diversas obras sobre la generación del 27, Miguel Hernández, Carmen Conde y Gabriel Miró, entre otros. La iniciativa estará presentada por Fran Garcerá, técnico del Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver.

Después, Desirée Beltrán, finalista del VIII Premio Valparaíso; Ani Galván, galardonada con el XXXIX Premio Carmen Conde de Poesía y María Sánchez Saorín, ganadora del IV Premio de Poesía Joven Tino Barriuso participarán en un recital poético de Antonio Oliver Belmás y también recitarán algunos propios. La lectura estará conducida por Isabel Hernández, profesora de los Bazares de Letras de la Universidad Popular.

El jueves 13, a las 12.30 horas en la sala de recepciones de Palacio Consistorial, se celebrará la ceremonia de lectura del fallo de la 39 edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás. El acto contará con la participación de los miembros del jurado (presencialmente y online) y la actuación de Rubén Villahermosa, Río Viré.

