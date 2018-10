Piedad Bonnett platica en la UMU sobre «destino, lucha y derrota» en primera persona La escritora y poeta colombiana Piedad Bonnett. / G. carrión / agm La poeta colombiana recuerda en Murcia la escritura de 'Lo que no tiene nombre', obra en la que aborda el suicidio de su hijo a los 28 años ROSA MARTÍNEZ Martes, 23 octubre 2018, 03:18

«Hay escritores que han necesitado veinte años para procesar un duelo, y otros que han ido tomando notas cuando este todavía no había llegado». Piedad Bonnett (Amalfi, Colombia, 1951) -ella es quien suscribe estas palabras- necesitó dos; dos años para completar todas las líneas de 'Lo que no tiene nombre' (Alfagura, 2013), un libro hilvanado con recuerdos y preguntas, muchas, con las que intentó dar respuesta a la pérdida prematura de su hijo. 'Lo que no tiene nombre', cuenta la autora con voz serena, habla del suicidio de su hijo Daniel, a la escasa edad de 28 años. «Quería», dice Bonnett, «compartir con sus lectores el espíritu de la tragedia griega en el mundo contemporáneo, y reflexionar», añade, «sobre destino, lucha y derrota».

Bonnet ofreció ayer una conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Murcia (UMU) en la que, bajo el título 'Literatura y duelo', abordó su experiencia personal frente a la 'escritura de sanación'. Confiesa la autora a 'La Verdad' que se insertó con el libro «en una tradición muy importante» que han cultivado numerosos escritores, desde Jorge Manrique, con las coplas a la memoria de su padre, a Miguel Hernández, con su elegía a Ramón Sijé, por ejemplo.

Arropada por el poeta y catedrático de Literatura Hispanoamericana de la UMU Vicente Cervera Salinas, la escritora, y también poeta colombiana, enumeró los «peligros literarios» a los que se enfrenta el autor que decide trasladar a tinta su dolor, y qué «pasa -remarcó- en el alma del escritor» cuando se pone a ello.

«No quería hacer un libro compasivo ni caer en sentimentalismos», afirma la autora

«No quería hacer un libro compasivo ni caer en sentimentalismos ni en la manipulación afectiva. Y tampoco quería idealizar a mi hijo, que era un muchacho como tantos otros, cuya única particularidad es que era artista plástico». Lo que ansiaba Bonnett, que estará en Murcia hasta mañana -hoy mantiene un encuentro con alumnos de secundaria en un centro público de la capital-, era un «libro sobrio» en el que ir preguntándose «quién fue Daniel, cómo fue su lucha por deshacer el destino, y cuáles las razones que le llevaron a la derrota». Lo consiguió, pero no ha podido volver a él; no, al menos, de forma completa. «Mi conexión con el libro -afirma- es a través de los lectores. Soy incapaz de volver a él porque no soportaría el dolor de releerlo, y va a pasar mucho tiempo hasta que lo haga», reconoce Piedad Bonnett, quien aprovechó su intervención en Murcia para hablar de su última obra, un poemario «atravesado» por «lo íntimo» que tiene el dolor, igualmente, como epicentro.

«La poesía es algo demasiado serio y cuesta hacerla bien. Cuando murió mi hijo me dio un poco de vergüenza hacer metáforas con mi propio dolor, y los poemas tardaron en salir. Lo fueron haciendo muy lentamente». La prosa, reconoce, llegó primero, pero una vez escrito el libro, «necesité otra vez la poesía». 'Los habitados' (Visor) es el título de esta última obra, galardonada con el XIX Premio Generación del 27, en la que Bonnett, matiza, amplía su dolor y lo funde con el que ha vivido aquella «gente que ha sido habitada por su propio enemigo. Escribí pensando más en ellos que en mi propio hijo», apunta.

Poder sanador

El arte, cree Bonnett, autora de los títulos 'Explicaciones no pedidas', 'El prestigio de la belleza' y 'Siempre fue invierno', entre otros, «tiene un poder sanador», y la palabra «sirve para poner distancia». «Lo veo mucho en Colombia donde la población está saliendo de una guerra, y tejer o dibujar sana», certifica.

La conferencia de Bonnett estuvo acompañada de un recital poético-musical que llevó por título 'Con/versos de círculo y ceniza', a cargo de un grupo de alumnos del IES Alfonso X el Sabio de Murcia, y bajo la coordinación del catedrático Vicente Cervera, Malola Romero y María Dolores Adsuar Fernández.