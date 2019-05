Pérez-Reverte: «Un creador sin capacidad de jugar, se muere»

«Alexis me ha hecho recapacitar. A veces uno escribe con tics, ecos y manías. Desde fuera, él tiene la sagacidad de captar aquello de lo que no soy consciente. Me ha hecho perder la inocencia». Con estas palabras, Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) reconocía ayer en el Aula de Cultura de Cajamurcia la labor realizada por el profesor Alexis Grohmann, catedrático de Literatura Española Contemporánea en la Universidad de Edimburgo, en su libro 'Las reglas del juego de Arturo Pérez-Reverte', publicado por la editora de la Universidad de Murcia (UMU), Edit.um, en colaboración con la Cátedra Arturo Pérez-Reverte. Pérez-Reverte, en una mesa en la que también participó el profesor y crítico literario de 'La Verdad' José Belmonte, señaló que «es interesante ver cómo lo va diseccionando».

Grohmann empezó a leer a Pérez-Reverte «a principios de los años 90 por indicación de un profesor de universidad y desde entonces me enganché». «Llevo enseñando tus libros en la universidad desde el año 97», le dijo al académico, miembro de la Real Academia de la Lengua desde 2003, excorresponsal de guerra y autor de títulos como 'El húsar', 'La tabla de Flandes', 'La piel del tambor', 'El club Dumas', 'Falcó', 'El capitán Alatriste' y 'El asedio'. «Las reglas del juego -argumentó Grohmann- aparecen constantemente en la obra de Arturo. Las propias novelas contienen sus propias claves e interpretación, se explican a sí mismas». Pérez-Reverte afirmó que «el juego es la raíz básica de todas mis novelas. Yo sigo jugando». La teoría de Alexis, prosiguió durante la conversación, «es que el juego y la cosmovisión del mundo como un juego con ciertas reglas ya se va gestando en tu época de niño: con la literatura y las historietas que leíste y las películas que viste. Así se crea una maqueta con la que ves tu mundo».

Pérez-Reverte recordó su infancia -«éramos lectores y espectadores felices. Para mí fue más importante Tintín que Cervantes o Joseph Conrad»- y señaló que en su caso «todo arranca porque yo quería ver si el mundo real se parece al mundo imaginario. Cogí la mochila y me fui. Yo me fui a la guerra a jugar y ahora sigo jugando. La capacidad de seguir jugando lo mantiene a uno vivo. Un creador que pierde la capacidad de jugar y de seguir siendo niño en ese sentido, se muere», dijo Pérez-Reverte. Antes que dedicarse de lleno a la literatura, trabajó como reportero de TVE y cubrió la guerra en la exYugoslavia, entre otros conflictos. De la experiencia surge, por ejemplo, el libro 'Territorio comanche'.

Personajes femeninos

En cuanto a la definición de la buena literatura, según Alexis, hay muchas. «Mi definición es que un texto pueda resistir las relecturas, poder leer infinitas veces la obra sin cansarte. A mí me pasa con las novelas de Reverte». El profesor Grohmann está trabajando en la idea de las mujeres en las novelas del cartagenero, pues «sus personajes femeninos son formidables. Incluso las mujeres malas son más capaces e inteligentes que los hombres malos. Hace 30 años él ya defendía a las mujeres en sus artículos». Según el autor de 'Las reglas del juego de Arturo Pérez-Reverte', el articulista de 'XL Semanal' y fundador de la revista Zenda «es más feminista en sus novelas que muchas feministas de hoy día». A esto replicó Pérez-Reverte señalando: «Y luego tengo cierta fama de machista en redes sociales. Eso ocurre porque yo me opongo a la estupidez». «Nunca voy de turista. Me acerco a un grupo, ya sean narcotraficantes o grafiteros, estudio sus reglas, renuncio a mi código social y adopto el suyo. Un criminal no te va a abrir su corazón de otra manera».

«No le perdonan el éxito»

El crítico literario José Belmonte bromeó con que «por primera vez [Pérez-Reverte] no viene a hablar de su libro». «Dicen que hay dos cosas que no se perdonan, que un escritor tenga éxito y que sea divertido y a Arturo se lo han perdonado», sostiene el profesor de la UMU. «He intentado pensar qué pasaría si la obra de Alexis Grohmann la leyera alguien que no ha leído a Pérez-Reverte, y creo que contagiaría e invitaría a la gente a leer las novelas», remató el crítico, colaborador de las páginas de 'Ababol'.