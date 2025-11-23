La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Pepe Pérez-Muelas es escritor, articulista de LA VERDAD y profesor.
Escritor

Pepe Pérez-Muelas: «Viajando en bici me di cuenta de que la ansiedad, al final, es un fantasma que, si le quitas la sábana, se desnuda y se queda en nada»

«Me afectó bastante el síndrome del impostor con 'Homo viator': verme en presentaciones, en entrevistas... y pensar que lo estaba haciendo mal y que no merecía estar ahí. Asumir todo eso a mí me ha costado entenderlo. Y uno no tiene que avergonzarse de su trabajo, ni tiene que renunciar al éxito que pueda tener», confiesa el escritor y articulista

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:21

Pepe Pérez-Muelas (Lorca, 1989) se ganó, con todo merecimiento, un lugar en la narrativa de viajes con su primer libro, 'Homo viator. El descubrimiento ... del mundo a través de los viajeros' (2023), su puerta de entrada al veleidoso mundo editorial, gracias a la apuesta de una de las casas de edición más prestigiosas: Siruela. Más de dos años después, el filólogo lorquino, también historiador del arte y profesor en un instituto de Sevilla, regresa a la arena libresca con 'Días de sol y piedra' (Siruela, 2025, dentro de la colección Biblioteca de Ensayo), un volumen que recoge su viaje en bicicleta de Los Alpes a Roma, que le traerá el próximo martes 25 de noviembre, a las 19 horas, al Aula de Cultura de LA VERDAD y la Fundación Cajamurcia, en Murcia. Un acontecimiento inminente que vive con suma expectación, pues tendrá la oportunidad de compartir con los lectores del diario en el que colabora como articulista dominical y crítico del semanario 'Ababol' este apasionante viaje repleto de arte, historia y literatura para los enamorados de Italia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca
  2. 2

    Enrique Roca modernizará el centro comercial Las Velas de Los Narejos tras ganar el litigio
  3. 3 Una colección gigante de Playmobil llega gratis a la Región de Murcia: más de 8.000 piezas
  4. 4 Nevada artificial en Murcia para cumplir el deseo de un niño de 7 años
  5. 5

    El Real Murcia de Colunga se dispara
  6. 6 Más frío y alerta amarilla en parte de la Región de Murcia por vientos de hasta 70 km/h
  7. 7

    Visto bueno de los alcaldes al borrador del nuevo FEVE
  8. 8

    Las manos que devuelven la vida a la piedra: arranca en Murcia la restauración de la urna de Alfonso X
  9. 9

    Veinte empresas e instituciones buscan atajar en El Albujón los nitratos que van al Mar Menor
  10. 10

    Manuel Vela, de las sombras a la cima del Everest

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pepe Pérez-Muelas: «Viajando en bici me di cuenta de que la ansiedad, al final, es un fantasma que, si le quitas la sábana, se desnuda y se queda en nada»

Pepe Pérez-Muelas: «Viajando en bici me di cuenta de que la ansiedad, al final, es un fantasma que, si le quitas la sábana, se desnuda y se queda en nada»