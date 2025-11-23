Pepe Pérez-Muelas: «Viajando en bici me di cuenta de que la ansiedad, al final, es un fantasma que, si le quitas la sábana, se desnuda y se queda en nada»

Pepe Pérez-Muelas (Lorca, 1989) se ganó, con todo merecimiento, un lugar en la narrativa de viajes con su primer libro, 'Homo viator. El descubrimiento ... del mundo a través de los viajeros' (2023), su puerta de entrada al veleidoso mundo editorial, gracias a la apuesta de una de las casas de edición más prestigiosas: Siruela. Más de dos años después, el filólogo lorquino, también historiador del arte y profesor en un instituto de Sevilla, regresa a la arena libresca con 'Días de sol y piedra' (Siruela, 2025, dentro de la colección Biblioteca de Ensayo), un volumen que recoge su viaje en bicicleta de Los Alpes a Roma, que le traerá el próximo martes 25 de noviembre, a las 19 horas, al Aula de Cultura de LA VERDAD y la Fundación Cajamurcia, en Murcia. Un acontecimiento inminente que vive con suma expectación, pues tendrá la oportunidad de compartir con los lectores del diario en el que colabora como articulista dominical y crítico del semanario 'Ababol' este apasionante viaje repleto de arte, historia y literatura para los enamorados de Italia.

Hace cinco meses y medio fue padre de un niño «muy tranquilo», una paternidad que disfruta hoy al lado de su pareja, Mercedes, quien mejor que nadie sabe del alcance de sus aspiraciones y desvelos. «A priori, yo tenía miedo de este libro, ya que repetir las cifras y el éxito de 'Homo viator' era imposible, porque fue muy bien», reconoce el autor lorquino. En efecto, ¿quién llega a vender hoy 10.000 ejemplares más allá de influencers y autores de 'best sellers'? Muy pocos, en todo caso.

«Pero yo he confiado mucho en 'Días de sol y piedra', estoy contento de la escritura que hay y, en general, estoy satisfecho con el resultado final». Tanto que los lectores han respondido, y la segunda edición está al caer poco tiempo después de comenzar la promoción.

'Días de sol y piedra' surge, en realidad, por una necesidad: la crisis existencial que padece, unida a problemas de ansiedad, «y casi depresión», que le llevan a aficionarse a la bicicleta y a fijarse como propósito recorrer Italia.

«La melancolía por volver a Roma está siempre presente en mi vida»

«No tenía la idea de escribir un libro, sino un reportaje para publicarlo en LA VERDAD y en las cabeceras del grupo Vocento, con el que colaboro. Pero cuando vuelvo a España y reviso las notas que tengo, me doy cuenta de que hay tensión narrativa, y pensé que de eso podría sacar un libro. Y en septiembre se lo presenté a Siruela, y les gustó». ¿La ansiedad tenía alguna explicación? ¿Ha conseguido Pérez-Muelas encontrarse de nuevo con el Pepe que más reconoce y quiere? ¿Cómo se siente hoy emocionalmente? Hubo un día en que, en el viaje de Sevilla a Murcia para participar en un acto con Andrés Trapiello [también en el Aula de Cultura de LA VERDAD, en mayo de 2024], sufre un ataque de ansiedad: «Tuve que orillar el coche a la altura de Antequera, y bajarme para poder tranquilizarme. Es cierto que entonces yo ya sabía lo que era, empezaba a identificar lo que me estaba pasando. En realidad, mi año malo había sido el anterior. El año que coincide con la publicación de 'Homo viator'. Y el viaje en bicicleta que emprendo por Italia es la constatación de que me encuentro ya bien, que vuelvo a ser el de siempre, que puedo controlar la ansiedad. Y en esas estoy. Hoy me siento bien, sé cuáles son hoy las prioridades con mi hijo», cuenta al teléfono.

Los orígenes de esa ansiedad estaban en las «necesidades creadas»: la necesidad de querer llegar a todos lados, de exigirse mucho a sí mismo. «Me afectó bastante el síndrome del impostor con 'Homo viator': verme en presentaciones, en entrevistas... y pensar que lo estaba haciendo mal y que no merecía estar ahí. Asumir todo eso a mí me ha costado entenderlo. Ahora sé que uno no tiene que avergonzarse de su trabajo, ni tiene que renunciar al éxito que pueda tener. 'Homo viator' me enseñó mucho, y, sobre todo, a gestionarme, y hoy reconozco que me encuentro bien».

Batallas

–¿Qué más ha descubierto de usted mismo en este peregrinaje?

–Que uno también tiene que saber elegir sus batallas, que no puedes llegar a todo.

–¿Cómo cree que quedará en su propia historia este libro, 'Días de sol y piedra', con el tiempo?

–A nivel literario, este libro lo voy a recordar como el giro que estoy dando hacia la autoficción. En 'Homo viator' apenas está presente el yo; en 'Días de sol y piedra', el narrador, que soy yo, se hace presente, y es un libro que me desnuda, es casi una confesión. Este libro me ha enseñado también una forma de narrar que a mí me convence mucho, una manera de contar los sentimientos y de mostrarme al mundo, también de conectar el viaje con mi memoria, con mis recuerdos, con mis traumas, mis miedos, mis anhelos. 'Días de sol y piedra' me ha enseñado una forma de escribir, y una forma de estar en el mundo.

–¿Qué sucede con Italia que en lo cultural le produce una especie de sensación adictiva? También vivió en Francia, pero esa pasión no la muestra en el mismo grado.

–Italia es una infancia. Italia es la infancia del mundo. Esos relatos maravillosos que leemos de Roma y Grecia existieron, es algo palpable, si vas al Coliseo y al Panteón de Agripa, y ves las inscripciones latinas. Si todos esos relatos que a mí me maravillaron de niño existen, si hay un lugar en el mundo donde se guardan, es una forma de sentir que hay una ciudad que resiste al tiempo, que es Roma. Italia es un país que lleva el arte como paradigma, como forma de expresión y como forma de vida. También, por supuesto, otros países mediterráneos como España y Francia. Pero en Italia el arte se sublima. Y es una forma de vivir, de estar, de conocer la soledad y que no te importe. Uno de los elementos principales de mi cotidianidad es la búsqueda de la belleza, y en este sentido no hay nada más bello que Italia.

Momentos y detalles

–Cada kilómetro que recorre en bicicleta desde el Gran San Bernardo, en la frontera suiza, pasando por el Piamonte, Lombardía, la llanura padana, los Apeninos, la Toscana, y hasta llegar a la plaza de San Pedro del Vaticano, es «un mundo, una vida, un camino»... Cómo es ese recuerdo del mundo que va conociendo, imposible de abarcar por entero. Una especie de película para la que no hay botón para rebobinar...

–El viaje en bicicleta hace que tengas la velocidad justa para fijarte en algunos detalles, ese ritmo te permite, no obstante, guardar dentro lo que verdaderamente te ha tocado el alma. Si estoy en Lucca, por ejemplo, lo que me llama la atención a lo mejor es el perfil del Campanile, o un mosaico de la fachada de la catedral, pero no me acuerdo a lo mejor de todo el conjunto del Duomo de Lucca. Yo eso lo he transportado a mi escritura, pues lo que hago es describir momentos y detalles, justo lo que ha captado mi mirada en ese paseo en bicicleta. Cuando me acerco a esos días realmente conservo eso. Ya tengo melancolía y nostalgia de ese viaje, y cuando me detengo en las ciudades en las que he estado siempre recuerdo el sabor de un café en una plaza, o un plato de pasta, o cómo estaba el cielo ese día, o cómo aparecían Los Alpes, son pequeños fragmentos como si fuese un mosaico que al final conforman mi viaje y mi vida.

–Hubo un momento duro en que llegó a pensar en abandonar la aventura por su dureza.

–Sí, hubo un momento en que se puso bastante difícil continuar, porque estaba ascendiendo un puerto de 50 kilómetros, y yo no soy tampoco un gran deportista.

–En ese momento confiesa sentirse como «un Sísifo que sube mil veces la misma montaña y deja caer la piedra de su condena». Se pregunta al mismo tiempo si eso acaso no es placentero. Pues siente curiosidad por «el descubrimiento de una vida al otro lado del miedo».

–Yo me di cuenta subiendo el Passo della Cisa [en los Apeninos, en un punto limítrofe entre las regiones de Emilia-Romaña y Toscana] de que los dolores que uno padece en la bicicleta, el sufrimiento y el esfuerzo, se parecen mucho a los problemas de ansiedad que yo he tenido. Eso es lo que a mí me aferra a no poner el pie en el asfalto, ya que si yo superaba eso también podía superar mis problemas de ansiedad y depresión. Era algo puramente mental, como lo es la ansiedad, y eso fue el primer paso para superarme. Ese esfuerzo físico también me sirvió para darme cuenta de que la ansiedad, al final, es un fantasma que si le quitas la sábana se desnuda, se queda en nada. Son procesos paralelos.

–¿Ha pensado volver con más tiempo alguna vez a esos lugares por lo que pasó veloz?

–Me encantaría hacer de nuevo un viaje por la zona de Los Alpes y el Valle de Aosta. A veces estoy trabajando y me quedo mirando por la ventana y me digo que me gustaría estar tomándome un café en una plaza de Siena, o en Lucca, o en Pietrasanta... me vienen fragmentos y lugares. Me encantaría volver a la llanura padana. Cuando está lloviendo y no puedo montar en bicicleta, porque sigo montando, pienso en lo que me encantaría volver a la Cissa, aunque fuese una etapa dura. Son todos ellos caminos que me llevan a Roma, y la melancolía por volver a Roma está siempre presente en mi vida.

Valentía

–¿Qué ha pasado con los lectores? ¿Siente que ha contagiado esa misma pasión a todos ellos?

–Los primeros comentarios que me encontré fueron de sorpresa. Porque son cosas que me atañen, están mis problemas de ansiedad, y la gente reconoce que he sido valiente contándolos. Esa sorpresa, no poner distancia entre el autor y el narrador, que prácticamente soy yo, es lo que me comentan. Todo lo que cuento es cierto, y esa valentía, ese nivel de intimidad, es valorado. Yo tenía un miedo cuando escribí el libro, porque pensé que Roma no aparece, porque Roma está al final, pero no hay descripciones de Roma. De hecho, el libro acaba justo antes de llegar a la plaza de San Pedro, pero la gente no me está reclamando el capítulo de Roma, eso quiere decir que el objetivo lo he podido cumplir.

–En el libro nos dice que no ha conseguido leer a Annie Ernaux, escritora francesa que ganó el Nobel de Literatura en 2022. En cambio, Camus es parte de su vida.

–Sí, después del viaje leí 'Memoria de chica', el año pasado, y me ha sorprendido mucho. Yo tenía un gran prejuicio con esta escritora porque es antisemita. Para mí la literatura está por encima de todo, y al final la he leído y es una narradora brutal. Ese libro cuenta una relación sexual que ella tuvo, un poco desafortunada. En el libro no describe una violación, se fue con la persona equivocada. Muchas veces nos dejamos llevar por la crítica pero, cuando encuentras el texto desnudo, siempre gana.

Ideología

–A Antoine lo conoce durante el viaje, hablan de Francia, tienen conversaciones sobre política y él le confiesa que ha experimentado cambios radicales en sus creencias. «Como buen estudiante del sistema educativo francés, ha querido cambiar el mundo en mocasines, pero a estas alturas ya sabe que bajo los adoquines no hay arena de playa, sino 'sterrato'». Antoine le pregunta por su experiencia política e ideas...

–Sí, yo le digo que mis creencias se basan en que Camus siempre tenía razón: cuando era comunista y cuando escribió sus criticados artículos contra Stalin. Camus es un hombre íntegro, antepone la razón a cualquier otro sentimiento, y no le duelen prendas: Camus es comunista al inicio de la guerra, y se da cuenta de que el comunismo es otra forma de opresión para el ser humano, y critica a Stalin y sale del comunismo militante. Eso lo hacen muy pocos intelectuales en los años 40 y 50. Sartre murió siendo comunista y defendiendo el comunismo. Yo era antes una persona muy de izquierdas, yo voté a Podemos en las primeras elecciones, y empezaron a surgir contradicciones en la izquierda en general, y uno dice hasta cuándo tengo que estar obviando esto o fingiendo que hay un elefante en mi habitación, o que esto no me gusta y va en contra de mi conciencia. Cuando empiezo a escribir artículos en prensa yo me debo a mi conciencia y a los lectores, no me debo a una ideología. Escribo lo que pienso y siento, y a veces he escrito artículos contradiciendo lo que decía la semana anterior si lo he reflexionado mejor. En eso coincido con Camus, la razón y la honestidad tienen que estar por encima de la ideología.