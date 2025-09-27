La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Valenzuela, durante la entrevista que concedió a LA VERDAD en la plaza de Belluga. JAVIER CARRIÓN / AGM
Docente y escritor

Pedro Valenzuela: «Los educadores debemos ser un poco agricultores»

El profesor en la escuela Montessori en Cartagena publica su segundo libro, 'Enséñame a leer', un Pepito Grillo que ayuda a padres y maestros a disfrutar la educación lectora del niño

Alberto Alcázar

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:15

Como un hortelano que prepara y mima la tierra, saciándola de aire, sol y agua; que planta en esa cuna una semilla, la alimenta para ... que crezca y espera pacientemente a que dé fruto, el docente en la Escuela Alma Montessori en Pozo Estrecho (Cartagena) –uno de los centros educativos en la Región de Murcia privados en régimen de cooperativa– Pedro Valenzuela (Totana, 1981) propone hacer lo propio con la educación de los niños. Sobre todo, en el proceso de aprendizaje de la lectura. En su nuevo libro, 'Enséñame a leer. Guía práctica para enseñar a leer y escribir con el método Montessori', publicado por la editorial RBALibros, el autor se remanga la camisa y ofrece el término 'educultor' de su propia cosecha después de dos décadas vinculado a la educación, al riego de una familia dedicada al campo y a pasar muchas horas doblando el lomo, junto a ellos, bajo el sol. «Quería que en todo momento hubiera un paralelismo entre el desarrollo de una planta, desde que se prepara la tierra y ofrece su fruto, con el desarrollo del proceso lector del niño, porque son muy parecidos. Los educadores debemos ser un poco agricultores», insiste este diplomado en Magisterio por la Universidad de Almería, además de padre de dos niñas en un café a la sombra de la Catedral de Murcia.

